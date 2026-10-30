אלייז'ה בראיינט ( הפועל “IBI״ תל אביב )

הפועל תל אביב מתארחת בשעה זו באולם קוקה קולה ארנה אצל דובאי במסגרת המחזור התשיעי של היורוליג. החבורה של המאמן דימיטריס איטודיס מגיעה למשחק במומנטום חיובי לאחר שניצחה בארבעת משחקיה האחרונים במפעל. סגנית האלופה הישראלית רוצה להמשיך ביכולת הטובה מהשבועות האחרונים בזירה האירופית ולהשיג ניצחון חוץ יוקרתי.

האדומים מגיעים למפגש לאחר הופעה התקפית מרשימה במיוחד במחזור הקודם שבו הביסו 88:118 את אנדולו אפס. אנטוניו בלייקני הוביל את רשימת הקלעים במשחק הקודם עם 35 נקודות לצד דן אוטורו שהוסיף 20 נקודות משלו. אלייז'ה בראיינט ממשיך להציג יכולת גבוהה ורשם 16 נקודות ו-12 אסיסטים בניצחון האחרון. הקבוצה מתל אביב מחזיקה כעת בדירוג ההתקפי הטוב ביותר ביורוליג והיא תקווה להמשיך את השטף הזה גם במשחק החוץ הקרוב. מנגד תמיר בלאט וטיילר אניס ימשיכו להיעדר עקב פציעות.

מהעבר השני המארחת בהדרכת המאמן צ'אבי פסקואל מגיעה לאחר הפסד ביתי מאכזב 99:93 מול פריז בשבוע שעבר. למרות ההפסד הקבוצה מהאמירויות רושמת עונה טובה ורשמה קודם לכן שלושה ניצחונות חוץ מרשימים מול באסקוניה, מילאנו ובאיירן מינכן. דוויין בייקון בלט במשחק האחרון עם 24 נקודות לצד מפיונדו קאבנגלה שהוסיף 22 נקודות ו-13 ריבאונדים. הקבוצה המקומית משחקת בקצב האיטי ביותר במפעל והיא תנסה להכתיב את סגנון המשחק מול ההתקפה המהירה של האורחת. ג'סטין אנדרסון ומאם ג'אייטה יעדרו בשורות המארחת.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים במהלך העונה שעברה ובשני המשחקים הייתה ידה של הפועל תל אביב על העליונה. במפגשים הקודמים האדומים ניצחו בהפרש דו ספרתי והפגינו עליונות ברורה על פני היריבה. כעת הקבוצה מהאמירויות תנסה לנצל את הביתיות באולם קוקה קולה ארנה כדי לרשום ניצחון בכורה על סגנית האלופה הישראלית.

רבע ראשון: 19:22 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: אלייז'ה בראיינט, אמיר קופי, תומאש סאטורנסקי, זאק לידיי, דן אוטורו.

חמישיית דובאי: דז'נאן מוסא, מקינלי רייט, דוויין בייקון, טורניקה שנגליה, מיפונדו קאבנגלה.