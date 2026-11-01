גלריה קמרון בוזר ( רויטרס )

לילה עמוס במיוחד עבר על ה-NBA, עם כמה תוצאות מרשימות וסיפורים מעניינים ברחבי הליגה. ממפיס גריזליס ממשיכה לדהור עם מאזן מושלם של 0:6, כשהפעם הקורבן התורן היא סקרמנטו של עמנואל שארפ, שקלע 2 נקודות. יוסטון רוקטס סיפקה הצהרת כוונות עם ניצחון גדול על האלופה אוקלהומה סיטי, ויקטור וומבניאמה רשם עוד הופעת ענק עם 43 נקודות ושש חסימות, וקליבלנד קאבלירס דרסה את מילווקי עם רבע שני יוצא דופן של 48 נקודות. במקביל, פילדלפיה וניו אורלינס רשמו ניצחונות חשובים.

ממפיס גריזליס - סקרמנטו קינגס 105:136

ממפיס גריזליס ממשיכה להרשים בפתיחת העונה, ונכון לעכשיו היא הקבוצה היחידה ב-NBA שעדיין לא הפסידה. הגריזליס הביסו הלילה את סקרמנטו קינגס 105:136, עלו למאזן 0:6 והשוו את פתיחת העונה הטובה ביותר בתולדות המועדון, שנרשמה גם בעונת 2014/15. הישראלי, עמנואל שארפ, קלע שתי נקודות, מסר אסיסט אחד והוריד ריבאונד אחד אצל המפסידה. הרוקי קמרון בוזר, הבחירה השלישית בדראפט האחרון, הוביל את ממפיס עם 27 נקודות ותשעה ריבאונדים. אייזיאה סטיוארט הוסיף 24 נקודות, בעוד ג'י.ג'י ג'קסון תרם 21 נקודות, עם חמש שלשות מחמשת ניסיונותיו. קאם ספנסר, שפתח בחמישייה בעמדת הרכז, סיים עם 10 נקודות ו-13 אסיסטים.

ממפיס הפכה לקבוצה כאמור האחרונה בליגה שנותרה ללא הפסד, לאחר שיוסטון הפסידה לדאלאס ביום שישי. מנגד, סקרמנטו ממשיכה לפתוח את העונה בצורה קשה במיוחד וירדה למאזן 0:6. דריוס אקוף ג'וניור בלט עם 38 נקודות, דיאנדרה האנטר הוסיף 19, ודומנטאס סאבוניס וזאק לאבין קלעו 11 כל אחד. סאבוניס גם הוריד 14 ריבאונדים ומסר שמונה אסיסטים. הקינגס עוד הצליחו להישאר בתמונה במחצית הראשונה בזכות אקוף, שקלע 21 נקודות עד ההפסקה, אך ממפיס ירדה לחדרי ההלבשה ביתרון 55:66. ג'קסון היה האיש המרכזי בפתיחת הפער, כשדייק בכל חמש השלשות שלו במחצית.

ברבע השלישי המשחק כבר הוכרע. סטיוארט ובוזר הובילו את ההתקפה של הגריזליס, שהגדילו את היתרון ל-30 נקודות וניצחו את הרבע 25:42. הפער הגיע בשלב מסוים ל-34 נקודות, וממפיס השלימה ניצחון חד-צדדי נוסף בדרך לפתיחת העונה ההיסטורית שלה.

עמנואל שארפ במאבק על הכדור ( רויטרס )

יוסטון רוקטס - אוקלהומה סיטי ת'אנדר 98:119

יוסטון רוקטס סיפקה הלילה הצהרת כוונות, כשהביסה את האלופה, אוקלהומה סיטי ת'אנדר. ג'בארי סמית' ג'וניור הוביל את המנצחת עם 30 נקודות ותשעה ריבאונדים, מרקוס סמארט הוסיף 24 נקודות, והת'אנדר ספגו הפסד שני ברציפות אחרי שפתחו את העונה עם ארבעה ניצחונות. סמית' קלע 10 מ-18 הזריקות שלו מהשדה, כולל שש שלשות מ-12 ניסיונות. סמארט היה חד במיוחד מחוץ לקשת עם שבע שלשות מ-10 ניסיונות, והרוקטס סיימו את המשחק עם 18 שלשות מ-41 ניסיונות - 46% מעבר לקשת.

