אייאקס עשתה הלילה (שבת) צעד משמעותי בצמרת הליגה ההולנדית, כשגברה 0:1 יקר על אלקמאר במסגרת המחזור ה-11. מעבר לעלייה למקום השני בטבלה עם 24 נקודות (על חשבון פ.ס.וו איינדהובן) והארכת רצף המשחקים ללא הפסד לשבעה, המארחת שמה סוף לרצף עגום של עשרה מפגשים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון מול יריבתה. מנגד, אלקמאר המשיכה לשקוע עם משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון.
הפתיחה הייתה שייכת כולה לאייאקס, כבר בדקה התשיעית עבדאללה אאוזן הגביה מאגף שמאל, טולו ארוקודארה הקדים את ההגנה ונגח בעוצמה לרשת את ה-0:1 מקרוב. בדקה ה-38 ספגה המארחת מכה מקצועית כשיוליאן ברנדט נפצע בשריר הירך האחורי, אלא שהמצב הוביל להכנסתו המוקדמת של אוסקר גלוך מהספסל.
במחצית השנייה אלקמאר ניסתה להגיב והגבירה את הלחץ, אך נתקלה בתצוגה שקטה ובטוחה של אקס ברצלונה - מארק אנדרה טר שטגן בין הקורות. השוער הגרמני עצר בעיטות של ולדמאר ביסקוב ו-ווסלי פטאצ'י, ורשם הצלה גדולה לנגיחה של ווסלי הודט (82'). כעבור שלוש דקות, בעיטה אדירה של מתאו צ'אבס ממרחק, כמעט מצאה את הרשת, אך חמקה סנטימטרים מהקורה.
בדקות הסיום גלוך הפך לשחקן המסוכן במגרש והיה קרוב פעמיים לסגור עניין: בדקה ה-88 יצא הישראלי לדריבל נהדר ובעט כדור שנעצר אצל השוער. בתוספת הזמן, גלוך שלח בעיטה חדה מתוך הרחבה שפספסה בסנטימטרים את הפינה השמאלית. בסיום, 0:1 קטן-גדול לאייאקס שנשארה חזק בתמונת הצמרת.
מחצית ראשונה
דקה 9: שער! אייאקס עלתה ל-0:1: פתיחה חלומית למארחת. התקפה קבוצתית טובה של הביתיים הסתיימה בהגבהה נהדרת של עבדאללה אאוזן מהאגף השמאלי. טולו ארוקודרה הקדים את מס דה ויט בתוך הרחבה, ונגח בעוצמה את שער היתרון המהיר.
דקה 30: המשחק התנהל בעיקר במרכז המגרש. שתי הקבוצות התקשו מאוד להגיע למצבים מאיימים ולמצבי בעיטה, כאשר לאחר חצי שעה של כדורגל נרשמה בעיטה אחת בלבד למסגרת.
דקה 38: יוליאן ברנדט הרגיש מתיחה בשריר הירך האחורי ונשכב על הדשא. אוסקר גלוך הוזעק מהספסל ונכנס אל ההתמודדות עוד לפני סיום המחצית.
מחצית שנייה
דקה 46: הזדמנות ראשונה לאורחת עם פתיחת המחצית השנייה. התקפת מעבר מהירה הגיעה לרגליו של ולדמאר ביסקוב, שלא ניצל את המצב הקורץ וגלגל כדור חלש אל הידיים של מארק אנדרה טר שטגן.
דקה 60: ווסלי פטאצ'י קיבל את הכדור באגף הימני ויצא לדריבל, בסיומו הוא ניסה להפתיע את השוער הגרמני. גם הפעם, הבעיטה של שחקן אלקמאר הייתה חלשה מידי, טר שטגן קלט ללא בעיה.
דקה 82: פאטצ'י הרים מצב נייח אל עבר האזור המסוכן ברחבה. המחליף, ווסלי הודט, התחבר טוב לכדור ונגח בעוצמה לכיוון המסגרת. טר שטגן הגיב נהדר והדף את האיום.
דקה 85: הלחץ של האורחת המשיך להתעצם. בעיטה אדירה של מחליף נוסף - מתאו צ'אבס, מכ-20 מטרים חלפה סנטימטרים ספורים ליד קורת השער ויצאה החוצה.
דקה 88: פעולה נפלאה של אוסקר גלוך! הקשר הישראלי ליקט את הכדור, יצא לדריבל מהיר ובעט לכיוון המסגרת מסף הרחבה. הבעיטה הסתננה בין שחקני ההגנה ונעצר אצל השוער ברגע האחרון.
דקה 90+1: גלוך המשיך להיות האיש החם של אייאקס בדקות הסיום. הפעם הכישרון הצעיר קיבל חופשיות בתוך הרחבה, ושלח חץ לפינה השמאלית התחתונה, שהחמיץ את המסגרת במעט.
דקה 90+4: סיום המשחק! אייאקס חזרה למקום השני בטבלה עם 24 נקודות, על חשבונה של פ.ס.וו איינדהובן. מנגד, אלקמאר התרחקה מהצמרת עם המשחק הרביעי ברציפות ללא ניצחון (3 הפסדים ותיקו).
הרכב אייאקס: מארק אנדרה טר שטגן, לוקאס רוזה, אארון באומן, יורי באס, אואן ווינדל, יורט'י מוקיו, סופיאן אמרבאט, יוליאן ברנדט, דייבי קלאסן, עבדאללה אאוזן וטולו ארוקודרה.
הרכב אלקמאר: יארי דה בוסר, אלייה דיקסטרה, ווטר חוס, לואיס שוטן, מס דה ויט, פיר קופמיינרס, דייב קוואקמן, ווסלי פאטצ'י, רוזאנגלו דאל, ולדמאר ביסקוב ומקס מירדינק.