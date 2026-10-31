גלריה לברון ג'יימס ( רויטרס )

פילדלפיה - ניו יורק 93:98

פילדלפיה המשיכה את פתיחת העונה הנהדרת שלה ועלתה למאזן 1:5 אחרי ניצחון שני העונה על האלופה ניו יורק, הפעם במסגרת שלב הבתים של גביע ה-NBA. לברון ג'יימס בן ה-41 הציג את משחקו הטוב ביותר מאז הצטרף לסיקסרס, כשקלע 20 נקודות, הוסיף 9 ריבאונדים ו-8 אסיסטים והכריע את ההתמודדות עם סל קשה 1:10 דקות לסיום, אחרי שג'יילן ברונסון העניק לניקס יתרון 89:90 בשלשה.

וי ג'יי אדג'קומב הוסיף שלשה חשובה ולברון חתם את הניצחון עם סל נוסף, בעוד טייריס מקסי הוביל את המנצחת עם 27 נקודות. מנגד, ברונסון קלע 24 נקודות וקארל אנתוני טאונס הוסיף 22, אך האלופה נכנעה פעם נוספת לסיקסרס, שניצחו אותה גם במשחק פתיחת העונה. פילדלפיה הסתדרה גם ללא ג'יילן בראון, שנעדר בשל כאבים בברכו השמאלית.

לברון ג'יימס ( רויטרס )

גולדן סטייט - לוס אנג'לס לייקרס 95:112

קאמבק מטורף של הווריירס, שכבר פיגרו ב-23 נקודות בתום הרבע הראשון, אך רשמו מהפך היסטורי בדרך לניצחון שלישי ברציפות ולמאזן 3:3, תוך שהם נוקמים בלייקרס על ההפסד במשחק פתיחת העונה. סטף קרי הוביל את המנצחת עם 31 נקודות, כולל 8 שלשות מ-14 ניסיונות, לצד 6 אסיסטים ו-4 ריבאונדים, ובמהלך המשחק אף עקף את דומיניק ווילקינס בדרך למקום ה-18 ברשימת קלעי כל הזמנים ב-NBA עם 26,688 נקודות. ברנדין פודז'מסקי הוסיף 21 נקודות ודיאנתוני מלטון תרם 16, בעוד לוקה דונצ'יץ' סיפק 37 נקודות עבור הלייקרס, אך לא הצליח למנוע את ההפסד שהוריד את קבוצתו למאזן 2:4. אחד הרגעים הגדולים במשחק הגיע ברבע השלישי, כשקרי הטעה את דונצ'יץ' עם צעד לאחור ששלח את הסלובני לרצפה, לפני שצלף שלשה והגיב בחגיגה משעשעת, אם כי דונצ'יץ' השיב מיד בשלשה משלו.

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של הלייקרס, שניצחו 15:38 ברבע הראשון, כשדונצ'יץ' קולע 21 נקודות בחגיגה התקפית וגולדן סטייט מאבדת 9 כדורים. אלא שברבע השני התמונה התהפכה לחלוטין, כשהווריירס ניצחו באותה תוצאה בדיוק, 15:38, וירדו למחצית בשוויון 53:53, הישג חסר תקדים לקבוצה שפיגרה ב-23 נקודות לפחות בתום הרבע הראשון מאז כניסתו של שעון הזריקות ב-1954/55. הספסל של סטיב קר היה המפתח למהפך עם 50 נקודות בסך הכל, כשמלטון, וויל ריצ'רד, ג'ורג' ניאנג וצ'ארלס באסי סיפקו אנרגיות בשני צידי המגרש. גם ברבע השלישי הלייקרס עוד הצליחו לייצר יתרון, אך ריצת 4:15 של המארחת שינתה את המומנטום סופית, ובהמשך גולדן סטייט ברחה לניצחון מרשים. הלייקרס סיימו עם 20 איבודי כדור, בעוד קרי וחבריו חגגו לעיני הקהל הביתי והשלימו את אחד הקאמבקים המרשימים של פתיחת העונה.

סטף קרי ( רויטרס )

דאלאס - יוסטון 111:116

דאלאס הנחילה ליוסטון את הפסדה הראשון העונה אחרי 5 ניצחונות רצופים, בזכות רבע אחרון אדיר שבו קלעה 40 נקודות והפכה פיגור של 8 נקודות לניצחון. קיירי אירווינג הוביל את המאבס עם 35 נקודות, וקופר פלאג הציג משחק מצוין משלו עם 33 נקודות. מנגד, קווין דוראנט קלע 28 נקודות וג'בארי סמית' ג'וניור הוסיף 22, אך הרוקטס לא הצליחו לשמור על היתרון. פרד ואנווליט, שחזר מפציעה ממושכת ברצועה הצולבת, תרם 16 נקודות ו-6 אסיסטים ב-33 דקות, אך יוסטון התקשתה גם בשל היעדרויות של שחקנים משמעותיים, בהם אלפרן שנגון וסטיבן אדאמס.

קופר פלאג ( רויטרס )

מיאמי - אינדיאנה 125:145

מיאמי פתחה את משחקיה בגביע ה-NBA עם ניצחון שני ברציפות, כשיאניס אנטטוקומפו הציג יכולת אדירה ורשם טריפל דאבל שני העונה עם 31 נקודות, 18 ריבאונדים ו-10 אסיסטים ב-31 דקות בלבד. באם אדבאיו הוסיף 27 נקודות עם 11 מ-14 מהשדה, בעוד קליי תומפסון סיפק את משחקו הטוב ביותר מאז הצטרף להיט, עם 25 נקודות ו-7 שלשות, שהציבו אותו במרחק 55 שלשות בלבד מריי אלן שבמקום השלישי בכל הזמנים. אינדיאנה דווקא פתחה בסערה עם 42 נקודות ברבע הראשון, אך נעצרה על 46 בלבד בשני הרבעים הבאים, שבהם מיאמי קלעה 67 נקודות והשתלטה על ההתמודדות.

פלֶה לארסון תרם 18 נקודות ודביון מיטשל הוסיף 15 נקודות ו-11 אסיסטים למנצחת, בעוד קוונטון ג'קסון הוביל את הפייסרס עם 24 נקודות ואנדרו נמבהארד הוסיף 22. האורחת, שהגיעה עם 11 שחקנים זמינים בלבד, חסרה את טייריס הליברטון הפצוע ואיבדה גם את אובי טופין בשל בעיה בגבו. את אינדיאנה הדריך לויד פירס במקום ריק קרלייל, שנעדר בשל הלוויית אביו, וההפסד כבר מסבך את סיכוייה להעפיל משלב הבתים של הגביע.

יאניס אנטטוקומפו ( רויטרס )

בוסטון - שיקגו 111:125

בוסטון המשיכה במומנטום הנהדר שלה עם ניצחון רביעי ברציפות, הפעם על שיקגו במשחק הפתיחה של שתי הקבוצות בגביע ה-NBA. פייטון פריצ'ארד הוביל את הסלטיקס עם 30 נקודות, מהן 20 במחצית הראשונה, ג'ייסון טייטום הוסיף 26 נקודות ב-34 דקות ופול ג'ורג' תרם 18 נקודות ו-8 אסיסטים. המארחת שלטה בהתמודדות מהרגע הראשון וכבר במחצית הראשונה פתחה יתרון של 32 נקודות, כששיקגו הצליחה לצמק רק ברבע האחרון, לאחר ששחקני החמישייה של בוסטון כבר ירדו לספסל. הסלטיקס חגגו עם 56 נקודות בצבע וניצלו 16 איבודים של הבולס כדי לקלוע 21 נקודות. מנגד, קיילב ווילסון הוביל את שיקגו עם 23 נקודות, נורמן פאוול הוסיף 16 ומאטאס בוזליס 14, אך האורחת, שקלעה ב-38% בלבד מהשדה ו-30% מחוץ לקשת, ספגה הפסד רביעי ברציפות, ימים ספורים אחרי שהובסה ב-35 הפרש בידי אותה בוסטון.

מאזולה וטייטום ( רויטרס )

פיניקס - דנבר 127:120

דנבר רשמה ניצחון שני ברציפות ופתחה ברגל ימין את משחקיה בגביע ה-NBA, כשג'מאל מארי התפוצץ עם 39 נקודות, מהן 28 במחצית השנייה, לצד 7 מ-9 מחוץ לקשת. כריסטיאן בראון סיפק הצגה משלו עם 31 נקודות, כולל 22 במחצית הראשונה ו-6 שלשות ללא החטאה, בעוד ניקולה יוקיץ' הסתפק ב-18 נקודות ו-10 אסיסטים. הנאגטס צלפו 20 שלשות ב-52.6% והובילו 67:71 במחצית, לפני שפתחו יתרון דו ספרתי בתום הרבע השלישי ולא אפשרו לסאנס להתקרב למרחק פוזשן אחד ברבע האחרון. מנגד, מיילס ברידג'ס הוביל את פיניקס עם 24 נקודות, דווין בוקר הוסיף 20 ביום הולדתו ה-30 וקולין גילספי תרם 16 נקודות ו-10 אסיסטים מהספסל. האירוע החריג במשחק הגיע ברבע השלישי, כאשר דילון ברוקס הורחק לאחר שבעט במפשעתו של מארי במהלך זריקת סיבוב, דווקא כשהוביל את קלעי קבוצתו עם 22 נקודות. דנבר השלימה ניצחון שישי ברציפות על פיניקס, ברצף שהחל בחג המולד של 2024.

מארי ויוקיץ' ( רויטרס )

מינסוטה - לוס אנג'לס קליפרס 101:127

מינסוטה השיגה ניצחון ראשון ללא הכוכב הגדול שלה, אנתוני אדוארדס, שעבר ניתוח ארתרוסקופי בברכו, ושיפרה את מאזנה ל-2:4 עם תצוגה מרשימה במסגרת גביע ה-NBA. לאמלו בול הוביל את הטימברוולבס עם שיא עונתי של 24 נקודות, ג'יידן מקדניאלס הוסיף 23 נקודות ב-11 מ-15 מהשדה, לצד 7 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, ובונז היילנד תרם 19 נקודות ו-8 אסיסטים מהספסל. אחרי הפסדים לקליבלנד ולגולדן סטייט, המארחת חזרה לעצמה וברחה ברבע האחרון עם ריצת 2:20, כשבול צולף 3 שלשות בדרך לניצחון רביעי העונה בהפרש של יותר מ-20 נקודות. מנגד, דריוס גארלנד הוביל את הקליפרס עם 24 נקודות, אך איבד 5 כדורים תחת הלחץ ההגנתי של מינסוטה, בעוד ברוק לופז הוסיף 13 נקודות ו-6 ריבאונדים. רוי האצ'ימורה חזר לחמישייה אחרי היעדרות של משחק אחד וקלע 12 נקודות, אך הקליפרס, שעדיין חסרים את ברנדון אינגרם ומקס סטרוס הפצועים, ספגו הפסד רביעי ברציפות וירדו למאזן 4:1.

היילנד ולופס ( רויטרס )

וושינגטון - שארלוט 79:95

וושינגטון פתחה את משחקיה בגביע ה-NBA עם ניצחון ביתי משכנע על שארלוט, בעיקר בזכות יכולת הגנתית נהדרת שעצרה את ההורנטס על 13 נקודות בלבד ברבע השלישי. אנתוני דייויס הוביל את המנצחת עם 25 נקודות ו-13 ריבאונדים, טריי יאנג תרם 21 נקודות, 9 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, בעוד איי ג'יי דיבאנטסה, הבחירה הראשונה בדראפט, קלע 17 נקודות בהופעת הבכורה הביתית שלו וזכה לקריאות MVP מהקהל. שארלוט דווקא פתחה היטב ועלתה ליתרון של 10 נקודות ברבע הראשון, אך לאחר שקלעה 4 מ-10 מחוץ לקשת בפתיחה, דייקה רק ב-4 מ-29 השלשות הבאות שלה וסיימה עם 29.7% מהשדה. ברנדון מילר הוביל את המפסידה עם 19 נקודות, בעוד נאז ריד הוסיף 12 נקודות ו-11 ריבאונדים.

יאנג ואנדרסון ( רויטרס )

טורונטו - אורלנדו 121:114