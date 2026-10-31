אייאקס עשתה הלילה (שבת) צעד משמעותי בצמרת הליגה ההולנדית, כשגברה 0:1 יקר על אלקמאר במסגרת המחזור ה-11. מעבר לעלייה למקום השני בטבלה עם 24 נקודות (על חשבון פ.ס.וו איינדהובן) והארכת רצף המשחקים ללא הפסד לשבעה, המארחת שמה סוף לרצף עגום של עשרה מפגשים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון מול יריבתה. מנגד, אלקמאר המשיכה לשקוע עם משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון.

אייאקס עשתה הלילה (שבת) צעד משמעותי בצמרת הליגה ההולנדית, כשגברה 0:1 יקר על אלקמאר במסגרת המחזור ה-11. מעבר לעלייה למקום השני בטבלה עם 24 נקודות (על חשבון פ.ס.וו איינדהובן) והארכת רצף המשחקים ללא הפסד לשבעה, המארחת שמה סוף לרצף עגום של עשרה מפגשים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון מול יריבתה. מנגד, אלקמאר המשיכה לשקוע עם משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון.

אייאקס עשתה הלילה (שבת) צעד משמעותי בצמרת הליגה ההולנדית, כשגברה 0:1 יקר על אלקמאר במסגרת המחזור ה-11. מעבר לעלייה למקום השני בטבלה עם 24 נקודות (על חשבון פ.ס.וו איינדהובן) והארכת רצף המשחקים ללא הפסד לשבעה, המארחת שמה סוף לרצף עגום של עשרה מפגשים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון מול יריבתה. מנגד, אלקמאר המשיכה לשקוע עם משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון.

הפתיחה הייתה שייכת כולה לאייאקס, כבר בדקה התשיעית עבדאללה אאוזן הגביה מאגף שמאל, טולו ארוקודארה הקדים את ההגנה ונגח בעוצמה לרשת את ה-0:1 מקרוב. בדקה ה-38 ספגה המארחת מכה מקצועית כשיוליאן ברנדט נפצע בשריר הירך האחורי, אלא שהמצב הוביל להכנסתו המוקדמת של אוסקר גלוך מהספסל.

הפתיחה הייתה שייכת כולה לאייאקס, כבר בדקה התשיעית עבדאללה אאוזן הגביה מאגף שמאל, טולו ארוקודארה הקדים את ההגנה ונגח בעוצמה לרשת את ה-0:1 מקרוב. בדקה ה-38 ספגה המארחת מכה מקצועית כשיוליאן ברנדט נפצע בשריר הירך האחורי, אלא שהמצב הוביל להכנסתו המוקדמת של אוסקר גלוך מהספסל.

הפתיחה הייתה שייכת כולה לאייאקס, כבר בדקה התשיעית עבדאללה אאוזן הגביה מאגף שמאל, טולו ארוקודארה הקדים את ההגנה ונגח בעוצמה לרשת את ה-0:1 מקרוב. בדקה ה-38 ספגה המארחת מכה מקצועית כשיוליאן ברנדט נפצע בשריר הירך האחורי, אלא שהמצב הוביל להכנסתו המוקדמת של אוסקר גלוך מהספסל.