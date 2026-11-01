המחזור התשיעי של הפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם קרב ענקיות באנפילד, כאשר ליברפול מארחת את ארסנל למשחק בו שתי הקבוצות מקוות לצאת עם הנקודות ולהתבסס בצמרת הגבוהה.
המרסיסיידרס מגיעים להתמודדות בפורמה מצוינת, כשהם עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כשהאחרון שבהם הגיע בדו קרב פנדלים אחרי 1:1 עם צ'לסי בגביע הליגה. כעת הקבוצה מעיר הנמל הבריטית מקווה להמשיך ברצף הניצחונות מול אלופת אנגליה.
התותחנים מנגד מגיעים אחרי המפולת הקשה שחוו בגביע הליגה, כשהפסידו בדו קרב פנדלים לפליטווד הצנועה מהליגה הרביעית והודחו מהמפעל. בליגה הסיפור הוא קצת שונה, כשהקבוצה נמצאת ברצף של שלושה ניצחונות ויודעת ששלוש נקודות הערב ישלחו אותה למקום הראשון בטבלת הפרמייר ליג, מעל מנצ'סטר סיטי שמעדה.
למרות הדומיננטיות של ארסנל בשנים האחרונות, נראה כי במאזן הפנימי בין הקבוצות היתרון נוטה מעט דווקא לטובת ליברפול. בארבעת מפגשי הליגה בין הקבוצות בשנתיים האחרונות, יצאו הרדס עם הנקודות פעם אחת, כשבשלושת המשחקים הנותרים נפרדו הצדדים בחלוקת נקודות. מי תנצח הערב?
מחצית ראשונה
דקה 1: שריקת פתיחה באנפילד! קרב הענקיות יצא לדרך, האם ארסנל תעלה לפסגה, או שמא ליברפול תצמצם את הפער?
דקה 16, שער! ארסנל עלתה ל-0:1 באנפילד: בסיומו של מהלך קבוצתי נהדר, דקלאן רייס מצא את קאי האברץ פנוי לחלוטין במרכז הרחבה, והגרמני דחק מקרוב את שער היתרון.
דקה 20: לאחר היתרון המוקדם של התותחנים, המארחים התעוררו ובראדלי ברקולה ניסה למצוא את אחד מחבריו, אך המסירה יצאה החוצה.
דקה 23: ברונו גימארייש נותר חופשי על סף הרחבה והעביר ספק רוחב, שפגע בוירג'יל ואן דייק וחמק ליד הקורה.
דקה 25: נוני מאדואקה ניסה להעביר כדור רוחב בנגיעה, אך פגע בדרך ביוריאן טימבר. דקלאן רייס השתלט על הכדור ובעט מקרוב ישר לידיים של אליסון.
דקה 39: כדור נייח של פלוריאן וירץ פגש רק את המשקוף של דויד ראיה, שנותר חסר אונים וביקש תודה ממסגרת השער בסיום המהלך.
דקה 43: מזל גדול לארסנל! אלכסיס מקאליסטר קיבל כדור על מגש ממילוש קרקז, אך הארגנטינאי נגח החוצה ממצב קורץ רגע לפני סיום המחצית.
הרכב ליברפול: אליסון, רונאלד אראוחו, וירג'יל ואן דייק, ז'רמי ז'אקה, מילוש קרקז, טריי ניוני, אלכסיס מקאליסטר, פלוריאן וירץ, בראדלי ברקולה, קודי גאקפו ואלכסנדר איסאק.
הרכב ארסנל: דויד ראיה, יוריאן טימבר, אזרי קונסה, גבריאל, ריקארדו קלאפיורי, דקלאן רייס, ברונו גימארייש, מרטין אודגור, נוני מדואקה, כריסטוס צוליס וקאי האברץ.