שחקני אנדולו אפס מאושרים ( IMAGO )

המחזור התשיעי והשבוע הכפול של היורוליג יינעל הערב (שישי) עם שבעה משחקים, כששניים מהן כבר שוחקו. מעבר להפסד של הפועל תל אביב קיבלנו גם הפתעה אדירה, כשאנדולו אפס (5:4), שהגיעה להתמודדות עם הגב לקיר וכאנדרדוג מובהק אחרי התבוסה המוחצת שספגה מהפועל תל אביב, הצליחה להשכיח את הצרות כשהיממה 68:83 את מוליכת הטבלה, פנאתינייקוס (2:7).

אנדולו אפס - פנאתינייקוס 68:83

הטורקים הראו עליונות כבר מהרבע הפותח, ולקראת סיומו של הרבע השלישי אף פתחו פער מבטיח של 12 נקודות. אלא שאז הגיעה ההתעוררות המוכרת של הירוקים: מתיאס לסור וקנדריק נאן לקחו פיקוד, הריצו את פנאתינייקוס לקאמבק מרשים, וכחמש דקות לבאזר לוח התוצאות הראה 66:65 צמוד ומתוח.

בדיוק כשהיה נראה שהמומנטום עבר כולו לצד היווני, אפס סיפקה תשובה מוחצת. קמרון פיין תפר שלוש שלשות ענקיות (סיים עם 14 נקודות ו-7 אסיסטים), ויחד עם ברונו פרננדו וקולין מלקלום (אקס הפועל תל אביב), שתרמו 15 נקודות כל אחד, הטורקים יצאו לריצת 0:14 מהממת בתוך שלוש דקות בלבד, שסגרה את הסיפור והבטיחה את הניצחון. מנגד, 17 נקודות של נאן ו-11 של נייג'ל הייז דייויס לא הספיקו לפנאתינייקוס,שרושמת הפסד שני בלבד העונה ותהיה חייבת לאסוף את השברים מהר - לקראת קרב ענקיות מול ריאל מדריד.

ז'לגיריס - פרטיזן בלגרד 80:87

דרמה גדולה התפתחה גם בליטא, שם ז'לגיריס גברה 80:87 על פרטיזן בלגרד וטיפסה למאזן חיובי (4:5). המארחת נראתה בדרך הבטוחה לניצחון כשפתחה יתרון של 16 נקודות בתחילת הרבע המכריע, אך הסרבים סירבו לוותר; ניקולה טנסקוביץ' (19 נקודות) ואית'ן תומפסון (15) הובילו ריצת 2:14 שקירבה את האורחת עד ל-77:73 בלבד, כארבע דקות לבאזר.

ברגעי ההכרעה, קארסן אדוורדס (שהצטיין עם 17 נקודות ו-4 אסיסטים) לקח אחריות וייצר ארבע נקודות רצופות שבלמו את הסחף. יונאס ולנצ'ונאס (16 נק' ו-8 ריבאונדים) הוסיף נקודה קריטית מהקו שקבעה פלוס שבע בתוך הדקה וחצי האחרונות, ומשם הדרך לניצחון נסללה. הקהל המקומי שמח לראות את קינן אוונס עורך קאמבק (6 נק' ו-6 אסיסטים) וקולע בקור רוח מהקו בדקה האחרונה, לפני ששלשה של אזולאס טובליס סגרה עניין סופית. הליטאים רושמים ניצחון שלישי ברצף, בעוד פרטיזן, שפתחה את העונה בצורה מבטיחה, שוקעת במאזן 5:4 וסופרת כבר הפסד רביעי בחמישה משחקים.

וילרבאן - בסקוניה 79:94

הצרפתים השתלטו על המשחק כבר עם ריצת 4:14 בסיום הרבע הראשון, שמרו על מרחק ביטחון, ומשם לא הביטו לאחור. טייטיי וושינגטון (21 נקודות) ופטי מילס (20, כולל 5 מ-7 מחוץ לקשת) הובילו את המארחת, שהעבירה הילוך לקראת סוף הרבע השלישי וסגרה עניין בשלב מוקדם בדרך לניצחון שני ברציפות. הפער בלט במיוחד מעבר לקשת: וילרבאן צלפה ב-46.2% (12 מ-26), לעומת 18.2% עגומים (4 מ-22) של האורחת. קנת' פאריד (17 נק' ו-8 ריבאונדים) ואקס מכבי תל אביב מרסיו סנטוס (13) בלטו אצל נועלת הטבלה,שרושמת הפסד שישי ברציפות.

אולימפיאקוס - מילאנו 78:84