שני משחקים מעניינים נערכו הלילה (בין חמישי לשישי) ב-NBA, עם סיפורים שונים בשני צדי המגרש. סקרמנטו המשיכה את פתיחת העונה המאכזבת שלה עם הפסד חמישי ברציפות, הפעם 132:120 לניו אורלינס, למרות הופעה אישית מרשימה של דריוס אקוף ג'וניור, בעוד עמנואל שארפ התקשה לבוא לידי ביטוי התקפי. במשחק השני, אטלנטה רשמה ניצחון 111:114 חשוב על קליבלנד לאחר קאמבק מרשים מפיגור דו-ספרתי, ועצרה את רצף ההפסדים שלה.

שני משחקים מעניינים נערכו הלילה (בין חמישי לשישי) ב-NBA, עם סיפורים שונים בשני צדי המגרש. סקרמנטו המשיכה את פתיחת העונה המאכזבת שלה עם הפסד חמישי ברציפות, הפעם 132:120 לניו אורלינס, למרות הופעה אישית מרשימה של דריוס אקוף ג'וניור, בעוד עמנואל שארפ התקשה לבוא לידי ביטוי התקפי. במשחק השני, אטלנטה רשמה ניצחון 111:114 חשוב על קליבלנד לאחר קאמבק מרשים מפיגור דו-ספרתי, ועצרה את רצף ההפסדים שלה.

שני משחקים מעניינים נערכו הלילה (בין חמישי לשישי) ב-NBA, עם סיפורים שונים בשני צדי המגרש. סקרמנטו המשיכה את פתיחת העונה המאכזבת שלה עם הפסד חמישי ברציפות, הפעם 132:120 לניו אורלינס, למרות הופעה אישית מרשימה של דריוס אקוף ג'וניור, בעוד עמנואל שארפ התקשה לבוא לידי ביטוי התקפי. במשחק השני, אטלנטה רשמה ניצחון 111:114 חשוב על קליבלנד לאחר קאמבק מרשים מפיגור דו-ספרתי, ועצרה את רצף ההפסדים שלה.