שני משחקים מעניינים נערכו הלילה (בין חמישי לשישי) ב-NBA, עם סיפורים שונים בשני צדי המגרש. סקרמנטו המשיכה את פתיחת העונה המאכזבת שלה עם הפסד חמישי ברציפות, הפעם 132:120 לניו אורלינס, למרות הופעה אישית מרשימה של דריוס אקוף ג'וניור, בעוד עמנואל שארפ התקשה לבוא לידי ביטוי התקפי. במשחק השני, אטלנטה רשמה ניצחון 111:114 חשוב על קליבלנד לאחר קאמבק מרשים מפיגור דו-ספרתי, ועצרה את רצף ההפסדים שלה.
ניו אורלינס פליקנס - סקרמנטו קינגס 120:132
ניו אורלינס השיגה את ניצחונה הראשון העונה לאחר שפתחה את המשחק בצורה צמודה, אך השתלטה עליו ברבע השני והשלישי. הפליקנס קלעו 39 נקודות בכל אחד משני הרבעים הללו, כאשר ריצת 4:21 ברבע השלישי אפשרה להם לפתוח פער משמעותי. סקרמנטו ניסתה לחזור למשחק, אך ניו אורלינס הגיבה בריצה נוספת של 10 נקודות רצופות ושמרה על היתרון עד לסיום. בצד של סקרמנטו, הרוקי דריוס אקוף ג'וניור היה המצטיין עם 34 נקודות ו-14 אסיסטים, ד'אנדרה האנטר ופרשס אצ'יווה הוסיפו 24 נקודות כל אחד, וזאק לאבין תרם 21. מנגד, ג'רמיה פירס וזאיון וויליאמסון הובילו את הפליקנס עם 22 נקודות כל אחד. דומנטאס סאבוניס סיים עם 9 נקודות ו-15 ריבאונדים.
בצד הישראלי, עמנואל שארפ רשם ערב שקט מבחינה התקפית: הגארד שיחק 18 דקות, כאשר לא פתח בחמישייה ולא הצליח לקלוע, עם 0 מ-2 מהשדה ו-0 מ-2 לשלוש. הוא סיים עם חטיפה אחת, ללא ריבאונדים, אסיסטים או איבודי כדור. עם זאת, נתון הפלוס-מינוס שלו עמד על 14+, הנתון החיובי ביותר מבין שחקני סקרמנטו שצוינו בדוח המשחק. כלומר, למרות שלא הצליח להשפיע על לוח התוצאות, הקבוצה דווקא הייתה בפלוס בזמן ששיחק. חשוב לציין שמדובר במדד קבוצתי ולא בהכרח בהוכחה להשפעה אישית חיובית.
אטלנטה הוקס - קליבלנד קאבלירס 111:114
אטלנטה השיגה ניצחון ביתי חשוב וקטעה רצף של שלושה הפסדים, במשחק שהתחיל דווקא בשליטה של קליבלנד. הקאבלירס פתחו מצוין, ניצחו את הרבע הראשון 16:28 ואף הגיעו ליתרון של 15 נקודות. אלא שאטלנטה חזרה לעניינים ברבע השני, ירדה למחצית ביתרון 46:44 והמשיכה במומנטום עם רבע שלישי התקפי במיוחד, שבו קלעה 43 נקודות.
ברבע האחרון קליבלנד ניסתה לבצע קאמבק, והורידה את ההפרש לנקודה בלבד, אך שתי קליעות עונשין חשובות של ניקייל אלכסנדר-ווקר, 15.3 שניות לסיום, הבטיחו את הניצחון להוקס. בצד של אטלנטה בלט במיוחד אונייקה אוקונגוו עם 29 נקודות ו-12 ריבאונדים, בעוד אלכסנדר-ווקר הוסיף 25 נקודות וארון וויגינס תרם 20 מהספסל. אצל קליבלנד, ג'יימס הארדן הוביל עם 24 נקודות, דונובן מיטשל הוסיף 22 וסם מריל תרם 16.