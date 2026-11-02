גלריה ג'וליוס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור חוגגים ( רויטרס )

ברוקלין השיגה הלילה (בין ראשון לשני) את ניצחונה הראשון העונה ב-NBA, כשגברה 90:98 על אינדיאנה פייסרס בחוץ. מייקל פורטר ג'וניור הוביל את הנטס עם 23 נקודות, ג'וליוס רנדל הוסיף 20 ודיירון שארפ רשם דאבל דאבל של 15 נקודות ו-13 ריבאונדים. שני הישראלים של ברוקלין, בן שרף ודני וולף, לא שותפו בהתמודדות, בעוד שהנטס ניצחו גם בקרב על הכדורים החוזרים עם 37:43 בריבאונדים.

הנטס חגגו ניצחון בכורה

המשחק נפתח בצורה מהוססת מצד שתי הקבוצות, כאשר ברוקלין קלעה ב-38% בלבד מהשדה במחצית הראשונה, אך בכל זאת ירדה להפסקה ביתרון 40:43, בין היתר בזכות ערב קליעה חלש של אינדיאנה, שהסתפקה ב-32% מהשדה ו-4 שלשות מ-20 ניסיונות. ברוקלין הצליחה לפתוח פער של 12 נקודות בשלוש הזדמנויות שונות ברבע השלישי, ובסיומו הוליכה 62:71. הפייסרס עוד צימקו ל-75:72 בתחילת הרבע האחרון בזכות שלשות רצופות של לארי נאנס ג'וניור ואנדרו נמבהארד, אך לא הצליחו להתקרב יותר.

נמבהארד הוביל את אינדיאנה עם 23 נקודות, בעוד פסקל סיאקאם הוסיף 17, אך המארחת התקשתה להתגבר על רשימת הפצועים הארוכה שלה. אובי טופין נעדר משחק שני ברציפות בשל פציעה בגב התחתון, איביצה זובאץ ממשיך להיעדר בעקבות נקע בקרסול שמאל וטייריס הליברטון צפוי להישאר בחוץ לפחות 10 ימים נוספים בשל מתיחה בשריר הירך האחורי. מנגד, ברוקלין העניקה מנוחה לרוקי מייקל בראון ג'וניור לקראת המשחק מול ניו יורק ניקס, שייערך כבר בלילה הבא.

לוס אנג'לס לייקרס - טורונטו ראפטורס 125:131

לוקה דונצ'יץ' המשיך את פתיחת העונה המטורפת שלו והוביל את הלייקרס לניצחון עם הצגה אדירה של 45 נקודות, 15 ריבאונדים, 6 אסיסטים ו-5 חטיפות, לצד 8 שלשות. הכוכב הסלובני קלע לפחות 37 נקודות במשחק רביעי ברציפות והמשיך לבסס את מעמדו בראש טבלת הקלעים של ה-NBA, כשהוא מגיע ל-40 נקודות ומעלה בפעם ה-20 ב-98 משחקי עונה סדירה במדי הלייקרס. דונצ'יץ' גם הפך לשחקן הראשון של הקבוצה מאז עונת 1982/83 שרושם לפחות 40 נקודות, 10 ריבאונדים ו-5 חטיפות במשחק, הישג שאליו הגיע בפעם השנייה במדי הקבוצה. אוסטין ריבס הוסיף 19 נקודות, בעוד ווקר קסלר תרם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-15 ריבאונדים.

לוקה דונצ'יץ' ( רויטרס )

הלייקרס התאוששו מההפסד לגולדן סטייט, שבו שמטו יתרון של 25 נקודות, ונראו בדרך לניצחון קל כשהובילו 76:102 לקראת סיום הרבע השלישי. אלא שטורונטו לא ויתרה, צימקה את ההפרש לחד ספרתי ובהמשך ניצלה את הוצאת שחקני החמישייה של המארחת כדי לרוץ 0:11 בתוך 40 שניות ולהקטין ל-120:125, מה שאילץ את דונצ'יץ', ריבס וקסלר לחזור לפרקט בדקות הסיום ולהבטיח את הניצחון. סקוטי בארנס הוביל את הראפטורס עם 29 נקודות, אר ג'יי בארט הוסיף 22, בעוד קוואי לנארד נעדר משחק רביעי ברציפות בשל פציעה בברך. מנגד, קמרון קאר, בחירת הסיבוב הראשון של הלייקרס, ערך את הופעת הבכורה שלו ב-NBA לאחר שהחמיץ את ששת המשחקים הראשונים בשל פציעה בשריר הבטן.

גולדן סטייט - לוס אנג'לס קליפרס 112:124

גולדן סטייט המשיכה במומנטום הנהדר שלה ורשמה ניצחון רביעי ברציפות, למרות ששיחקה ללא שני כוכביה הגדולים, סטף קרי ודריימונד גרין, שקיבלו מנוחה. מי שגנב את ההצגה היה הרוקי יאקסל לנדבורג, שהתפוצץ עם שיא קריירה של 37 נקודות לצד 6 אסיסטים, כשהוא קולע 13 מ-19 מהשדה ו-6 מ-11 מחוץ לקשת. מדובר בכמות הנקודות הגבוהה ביותר של רוקי הווריירס מאז שקרי עצמו קלע 42 באפריל 2010. בנוסף, לנדבורג הפך לשחקן השלישי בלבד בתולדות המועדון שרושם שני משחקים של 30 נקודות ומעלה ב-7 הופעותיו הראשונות, כשהוא מצטרף לאגדות ווילט צ'מברליין וריק בארי. דיאנתוני מלטון הוסיף 21 נקודות, ברנדין פודז'מסקי תרם 17 נקודות, 8 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, וברנדון וויליאמס קלע 17 מהספסל.

לנדבורג ( רויטרס )