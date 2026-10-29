משחקי המחזור התשיעי בסרייה א' יינעלו בהמשך הערב (חמישי) עם ההתמודדות המותחת בין פיורנטינה לאטאלנטה, אך קודם לכן עמרי גאנדלמן שב להרכב של לצ'ה, כשפתח לראשונה העונה ויחד עם חבריו, הובס 5:1 מול פרוזינונה המרעננת.

משחקי המחזור התשיעי בסרייה א' יינעלו בהמשך הערב (חמישי) עם ההתמודדות המותחת בין פיורנטינה לאטאלנטה, אך קודם לכן עמרי גאנדלמן שב להרכב של לצ'ה, כשפתח לראשונה העונה ויחד עם חבריו, הובס 5:1 מול פרוזינונה המרעננת.

משחקי המחזור התשיעי בסרייה א' יינעלו בהמשך הערב (חמישי) עם ההתמודדות המותחת בין פיורנטינה לאטאלנטה, אך קודם לכן עמרי גאנדלמן שב להרכב של לצ'ה, כשפתח לראשונה העונה ויחד עם חבריו, הובס 5:1 מול פרוזינונה המרעננת.