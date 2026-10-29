גלריה ניקולה יוקיץ' מול זאיון וויליאמסון ( רויטרס )

לא מעט אקשן קיבלנו הלילה (בין רביעי לחמישי) ב-NBA: ניקולה יוקיץ' רשם טריפל דאבל, סטף קרי להט, פילדלפיה, סן אנטוניו ולוס אנג'לס לייקרס ניצחו, אוקלהומה סיטי הובסה, יאניס אנטטוקומפו השיג ניצחון בכורה במיאמי וגם ניו יורק, דטרויט, יוסטון, קליבלנד וטורונטו סימנו וי.

ניו אורלינס - דנבר 104:91

יוקיץ' רשם את הטריפל-דאבל ה-200 בקריירה שלו בעונה הסדירה (21 נקודות, 13 ריבאונדים ו-10 אסיסטים) והוביל את הנאגטס לניצחון נינוח שבו לא פיגרה לאורך כל הדרך. ג'מאל מארי הוביל את קלעי המנצחת עם 23 נקודות וארון גורדון הוסיף דאבל-דאבל של 15 נקודות ו-11 ריבאונדים, כשדנבר נהנתה מיתרון ששיאו עמד על 22 נקודות במחצית הראשונה. מנגד, זאיון ויליאמסון בלט בקרב הפליקנס עם 25 נקודות, אך הקבוצה סבלה מאחוזים ירודים מחוץ לקשת (7 מ-30, 23.3%).

מינסוטה - גולדן סטייט 119:114

סטף קרי סיפק תצוגת שיא עונתית של 44 נקודות (11 מ-27 מהשדה, 16 מ-16 מהקו) לצד 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, והוליך את הווריירס לניצחון שני ברציפות. המארחת ששיחקה לראשונה ללא אנתוני אדוארדס הפצוע, נקלעה לפיגור של 24 נקודות, אך כמעט השלימה קאמבק יוצא דופן ברבע הרביעי בהובלת ג'ונתן קומינגה (20 נקודות מול קבוצתו לשעבר) וג'יידן מקדניאלס (19 נקודות). הרוקי יאקסל לנדבורג בלט גם הוא אצל הווריירס עם 26 נקודות, בעוד לאמלו בול חווה ערב קשה מהשדה אצל הוולבס עם 8 נקודות בלבד (3 מ-11).

דריימונד גרין וסטף קרי ( רויטרס )

אינדיאנה - פילדלפיה 114:109

טייריס מקסי תפס פיקוד ברגעים המכריעים ועם שתי שלשות במאני-טיים סיים עם 27 נקודות שהעניקו לסיקסרס ניצחון קשה. הם התאוששו מריצת 0:17 של אינדיאנה בפתיחת המחצית השנייה ומרבע שלישי חלש, כשג'ואל אמביד (21 נקודות ו-11 ריבאונדים), ג'יילן בראון (20 נקודות ו-10 ריבאונדים) ולברון ג'יימס (13 נקודות ו-10 אסיסטים) מסייעים לניצחון. הפייסרס ששיחקו ללא טייריס הליברטון הפצוע, קיבלו 26 נקודות ו-11 ריבאונדים מפסקאל סיאקם ו-18 נקודות לצד 14 אסיסטים מאנדרו נמבהארד, אך נכנעו לקאמבק של האורחת ברבע הרביעי.

לברון ג'יימס ( רויטרס )

יוטה - סן אנטוניו 117:111 (אחרי הארכה)

ויקטור וומבניאמה סיפק תצוגה ענקית של 36 נקודות ו-14 ריבאונדים (21 נקודות כבר במחצית הראשונה) והוביל את הספרס לניצחון שלישי ברציפות בתום דרמה שנמתחה להארכה. דווין ואסל סייע לו עם 17 מתוך 21 נקודותיו לאחר ההפסקה, והספרס פתחו את ההארכה בריצת 0:12 קטלנית שהכריעה את המשחק, תוך שהם עוצרים את יוטה על 2 מ-7 מהשדה. קיונטה ג'ורג' בלט אצל הג'אז חסרי הגבוהים הפצועים עם 31 נקודות, וברייס סנסבאו כפה את ההארכה בשניות הסיום, אך המארחת התעייפה ברגע האמת.

ויקטור וומבניאמה ( רויטרס )

לוס אנג'לס קליפרס - לייקרס 103:87

גם ללא לוקה דונצ'יץ' וזאיר וויליאמס, הלייקרס הצליחו לנצח בדרבי. הם עשו את זה בעזרת 16:31 ברבע השני כשקוונטין גריימס מוביל עם 23 נקודות. קולין סקסטון הוסיף 21 נקודות, אוסטין ריבס סיים עם 16 ולא פחות מ-8 איבודים, מאטיס טייבול רשם 15 נקודות. קיטון ואגלר עלה מהספסל של הקליפרס כדי לקלוע 21 נקודות, 15 היו לדריק ג'ונס ג'וניור ו-14 לדריוס גרלאנד.

