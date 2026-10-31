דני אבדיה ( רויטרס )

דני אבדיה ופורטלנד טרייל בלייזרס מתארחים בשעה זו אצל יוטה ג'אז במסגרת עונת ה-NBA, כאשר הישראלי פותח בחמישייה ומקווה להמשיך את פתיחת העונה הטובה שלו. פורטלנד, שמחזיקה במאזן של 3 ניצחונות והפסד אחד ומדורגת חמישית במערב, מגיעה להתמודדות אחרי שספגה את הפסדה הראשון העונה, ותנסה לחזור למסלול הניצחונות מול אחת הקבוצות החלשות באזור.

אבדיה, שפתח את העונה בצורה חיובית והפך לחלק משמעותי מהמערך של הטרייל בלייזרס, ינסה להמשיך להוביל את קבוצתו גם הפעם. פורטלנד, שסיימה את העונה שעברה במאזן של 42 ניצחונות ו-40 הפסדים, פתחה את העונה הנוכחית בצורה מעודדת ומקווה לבסס את מעמדה בצמרת המערב.

מנגד, יוטה מגיעה למשחק במומנטום שלילי במיוחד, עם 3 הפסדים רצופים ומאזן של ניצחון אחד מול 4 הפסדים, שמציב אותה במקום ה-13 במערב. הג'אז, שסיימו את העונה הקודמת עם 22 ניצחונות בלבד לעומת 60 הפסדים, ינסו לנצל את יתרון הביתיות בסולט לייק סיטי כדי לעצור את הרצף השלילי.

יוטה נאלצת להתמודד עם מספר פציעות משמעותיות, כאשר יוסוף נורקיץ' נעדר בשל פציעה בכף הרגל וג'ארן ג'קסון ג'וניור בחוץ בעקבות פציעה בברך. גם פורטלנד מגיעה עם חיסורים, כאשר רוברט וויליאמס השלישי נעדר בשל פציעה בברך ושיידון שארפ מושבת בעקבות פציעה במניסקוס. בנוסף, ג'ה מוראנט סובל מפציעה בשריר הירך האחורי ויחמיץ את המשחק. למרות זאת, הטרייל בלייזרס מקווים להמשיך את פתיחת העונה המוצלחת, כשאבדיה בחמישייה ובמרכז העניינים.

רבע ראשון:

חמישיית יוטה ג'אז: סקוט הנדרסון, דמיאן לילארד, דני אבדיה, טומאני קמארה ודונובן קלינגן.

חמישיית פורטלנד טריילבלייזרס: קיינוטה ג'ורג', דארין פיטרסון, אייס ביילי, לאורי מרקאנן וג'קסון הייז.