אלפרן שנגון חזר לפרקט אחרי שהחמיץ את שני המשחקים האחרונים בשל כאבים בגב התחתון, וסיים עם 16 נקודות, תשעה ריבאונדים ועשרה אסיסטים. קווין דוראנט תרם 14 נקודות. מנגד, שיי גילג'ס-אלכסנדר קלע 26 נקודות עבור אוקלהומה סיטי, בעוד קנריץ' וויליאמס ובנט סטריץ הוסיפו 11 כל אחד. אייזיאה הרטנשטיין וג'ארד מקיין סיימו עם 10 נקודות כל אחד. הרוקטס החלו לברוח כבר ברבע השני. אחרי שהובילו 30:37 בדקה הראשונה של הרבע, יצאו לריצת 4:18 ועלו ליתרון 34:55 בזכות סל של אמן תומפסון, כשנותרו 6:10 דקות למחצית.

אוקלהומה הצליחה לצמק מעט את הפער עד להפסקה, והקבוצות ירדו לחדרי ההלבשה בתוצאה 51:62. יוסטון פתחה גם את הרבע השלישי בסערה עם ריצת 0:8, ושלשה של סמית' קבעה יתרון של 19 נקודות. מכאן הת'אנדר כבר לא הצליחו לחזור, והפער של הרוקטס לא ירד מתחת ל-12 נקודות עד לסיום. אוקלהומה סיטי הגיעה למשחק ללא צ'ט הולמגרן, שנודע ביום שישי כי ייעדר לפחות חודשיים בשל פציעה בברכו הימנית. ביוסטון חסרו פרד ואנווליט, שנעדר בשל ניהול עומסים בעקבות פציעה בברך ימין, וריד שפרד, שהחמיץ משחק שני ברציפות בגלל כאבים בגב התחתון.

ג'בארי סמית' ג'וניור זורק ( רויטרס )

סן אנטוניו ספרס - מינסוטה טימברוולבס 111:121

ויקטור וומבניאמה סיפק הלילה עוד הצגה מרשימה, כשקלע 43 נקודות, הוריד שבעה ריבאונדים, מסר ארבעה אסיסטים ורשם שש חסימות, בדרך לניצחון של סן אנטוניו ספרס 111:121 על מינסוטה טימברוולבס. עבור הספרס היה זה ניצחון רביעי ברציפות, בפתיחת סדרת שלושה משחקי בית. וומבניאמה קלע 17 מ-34 הזריקות שלו מהשדה והגיע ל-40 נקודות בפעם העשירית בעונה הסדירה ובפעם ה-11 בקריירה. באחד המהלכים הבולטים במשחק הוא חסם ניסיון של ג'ונתן קומינגה מחוץ לקשת, רץ במהירות לצד השני של המגרש וסיים בהטבעה בשתי ידיים, שהעניקה לו את הנקודות ה-40 שלו בערב. דילן הארפר תרם 25 נקודות ושישה אסיסטים, בעוד דיארון פוקס הוסיף 20.

מינסוטה, שהגיעה למשחק בסגל חסר, קיבלה 27 נקודות ותשעה ריבאונדים מאיו דוסונמו. קומינגה וג'יידן מקדניאלס הוסיפו 19 נקודות כל אחד. הטימברוולבס נאלצו להסתדר ללא שניים משחקני החמישייה הפותחת, אנתוני אדוארדס, שעבר ניתוח בברכו, ורודי גובר, שסבל מעוויתות בגב. לאמלו בול, מנגד, הוגבל ל-20 דקות בשל בעיית עבירות, ולבסוף גם הורחק לאחר שצבר שש עבירות, 3:43 דקות לסיום. הוא סיים עם 10 נקודות, שמונה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים ושלוש חטיפות. הספרס פתחו את המחצית השנייה בריצת 4:13, שכללה גם את העבירה החמישית של בול.

סן אנטוניו כבר עלתה ליתרון 33:43 לאחר שוומבניאמה השליך את הכדור לעבר הלוח, אסף אותו וסיים בליי-אפ, ובהתקפה הבאה הארפר חטף את כדור הוצאת החוץ של מינסוטה וקלע גם הוא. אלא שמינסוטה הגיבה בריצת 0:16 לאחר שבול ירד לספסל בעקבות העבירה הרביעית שלו, ועלתה ליתרון 46:51. קומינגה ודוסונמו קלעו חמש נקודות כל אחד במהלך הריצה. הטימברוולבס ניצחו 26:33 ברבע השני, בין היתר לאחר שקלעו 10 נקודות מחמישה איבודים של הספרס.

ויקטור וומבניאמה בדאנק ( רויטרס )

שארלוט הורנטס - פילדלפיה סיקסרס 109:104

פילדלפיה הוכיחה שיש לה עומק גם בלי הכוכבים הגדולים שלה. הקבוצה גברה הלילה 104:109 על שארלוט הורנטס בחוץ, למרות שהגיעה למשחק ללא לברון ג'יימס וג'ואל אמביד, שקיבלו מנוחה אחרי הניצחון 93:98 על ניו יורק ניקס. טייריס מקסי היה האיש של פילדלפיה עם 38 נקודות, בעוד אנפרני סימונס תרם 19 נקודות מהספסל. ג'יילן בראון, שהיה בספק עד סמוך לפתיחת המשחק, פתח בחמישייה וסיים עם 16 נקודות. הסיקסרס הצליחו להתגבר על היעדרות שני הכוכבים ולרשום ניצחון חוץ חשוב.

מנגד, שארלוט קיבלה 27 נקודות מגרייסון אלן, שקלע שבע שלשות מ-10 ניסיונות, וברנדון מילר הוסיף 24 נקודות וחמש שלשות. ההורנטס, ששיחקו בערב השני ברציפות, עדיין חסרו את הרכז קובי ווייט ואת הקלע קון קנופל. שארלוט כבר הייתה בדרך לניצחון כשחסימה של מילר על ניסיון ליי-אפ של וי.ג'יי אדג'קומב, כחמש דקות לסיום, הובילה למתפרצת ולהטבעה של מוסא דיאבאטה. המהלך העלה את ההורנטס ליתרון 90:97, אך פילדלפיה לא ויתרה. סימונס קלע שתי סלים חשובים, ומקסי העלה את הסיקסרס ליתרון שממנו לא שמטו את ההובלה, עם שתי זריקות עונשין מוצלחות 1:22 דקות לסיום.

בהמשך אדג'קומב קלע שלשה שהגדילה את היתרון ל-101:105. סיון ג'יימס החטיא ליי-אפ חופשי 24 שניות לסיום, ומקסי הוסיף שתי זריקות עונשין. מילר צימק בשבע השניות האחרונות, אך בראון סגר את הסיפור עם שתי קליעות עונשין, 5.2 שניות לסיום. פילדלפיה קלעה ב-40% מחוץ לקשת והצליחה להתגבר גם על ערב של 15 קליעות עונשין בלבד מ-23 ניסיונות.

טייריס מקסי מול ברנדון מילר ( רויטרס )

מילווקי באקס - קליבלנד קאבלירס 136:121

קליבלנד קאבלירס התאוששה מההפסד לאטלנטה ודרסה הלילה את מילווקי באקס עם ניצחון חוץ מוחץ 111:136. אוון מובלי הוביל את הקבוצה עם 27 נקודות, ג'ארט אלן הוסיף 25, והאורחת הכריעה את ההתמודדות בעיקר בזכות רבע שני אדיר של 48 נקודות. מובלי דייק ב-11 מ-16 הזריקות שלו מהשדה, בעוד אלן קלע 12 מ-16 והוסיף גם 11 ריבאונדים. גם מריו הזוניה הוריד 11 כדורים חוזרים, דונובן מיטשל תרם 15 נקודות וג'יימס הארדן סיים עם 13 נקודות ושבעה אסיסטים. קליבלנד, שקטעה ביום חמישי רצף של שלושה ניצחונות עם הפסד לאטלנטה, שיפרה את מאזנה ל-2:4.

מילווקי עוד הוליכה 24:25 בתום הרבע הראשון, אבל אז הקאבס התפוצצו עם 48 נקודות ברבע השני וירדו להפסקה ביתרון 46:72. קליבלנד קלעה ב-62% במחצית הראשונה, כשאלן מוביל אותה עם 19 נקודות, בעוד הבאקס הסתפקו ב-31% בלבד מהשדה בשני הרבעים הראשונים. גם לאחר ההפסקה קליבלנד לא הורידה את הרגל מהגז. הקבוצה חצתה את רף 100 הנקודות כשנותרו 2:22 דקות לסיום הרבע השלישי, לאחר סל מריבאונד התקפה של אלן, ובשלב מסוים היתרון שלה כבר הגיע ל-34 נקודות. הקאבס קלעו 37 נקודות ברבע השלישי והמשיכו לשלוט במשחק.

