משחקי המחזור התשיעי בסרייה א' יינעלו בהמשך הערב (חמישי) עם ההתמודדות המותחת בין פיורנטינה לאטאלנטה, אך קודם לכן עמרי גאנדלמן שב להרכב של לצ'ה, כשפתח לראשונה העונה ויחד עם חבריו, הובס 5:1 מול פרוזינונה המרעננת.
פרוזינונה - לצ'ה 1:5
הפציעה מאחורי עמרי גאנדלמן. הקשר הישראלי, שפספס את פתיחת העונה ועד להיום רשם 12 דקות בלבד במדי לצ'ה, עלה לראשונה ב-11 של אאוסביו די פרנצ'סקו, ושיחק 59 דקות לפני שהוחלף. בזמן הזה, הקנריות המשיכו להוכיח שאסור לאף קבוצה לזלזל בה כשאחרי 25 דקות מתיאו סיצ'לה הצליח להכניע את וולדמריו פאלקונה בבעיטה יפה מקצה הרחבה, ורגע לפני ההפסקה ג'יאקומו קאלו הכפיל את התוצאה מהנקודה הלבנה. עם היציאה של גאנדלמן, אחת מתגליות העונה, אנטוניו ריימונדו מיד אחר כך הוסיף את הגול השמיני שלו העונה בליגה, כשדניאל בירליג'אה נעץ את הרביעי (72'). שער יפה בבעיטה מסובבת של ז'אן מונטיירו בדקה ה-82 רק המתיק במעט את הגלולה המרה, לפני שבירליג'אה חגג צמד עמוק בתוספת הזמן (90+4').