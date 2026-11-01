המחזור התשיעי של הפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם קרב ענקיות באנפילד, כאשר ליברפול מארחת את ארסנל למשחק בו שתי הקבוצות מקוות לצאת עם הנקודות ולהתבסס בצמרת הגבוהה.

המחזור התשיעי של הפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם קרב ענקיות באנפילד, כאשר ליברפול מארחת את ארסנל למשחק בו שתי הקבוצות מקוות לצאת עם הנקודות ולהתבסס בצמרת הגבוהה.

המחזור התשיעי של הפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם קרב ענקיות באנפילד, כאשר ליברפול מארחת את ארסנל למשחק בו שתי הקבוצות מקוות לצאת עם הנקודות ולהתבסס בצמרת הגבוהה.

המרסיסיידרס מגיעים להתמודדות בפורמה מצוינת, כשהם עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כשהאחרון שבהם הגיע בדו קרב פנדלים אחרי 1:1 עם צ'לסי בגביע הליגה. כעת הקבוצה מעיר הנמל הבריטית מקווה להמשיך ברצף הניצחונות מול אלופת אנגליה.

המרסיסיידרס מגיעים להתמודדות בפורמה מצוינת, כשהם עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כשהאחרון שבהם הגיע בדו קרב פנדלים אחרי 1:1 עם צ'לסי בגביע הליגה. כעת הקבוצה מעיר הנמל הבריטית מקווה להמשיך ברצף הניצחונות מול אלופת אנגליה.

המרסיסיידרס מגיעים להתמודדות בפורמה מצוינת, כשהם עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כשהאחרון שבהם הגיע בדו קרב פנדלים אחרי 1:1 עם צ'לסי בגביע הליגה. כעת הקבוצה מעיר הנמל הבריטית מקווה להמשיך ברצף הניצחונות מול אלופת אנגליה.

התותחנים מנגד מגיעים אחרי המפולת הקשה שחוו בגביע הליגה, כשהפסידו בדו קרב פנדלים לפליטווד הצנועה מהליגה הרביעית והודחו מהמפעל. בליגה הסיפור הוא קצת שונה, כשהקבוצה נמצאת ברצף של שלושה ניצחונות ויודעת ששלוש נקודות הערב ישלחו אותה למקום הראשון בטבלת הפרמייר ליג, מעל מנצ'סטר סיטי שמעדה.

התותחנים מנגד מגיעים אחרי המפולת הקשה שחוו בגביע הליגה, כשהפסידו בדו קרב פנדלים לפליטווד הצנועה מהליגה הרביעית והודחו מהמפעל. בליגה הסיפור הוא קצת שונה, כשהקבוצה נמצאת ברצף של שלושה ניצחונות ויודעת ששלוש נקודות הערב ישלחו אותה למקום הראשון בטבלת הפרמייר ליג, מעל מנצ'סטר סיטי שמעדה.

התותחנים מנגד מגיעים אחרי המפולת הקשה שחוו בגביע הליגה, כשהפסידו בדו קרב פנדלים לפליטווד הצנועה מהליגה הרביעית והודחו מהמפעל. בליגה הסיפור הוא קצת שונה, כשהקבוצה נמצאת ברצף של שלושה ניצחונות ויודעת ששלוש נקודות הערב ישלחו אותה למקום הראשון בטבלת הפרמייר ליג, מעל מנצ'סטר סיטי שמעדה.