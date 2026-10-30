גלריה שחקני הפועל עכו ( חג'אג' רחאל )

1,035 דקות, יותר מ-11 משחקים, אינספור ניסיונות ואפס שערי זכות. הפועל עכו חיכתה לרגע הזה כמעט עונה שלמה במונחים של דקות משחק, והיום (שישי) הוא סוף סוף הגיע. נועלת טבלת הליגה הלאומית הצליחה למצוא את הרשת לראשונה העונה במסגרת הליגה, כשמהלך קבוצתי יפהפה, שכלל צירופי מסירות נהדרים, הסתיים בשער של ליאם וטמכטר, שקבע 1:1 מול הפועל ראשון לציון ושם סוף לבצורת יוצאת הדופן. לאחר השער, בעלי הקבוצה צחי נקש פרץ בבכי של התרגשות.

הקבוצה מהצפון הגיעה למחזור ה-12 כשהיא מחזיקה במאזן כמעט בלתי נתפס של 0 שערי זכות ו-28 שערי חובה. ב-11 משחקיה הראשונים היא רשמה 10 הפסדים ותיקו בודד, 0:0 מול בני ריינה, שהעניק לה את הנקודה היחידה שלה בטבלה. בזמן ששאר קבוצות הליגה כבר הספיקו לחגוג לא מעט שערים, בעכו המשיכו לחפש את הרגע שבו הכדור סוף סוף יחצה את הקו.

באופן סמלי במיוחד, דווקא בדקה העשירית מול ראשון לציון השלימה עכו 1,000 דקות ללא שער בליגה, ובאותו רגע בדיוק ספגה מכה נוספת. איזקיאל הנטי העלה את האורחת ליתרון והותיר את נועלת הטבלה שוב בפיגור, בדרך למה שנראה כמו עוד משחק מתסכל בעונה הקשה שעוברת עליה.

שחקני הפועל עכו ( חג'אג' רחאל )

דווקא אחרי השפל, הגיע הרגע המיוחל

אלא שהפעם עכו הצליחה להגיב, ובניגוד לכל מה שהציגה עד כה בליגה, עשתה זאת בסטייל. התקפה קבוצתית מרשימה, עם צירופי מסירות נאים ותנועה טובה של השחקנים, הסתיימה אצל ליאם וטמכטר, שהכניע את השוער והשווה ל-1:1. מעבר לשער עצמו, דווקא הדרך שבה הוא הובקע הפכה את הרגע למיוחד, כשאחרי כל כך הרבה דקות של תסכול, עכו הצליחה לייצר מהלך כדורגל איכותי שהסתיים ברשת.

מעניין לציין שרק ביום שני האחרון עכו דווקא הוכיחה שהיא יודעת לכבוש, כשהביסה 0:5 את מ.ס טירה מליגה א' במסגרת סיבוב ז' של גביע המדינה. אלא שהחגיגה בגביע לא שינתה את הנתון העגום בליגה, שם המשיכה הקבוצה להחזיק במאזן של אפס שערים, עד שווטמכטר הצליח סוף סוף לשבור את המחסום.