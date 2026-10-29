גלריה ים מדר ( קרדיט: Luca Pedjin )

מכבי תל אביב מארחת בשעה את פאריס במסגרת המחזור התשיעי ביורוליג באולם אלכסנדר ניקוליץ׳ שבבלגרד. הצהובים, שמקיימים את משחקי הבית שלהם בסרביה, יחתמו את השבוע הכפול במפעל וינסו לחזור למסלול הניצחונות לאחר ההפסד לכוכב האדום בלגרד.

החבורה של עודד קטש מגיעה להתמודדות לאחר שנכנעה 100:78 לכוכב האדום ביום שלישי האחרון, תוצאה שהעמידה את מאזנה על שני ניצחונות מול שישה הפסדים. ג׳ימי קלארק הוביל את מכבי עם 19 נקודות, בעוד רומן סורקין הוסיף 13. הצהובים יקוו להתאושש במהירות מההפסד ולרשום ניצחון שלישי העונה במפעל, במטרה לשפר את מצבם בטבלה ולצבור מומנטום להמשך הדרך.

מהעבר השני, גם פאריס מגיעה עם מאזן של שני ניצחונות ושישה הפסדים ביורוליג, אך היא רשמה ניצחון במחזור האחרון, 93:99 בחוץ על דובאי, וקטעה רצף של ארבעה הפסדים במפעל. נדיר היפי וג׳ארד רודן הצטיינו עם 20 נקודות כל אחד, וסבסטיאן הררה הוסיף 12 נקודות, כולל ארבע שלשות משישה ניסיונות. גם בזירה המקומית הצרפתים נמצאים בתקופה חיובית: הם מדורגים במקום השני בליגה עם חמישה ניצחונות ללא הפסד.

המפגש הקרוב יהיה החמישי בין הקבוצות ביורוליג, ועד כה פאריס ניצחה בכל ארבעת המפגשים הקודמים. בעונה שעברה גברו הצרפתים 94:101 על מכבי במשחק שנערך בבלגרד, ובהמשך הביסו אותה 80:113 באדידס ארנה. כעת, הצהובים יקוו לעצור את הרצף השלילי מול היריבה הצרפתית ולנצל את המשחק הביתי כדי להשיג ניצחון חשוב במסגרת השבוע הכפול ביורוליג.

רבע ראשון: 17:25 לפאריס

חמישיית מכבי תל אביב: ים מדר, ג'ימי קלארק, וויל ריימן, ג'יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית פאריס: נדיר היפי, טרי טרפיי, סבסטיאן הררה, אליזה ג'ונסון ומוחמד פיי.

הצרפתים פתחו עם שלוש שלשות מול ההגנה הרכה של מכבי, שנראתה לא מחוברת בדקות הראשונות. סורקין וקלארק השיבו מנגד, אך האורחים המשיכו לעשות צרות ולהוליך 12:16. השחקנים של קטש נראו לא מחוברים, והיריבה ניצלה זאת כדי להמשיך לתפור שלשות ולסיים את הרבע ב-17:25.

ג'ימי קלארק עולה לזריקה ( קרדיט: Luca Pedjin )

רבע שני: 35:36 למכבי תל אביב

מדר וסורקין הציגו יכולת טובה בפתיחת הרבע והחזירו את הצהובים למשחק בעזרת מספר פעולות טובות. נקודות של אושיי בריסט, קיטון וואלאס וסורקין העלו את החבורה הישראלית ליתרון לאחר דקות ארוכות. הפריסאים צימקו במעט את התוצאה ואף חזרו להוליך, אך סל של סורקין קבע 35:36 בירידה אל חדרי ההלבשה.

רומן סורקין מטביע בחוזקה ( קרדיט:Luca Pedjin )

רבע שלישי: