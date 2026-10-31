גלריה דניס סוארס מוסר תחת הלחץ של לאמין ימאל ( רויטרס )

ברצלונה מארחת בשעה זו את אלאבס במסגרת המחזור ה-11 בליגה הספרדית, כשהיא מחפשת להתאושש מרצף של 2 הפסדים בכל המסגרות. הקטלונים נכנעו 2:1 לריאל מדריד בקלאסיקו במחזור הקודם, הפסד שגרם לכך שאתלטיקו העפילה היום (שבת) זמנית לפסגה, זאת לאחר שהפסידו גם לפאריס סן ז'רמן בליגת האלופות. כעת, החבורה של האנזי פליק מנסה להימנע מהפסד שלישי ברציפות בכל המסגרות, דבר שלא קרה למועדון כבר זמן רב.

למרות התקופה הפחות טובה, ברצלונה יכולה לשאוב עידוד ממאזנה הביתי המרשים. לפני ההפסד בקלאסיקו, הבלאוגרנה רשמו 23 ניצחונות ליגה רצופים כמארחים, והם לא הפסידו 2 משחקי בית רצופים בליגה מאז דצמבר 2024. בנוסף, תחת פליק הקבוצה הפסידה פעמיים ברציפות בליגה פעם אחת בלבד, כך שהקטלונים מקווים לחזור למסלול הניצחונות ולשמור על מקומם בפסגה.

מנגד, אלאבס מגיעה להתמודדות בתקופה לא פשוטה, כשהיא סופרת 6 משחקי ליגה רצופים ללא ניצחון, מתוכם 2 תוצאות תיקו ו-4 הפסדים. במחזור הקודם היא חילצה 1:1 מול מלאגה בזכות שער שוויון מאוחר, אך עדיין מתקשה לשחזר את פתיחת העונה הטובה שלה. בנוסף, האורחת טרם ניצחה מחוץ לביתה העונה, בעוד מאמנה קיקה סאנצ'ס פלורס מעולם לא ניצח את ברצלונה בחוץ במסגרת הליגה הספרדית.

למרות פערי הכוחות, אלאבס יכולה להיזכר במפגש האחרון בין הקבוצות, שבו הפתיעה עם ניצחון 0:1 בחודש מאי וקטעה רצף של 16 משחקי ליגה ללא הפסד של ברצלונה מולה. כעת היא חולמת לרשום ניצחון שני ברציפות על הקטלונים, הישג שהשיגה רק פעם אחת בעבר. עם זאת, אלאבס לא ניצחה בחוץ את ברצלונה ב-8 המפגשים האחרונים ביניהן, כך שמצפה לה משימה קשה במיוחד בקאמפ נואו.

מחצית ראשונה:

דקה 8, שער! ברצלונה עלתה ליתרון 0:1: אלופת ספרד עלתה על לוח התוצאות אחרי התקפה נהדרת, פדרי מסר כדור עומק אדיר עם החיצון, לעברו של פרמין לופס שהעביר רוחב מדויק לראפיניה שכבש מקרוב.

ראפיניה כובש ( רויטרס )

ראפיניה חוגג ( רויטרס )

ראפיניה חוגג עם לאמין ימאל ( רויטרס )

דקה 23, שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: החבורה של פליק המשיכה לשלוט ולהציג כדורגל התקפי נהדר ושוב מצאה את הרשת. לאמין ימאל מצא את פרמין לופס, שבעט כדור חד ומסובב ומזווית קשה והכניע את אנטוניו סיברה.

פרמין לופס בועט ( רויטרס )

פרמין לופס רץ לחגוג ( רויטרס )

פרמין לופס חוגג ( רויטרס )

פרמין לופס חוגג ( רויטרס )

דקה 27: הקפטן של אלאבס, קרלוס בנאבס קיבל כרטיס צהוב

דקה 34: לאמין ימאל פרץ נהדר באגף הימני, גבר על כמה שחקני הגנה וסידר כדור רוחב מצוין לראפיניה, שהחמיץ משלושה מטרים מול שער ריק.

דקה 35: כרים אדיימי פרץ באגף השמאלי בפעולה דומה לזאת של לאמין ימאל מלפני דקה, הוא העביר רוחב לכוכב בן ה-19 שנעצר מחמישה מטרים על ידי סיברה.

דקה 37: מן העבר השני, אלאבס הגיעה למצב כשהקפטן שלה, קרלוס בנאבס בעט כדור מסף הרחבה, ז'ואן גרסיה הגיב היטב ועצר ללא קושי.

דקה 40: פדרי משך בחולצתו של דניס סוארס, נשרקה עבירה והשופט הוציא לקשר של ברצלונה כרטיס צהוב.

דקה 41, שער! ברצלונה כבר ב-0:3: אחרי שבישל את הראשון וכבש את השני, פרמין לופס הוסיף בישול נוסף כשמצא נהדר את ראפיניה, שהשלים צמד ממצב של אחד על אחד.

ראפיניה בועט ( רויטרס )

ראפיניה חוגג ( רויטרס )

ראפיניה חוגג ( רויטרס )

פרמין לופס וראפיניה חוגגים ( רויטרס )

דקה 45+1, שער! ברצלונה חוגגת עם 0:4: אלופת ספרד המשיכה לדרוס את אלבאס, שלא הצליחה לעצור את הקטלונים. החבורה של פליק סיפקה התקפה קבוצתית נהדרת עם מסירות קצרות ומהירות, לבסוף ז'ואאו קנסלו הוציא את הכדור ללאמין ימאל, ששיגר מחוץ לרחבה בעיטה חדה לפינה הקרובה.

לאמין ימאל חוגג ( רויטרס )

לאמין ימאל חוגג ( רויטרס )

לאמין ימאל חוגג עם ראפיניה ( רויטרס )

דקה 45+3: אנחל פרס ביצע עבירה וקיבל כרטיס צהוב.

מחצית שנייה:

ההרכב של ברצלונה: ז'ואן גרסיה, בריאן פרינאס, פאו קוברסי, פרנקי דה יונג, ז'ואאו קנסלו, רודרי, פדרי, פרמין לופס, כרים אדיימי, לאמין ימאל, ראפיניה.