אוסטין ריבס ( רויטרס )

דאלאס - אוקלהומה סיטי 96:120

המאבריקס קיבלו תצוגה מבריקה מקופר פלאג, שתרם 26 נקודות ו-8 אסיסטים, לצד 18 נקודות של פי.ג'יי וושינגטון. דאלאס חגגה מחוץ לקשת עם 16 שלשות (כולל שלשת קריירה ראשונה של הסנטר דניאל גאפורד) וניצלה את חסרונם של כוכבי הת'אנדר הפצועים כדי להוליך ב-27 הפרש. קיירי אירווינג קלע 15 נקודות במשחק הבית הסדיר הראשון שלו מזה כחצי שנה, בעוד 29 נקודות של אג'אי מיטשל ו-21 של שיי גילג'ס-אלכסנדר לא הספיקו לאוקלהומה סיטי, שרשמה 15.6% בלבד מחוץ לקשת.

שיי גילג'ס אלכסנדר ( רויטרס )

אטלנטה - מיאמי 129:117

יאניס אנטטוקומפו רשם 24 נקודות ו-18 ריבאונדים בדרך לקטיעת רצף ארבעת ההפסדים של ההיט בפתיחת העונה. באם אדבאיו הוסיף 24 נקודות ו-9 ריבאונדים (בדרך להפוך לשיאן הריבאונדים של המועדון בכל הזמנים), כשאורחיהם שלטו ללא עוררין בצבע עם 70 נקודות וסיימו ב-53% מהשדה. הרוקי קינגסטון פלמינגס וניקיל אלכסנדר-ווקר קלעו 23 נקודות כל אחד עבור ההוקס, שספגו הפסד שלישי ברציפות לאחר פתיחת עונה חזקה.

שחקני מיאמי ( רויטרס )

שיקגו - ניו יורק 133:127

ג'יילן ברונסון להט עם 38 נקודות ו-7 אסיסטים, והוביל את האלופה לניצחון שני ברציפות לאחר קאמבק מפיגור של 19 נקודות במחצית השנייה. קארל אנתוני טאונס הוסיף 19 נקודות ו-13 ריבאונדים, ואו.ג'י אננובי תרם 23 נקודות, כשהאורחים יצאו לריצת 2:10 מכריעה ברבע הרביעי וסגרו את הסיפור מקו העונשין. נורמן פאוול קלע 30 נקודות עבור הבולס וכיילב ווילסון הוסיף 20.

ג'יילן ברונסון ( רויטרס )

דטרויט - שארלוט 89:97

קייד קאנינגהאם בלט עם 30 נקודות והוליך את הפיסטונס לניצחון רביעי בחמישה משחקים, כשהמארחת מנצלת 25 איבודי כדור של שארלוט. פול ריד הוסיף 16 נקודות מהספסל ואוסאר תומפסון רשם שורה סטטיסטית מגוונת של 7 נקודות, 9 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. ברנדון מילר הוביל את ההורנטס עם 31 נקודות ו-12 ריבאונדים, אך נתקע במחצית השנייה.

מילווקי - יוסטון 132:100

הרוקטס שמרו על מאזן מושלם (0:5) העונה בזכות תצוגה דורסנית ורבע שני מוחץ של 14:34, כל זאת ללא אלפרן שנגון הפצוע. פרד ואנווליט הוליך את הקלעים עם 24 נקודות (כולל 15 נקודות רצופות ברבע השלישי), אמן תומפסון הוסיף 23 נקודות ב-10 מ-16 מהשדה וקווין דוראנט קלע 18, כשהרוקטס מדייקים ב-54.8% קבוצתיים מהשדה ו-23 מ-26 מהקו. טיילר הירו קלע 23 נקודות עבור מילווקי, אך הבאקס סבלו מיום קליעה נוראי מחוץ לקשת (4 מ-24 במחצית הראשונה) וספגו הפסד רביעי העונה.

קווין דוראנט ( רויטרס )

קליבלנד - וושינגטון 111:121

אוואן מובלי קבע שיא קריירה עם 5 שלשות בדרך ל-24 נקודות, ופייטון ווטסון הוסיף 22 נקודות מהספסל, בדרך לקאמבק של קליבלנד מפיגור 13 נקודות במחצית השנייה וניצחון 17 ברציפות על הוויזארדס. המשחק עמד בסימן בכורת ה-NBA של איי.ג'יי דיבאנטסה, הבחירה מספר 1 בדראפט, שבלט בוושינגטון עם 19 נקודות (9 מהן ברבע הראשון), אך המארחים הגיבו בריצת 0:9 קטלנית ברבע הרביעי שהפכה את הקערה. דונובן מיצ'ל הוסיף 19 נקודות עבור הקאבלירס, שהשיגו ניצחון שלישי ברציפות.

טורונטו - אורלנדו 99:129