גלריה שחקני הפועל ירושלים חוגגים ( אורן בן חקון )

המחזור הרביעי בליגת ווינר סל הפגיש בפיס ארנה הערב (ראשון) את הפועל ירושלים והפועל עירוני אילת להתמודדות קצבית שהסתיימה בניצחון 78:88 של המארחת. החבורה מהבירה הגיעה להתמודדות במטרה לשמור על מאזנה המושלם בזירה המקומית, בעוד שהקבוצה מהדרום קיוותה להתאושש מההפסד הקודם ולייצר הפתעה.

הפועל ירושלים גברה 78:88 על אילת

הקבוצה של סשה אוברדוביץ' הציגה כדורסל שוטף ומאורגן בשני צידי המגרש, כאשר ג'יילן סמית' לקח את המושכות וניווט את ההתקפה המקומית ביד רמה עם החלטות נכונות. איתן בורג בלט כבר מהפתיחה עם חדירות מדויקות ונקודות חשובות שביססו את השליטה הירושלמית על הפרקט. בנוסף אליהם, שייק מילטון ודושאן מילטיץ' עלו מהספסל והכניסו אנרגיות מחודשות שבאו לידי ביטוי בסלים קריטיים, בעוד שדייוויד רודי סיפק נוכחות מרשימה בצבע ועזר למארחת לשמור על היתרון בכל פעם שהיריבה ניסתה לאיים על ההובלה.

מנגד, העולה החדשה סירבה להרים דגל לבן והוכיחה המון אופי כשחזרה שוב ושוב למשחק בזכות לחימה חסרת פשרות. צוף בן משה הוביל את המגמה הדרומית עם צליפות אדירות מחוץ לקשת שהשאירו את קבוצתו בתמונה ברגעים הקשים ביותר. קנדל מקולום ובראיינט קרופורד ניסו לדחוף את ההתקפה קדימה עם חדירות נחושות וניהול משחק מהיר, כשגם נוני אומאט סייע במאמץ הקבוצתי מתחת לסלים. למרות המאמץ האדיר והיכולת הטובה, הקבוצה של אורן אהרוני נכנע בסופו של דבר לעייפות ולעומק של היריבה.

מתן אדלסון עם סשה אוברדוביץ' וגל מקל ( אורן בן חקון )

עם הפנים קדימה, שתי הקבוצות יחזרו כעת להכנות לקראת האתגרים הבאים שניצבים בפתח. הפועל ירושלים תמריא ליוון ותפגוש את אריס סלוניקי במסגרת היורוקאפ במטרה להמשיך את המומנטום החיובי גם בזירה האירופית. מנגד, הפועל אילת תחזור לאולם היובל ותארח את הפועל באר שבע/דימונה לקרב דרומי מסקרן, בו תנסה לחזור למסלול הניצחונות בליגה לעיני הקהל הביתי שלה ולשפר את מיקומה בטבלה.

ג'יילן סמית חוגג עם יותם חנוכי ( אורן בן חקון )

קלעו להפועל ירושלים: ג'יילן סמית' 18 נקודות, דייוויד רודי 12 נקודות, שייק מילטון, דושאן מילטיץ' ואיתן בורג 11 נקודות, יותם חנוכי 9 נקודות, יובל זוסמן 5 נקודות, דבונטה קייקוק ונמרוד לוי 4 נקודות, רועי הובר וגבי צ'אצ'אשווילי עם שתי נקודות בלבד

קלעו להפועל אילת: צוף בן משה 17 נקודות, בראיינט קרופורד 13 נקודות, קנדל מקולום 12 נקודות, ג'אבונטה הוקינס 9 נקודות, נוני אומאט 8 נקודות, יובל שניידרמן 7 נקודות, ג'יימס דיקי 6 נקודות, ברנדון ליב 4 נקודות, דניאל רוזנבאום עם שתי נקודות בלבד.

שלט לזכרו של רועי דארי ז"ל של אוהדי הפועל ירושלים ( אורן בן חקון )

שחקני הפועל ירושלים בפתיחה ( אורן בן חקון )

רבע ראשון: 16:27 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: דבונטה קייקוק, ג'יילן סמית', נמרוד לוי, איתן בורג ויובל זוסמן.

חמישיית הפועל אילת: נוני אומאט, בראיינט קרופורד, צוף בן משה, קנדל מקולום וג'יימס דיקי.

הפועל ירושלים החלה לבסס שליטה מוחלטת על הפרקט. אחרי פתיחה צמודה, המארחת הידקה את ההגנה, יצאה להתקפות מעבר מהירות ושטפה את המגרש בריצת נקודות מרשימה. איתן בורג המשיך להוביל את הקו ההתקפי ביעילות גבוהה, כשאליו הצטרפו שייק מילטון ודושאן מילטיץ' מהספסל כדי להגדיל את הפער. מנגד, הפועל עירוני אילת נתקעה התקפית מול הדקות הטובות של המארחת, והתקשתה למצוא פתרונות מול הקצב הקצבי שהכתיבו הירושלמים.

צוף בן משה בורח מכולם ( אורן בן חקון )

איתן בורג ( אורן בן חקון )

ג'יימס דיקי אוחז בכדור ( אורן בן חקון )

אורן אהרוני ( אורן בן חקון )

רבע שני: 37:43 להפועל ירושלים

החבורה מהבירה המשיכה אמנם להכתיב את קצב המשחק בפיס ארנה, אך המועדון מהדרום סירב לוותר וחזר לעניינים לאט לאט עם פעולות נחושות משני צידי המגרש. צוף בן משה הוביל את המגמה הדרומית ביכולת התקפית חדה ומדויקת מבחוץ, כשהוא קיבל גיבוי מלא מחבריו שהצליחו להדק את ההגנה. מנגד, המארחת ניסתה לשמור על היתרון שנבנה בעמל רב בעזרת לחץ על הפרקט והנעת כדור סבלנית בהנהגתם של שייק מילטון ודייוויד רודי.

איתן בורג ( אורן בן חקון )

שייק מילטון נלחם על שלו ( אורן בן חקון )

יותם חנוכי מנסה להגיע לסל ( אורן בן חקון )

שחקני הפועל אילת חוגגים ( אורן בן חקון )

גבי צ'אצ'אשווילי עולה אל הסל ( אורן בן חקון )

רבע שלישי: 53:60 להפועל ירושלים

החבורה מהבירה המשיכה להיאבק על השליטה בפרקט, כאשר שייק מילטון וג'יילן סמית' נטלו את המושכות בהתקפה ודייקו במספר מהלכים חשובים שסייעו למארחת לשמור על היתרון. מנגד, המועדון מהדרום המשיך ללחוץ ולא וויתר לרגע, כשהוא נעזר ביכולת נהדרת של קנדל מקולום ונוני אומאט כדי לייצר נקודות קריטיות ולהישאר צמוד ליריבה לאורך כל הדקות המשחק.

דושאן מילטיץ' מטביע ( אורן בן חקון )

סשה אוברדוביץ' ( אורן בן חקון )

דייויד רודי עם נסיון הזריקה משלוש ( אורן בן חקון )

איתן בורג עם הכדור ( אורן בן חקון )

ג'יילן סמית חוגג ( אורן בן חקון )

רבע רביעי: 78:88 להפועל ירושלים