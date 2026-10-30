המחזור התשיעי והשבוע הכפול של היורוליג יינעל הערב (שישי) עם שבעה משחקים, כששניים מהן כבר שוחקו. מעבר להפסד של הפועל תל אביב קיבלנו גם הפתעה אדירה, כשאנדולו אפס (5:4), שהגיעה להתמודדות עם הגב לקיר וכאנדרדוג מובהק אחרי התבוסה המוחצת שספגה מהפועל תל אביב, הצליחה להשכיח את הצרות כשהיממה 68:83 את מוליכת הטבלה, פנאתינייקוס (2:7).
אנדולו אפס - פנאתינייקוס 68:83
הטורקים הראו עליונות כבר מהרבע הפותח, ולקראת סיומו של הרבע השלישי אף פתחו פער מבטיח של 12 נקודות. אלא שאז הגיעה ההתעוררות המוכרת של הירוקים: מתיאס לסור וקנדריק נאן לקחו פיקוד, הריצו את פנאתינייקוס לקאמבק מרשים, וכחמש דקות לבאזר לוח התוצאות הראה 66:65 צמוד ומתוח.
בדיוק כשהיה נראה שהמומנטום עבר כולו לצד היווני, אפס סיפקה תשובה מוחצת. קמרון פיין תפר שלוש שלשות ענקיות (סיים עם 14 נקודות ו-7 אסיסטים), ויחד עם ברונו פרננדו וקולין מלקלום (אקס הפועל תל אביב), שתרמו 15 נקודות כל אחד, הטורקים יצאו לריצת 0:14 מהממת בתוך שלוש דקות בלבד, שסגרה את הסיפור והבטיחה את הניצחון. מנגד, 17 נקודות של נאן ו-11 של נייג'ל הייז דייויס לא הספיקו לפנאתינייקוס,שרושמת הפסד שני בלבד העונה ותהיה חייבת לאסוף את השברים מהר - לקראת קרב ענקיות מול ריאל מדריד.
ז'לגיריס - פרטיזן בלגרד 80:87
דרמה גדולה התפתחה גם בליטא, שם ז'לגיריס גברה 80:87 על פרטיזן בלגרד וטיפסה למאזן חיובי (4:5). המארחת נראתה בדרך הבטוחה לניצחון כשפתחה יתרון של 16 נקודות בתחילת הרבע המכריע, אך הסרבים סירבו לוותר; ניקולה טנסקוביץ' (19 נקודות) ואית'ן תומפסון (15) הובילו ריצת 2:14 שקירבה את האורחת עד ל-77:73 בלבד, כארבע דקות לבאזר.
ברגעי ההכרעה, קארסן אדוורדס (שהצטיין עם 17 נקודות ו-4 אסיסטים) לקח אחריות וייצר ארבע נקודות רצופות שבלמו את הסחף. יונאס ולנצ'ונאס (16 נק' ו-8 ריבאונדים) הוסיף נקודה קריטית מהקו שקבעה פלוס שבע בתוך הדקה וחצי האחרונות, ומשם הדרך לניצחון נסללה. הקהל המקומי שמח לראות את קינן אוונס עורך קאמבק (6 נק' ו-6 אסיסטים) וקולע בקור רוח מהקו בדקה האחרונה, לפני ששלשה של אזולאס טובליס סגרה עניין סופית. הליטאים רושמים ניצחון שלישי ברצף, בעוד פרטיזן, שפתחה את העונה בצורה מבטיחה, שוקעת במאזן 5:4 וסופרת כבר הפסד רביעי בחמישה משחקים.
וילרבאן - בסקוניה 79:94
הצרפתים השתלטו על המשחק כבר עם ריצת 4:14 בסיום הרבע הראשון, שמרו על מרחק ביטחון, ומשם לא הביטו לאחור. טייטיי וושינגטון (21 נקודות) ופטי מילס (20, כולל 5 מ-7 מחוץ לקשת) הובילו את המארחת, שהעבירה הילוך לקראת סוף הרבע השלישי וסגרה עניין בשלב מוקדם בדרך לניצחון שני ברציפות. הפער בלט במיוחד מעבר לקשת: וילרבאן צלפה ב-46.2% (12 מ-26), לעומת 18.2% עגומים (4 מ-22) של האורחת. קנת' פאריד (17 נק' ו-8 ריבאונדים) ואקס מכבי תל אביב מרסיו סנטוס (13) בלטו אצל נועלת הטבלה,שרושמת הפסד שישי ברציפות.
אולימפיאקוס - מילאנו 78:84
אלופת אירופה התגברה על הבשורות הקשות בנוגע לפציעתו הארוכה של יאן מונטרו, גירדה ניצחון ביתי קטן אבל חשוב, ונצמדה ליריבתה המרה פנאתינייקוס בפסגת המפעל. היוונים נשענו כמעט לחלוטין על קודי מילר מקינטייר (24 נקודות) וסאשה וזנקוב (23), שסיפקו יחד יותר ממחצית מהנקודות של הקבוצה. בצד השני, אר ג'י קול הוביל את קלעי מילאנו עם 17 נקודות, אך גם הוא לא הצליח להושיע את האיטלקים שסופרים הפסד שביעי ברציפות וממשיכים להתרסק בתחתית.