גלריה אשרף חכימי ( IMAGO )

פאריס סן ז'רמן רשמה הערב (שישי) ניצחון מרשים במיוחד, כשהביסה 1:5 את לה האבר בחוץ במסגרת המחזור התשיעי בליגה הצרפתית. מי שגנב את ההצגה היה אשרף חכימי, שסיפק הופעה יוצאת דופן עם שלושער ושני בישולים והוביל את האלופה לניצחון מוחץ. המגן המרוקאי היה מעורב בכל אחד מחמשת השערים של קבוצתו, שהפכה פיגור מוקדם לחגיגה התקפית.

דווקא המארחת הייתה זו שפתחה טוב יותר, כשבדקה ה-18 ג'וש מאג'ה העלה את לה האבר ליתרון מפתיע. ריאן פופאנה הוביל התקפה מתפרצת ושלח כדור רוחב מדויק לעבר החלוץ הניגרי, שלא התקשה לכבוש מקרוב. אלא שהיתרון החזיק מעמד 8 דקות בלבד, עד שחכימי נכנס לעניינים והחל את ההצגה הפרטית שלו.

בדקה ה-26 המגן המרוקאי קיבל כדור עומק מלוקאס הרננדס, השתלט עליו בתוך הרחבה והעביר מסירה למיקה גודטס, שדחק מקרוב את השוויון. כעבור 2 דקות בלבד חכימי כבר השלים את המהפך בעצמו, לאחר שקיבל מסירת עומק מסני מאיולו והכניע את ארנו בודאר בבעיטה לפינה הקרובה. השער נבדק בעקבות חשד לנבדל, אך אושר לאחר התערבות שופטי המסך, ופאריס ירדה להפסקה ביתרון 1:2.

שחקני פ.ס.ז' חוגגים ( IMAGO )

הצגה של חכימי: צמד במחצית השנייה השלים שלושער ענק

גם במחצית השנייה חכימי לא הוריד את הרגל מהגז. בדקה ה-55 הוא השלים צמד עם שער נהדר בבעיטה חופשית מכ-20 מטרים. המרוקאי סובב את הכדור בצורה מושלמת אל הפינה והותיר את שוער לה האבר חסר אונים בדרך ל-1:3. עבור המגן, שכבר הספיק לבשל ולכבוש במחצית הראשונה, זו הייתה עוד הוכחה ליכולת ההתקפית יוצאת הדופן שלו.

בדקה ה-62 לה האבר הייתה קרובה לצמק את התוצאה, אך נגיחה של מאג'ה נעצרה בקורה. פאריס יצאה מיד להתקפה מתפרצת קטלנית, שבסיומה מאיולו ניצל יציאה של השוער הרחק משערו ושלח בעיטה מרחוק לרשת החשופה בדרך ל-1:4 אחרי בישול נוסף של חכימי. בכך למעשה הוכרע המשחק, כשהמארחת התקשתה להתמודד עם המהירות והאיכות של האלופה.