בצד של מילווקי, שירדה למאזן 5:1 וספגה הפסד שני רצוף לאחר התבוסה ליוסטון, קלע קלה'אל וור 19 נקודות, טיילר הירו הוסיף 15, וקייל קוזמה ושני הרוקיז נייט איימנט ובריידן בריס תרמו 14 כל אחד. בקליבלנד, מליק תומאס חזר לאחר שהחמיץ משחק בגלל כאבים בכף רגלו הימנית וסיים עם 13 נקודות ב-23 דקות. ג'יילון טייסון נעדר בשל נקע בקרסול ימין. ביציע נכחו גם ארבעה משחקני מילווקי ברוארס, אלופת הוורלד סירייס, ג'קסון צ'וריו, קופר פראט, דסטין מיי ואנטוניו סנסטלה, לצד הג'נרל מנג'ר של הקבוצה, מאט ארנולד.

אוון מובלי ( רויטרס )

ניו אורלינס פליקנס - אטלנטה הוקס 99:121

ניו אורלינס פליקנס ממשיכה להתאושש מפתיחת העונה הקשה. הקבוצה השיגה הלילה ניצחון שני ברציפות, כשגברה 99:121 על אטלנטה הוקס. סאדיק ביי הוביל את המנצחת עם 25 נקודות מהספסל, ג'רמיה פירס הוסיף 20, והפליקנס כבר הוליכו בפער של 28 נקודות במהלך המשחק. זאיון וויליאמסון וטריי מרפי השלישי תרמו 15 נקודות כל אחד. הפליקנס, שהפסידו בארבעת משחקיהם הראשונים, רשמו את שני ניצחונותיהם מאז שמאמן הקבוצה בעונתו הראשונה, ג'מאל מוזלי, ביצע שינויים בחמישייה הפותחת. קארלו מטקוביץ' הקרואטי והכוכב ההגנתי הרב ג'ונס הוצבו בחמישייה לצד וויליאמסון, מרפי ופירס. מטקוביץ' סיים עם שמונה נקודות ועשרה ריבאונדים, ג'ונס הוסיף 11 נקודות, ופירס הגיע ל-20 נקודות במשחק שני ברציפות.

המשחק היה גם מפגש מרגש עבור סי.ג'יי מקולום, ששיחק בניו אורלינס לראשונה מאז שהועבר בטרייד לוושינגטון ביוני 2025. הגארד, שמשחק כיום באטלנטה, קלע 14 נקודות וזכה למחיאות כפיים מהקהל בזמן שהוקרן סרטון הוקרה שהכינו הפליקנס לכבודו. מנגד, ההוקס ממשיכים בתקופה רעה עם הפסד רביעי בחמשת משחקיהם האחרונים. אטלנטה הציגה ערב קליעה חלש במיוחד מחוץ לקשת, עם שמונה שלשות בלבד מ-46 ניסיונות - 17.4% הצלחה. הקבוצה לא הצליחה לצמק את הפער לפחות מעשר נקודות לאחר שנקלעה לפיגור כזה לקראת סוף הרבע הראשון.

גם אירוע משמעתי העיב על הערב של אטלנטה. קינגסטון פלמינגס, שקלע 12 נקודות, הורחק לאחר שספג עבירה טכנית בעקבות מרפק לפניו של ברייס מקגאוונס מניו אורלינס בדקות הסיום. האירוע הוביל לעימות קצר בין השחקנים, והשופטים צפו בווידאו לפני שהחליטו להרחיק את פלמינגס. הפליקנס פתחו את המשחק בסערה עם יתרון 18:35 בתום הרבע הראשון, לאחר שקלעו ב-56% מהשדה וניצלו שמונה איבודי כדור של אטלנטה כדי להשיג 16 נקודות. במחצית הוליכה ניו אורלינס 48:63, ברבע השלישי כבר הגדילה את היתרון ל-20 נקודות, ונכנסה לרבע האחרון ביתרון 74:92 בדרך לניצחון המשכנע.