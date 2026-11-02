גלריה גולן בני עם הכדור ( שחר גרוס )

המחזור ה-12 בליגה הלאומית נמשך בשעה זו עם ארבעה משחקים במקביל, כשבמוקד מ.ס אשדוד מארחת את בני יהודה, ימים ספורים אחרי המפגש הסוער ביניהן בגביע המדינה. בנוסף, הפועל כפר שלם מארחת את עירוני מודיעין, הפועל רעננה פוגשת את מ.ס קריית ים ומכבי יפו מארחת את הפועל כפר סבא.

מ.ס אשדוד - בני יהודה 1:1

חמישה ימים בלבד לאחר שאשדוד ניצחה 3:4 את בני יהודה בתום הארכה בסיבוב ז' של גביע המדינה, השתיים נפגשות שוב, הפעם לקרב ישיר על פסגת הליגה הלאומית. המפגש הקודם הסתיים בדרמה אדירה, כששביט מזל הכריע בפנדל בתוספת הזמן של ההארכה, במהלך שעורר סערה גדולה. בבני יהודה מתחו ביקורת חריפה על השיפוט ואף פנו לאיגוד השופטים, בעוד אשדוד דחתה את הטענות וטענה כי דווקא שחקניה ספגו עבירות שהצדיקו הרחקות. המארחת מגיעה לאחר ניצחון 0:1 על מ.ס כפר קאסם בליגה, בעוד החבורה משכונת התקווה, שעדיין לא הפסידה העונה במסגרת הליגה, הביסה 1:5 את קריית ים במחזור הקודם.

אלי לוי ( שחר גרוס )

גיא ויזינגר ( שחר גרוס )

שחקני מ.ס אשדוד ( שחר גרוס )

שחקני בני יהודה ( שחר גרוס )

דקה 26, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: המארחת קיבלה פנדל לאחר הכשלה ברחבה, עילאי טמם ניגש לנקודה הלבנה, בעט במדויק לפינה השמאלית והעניק לקבוצתו את היתרון.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים ( שחר גרוס )

דקה 33, שער! בני יהודה איזנה ל-1:1: סתיו נחמני כבש מקרוב בביצוע נהדר והשווה בצדק את התוצאה עבור החבורה של אלי לוי.

הפועל כפר שלם - עירוני מודיעין 0:1

הפועל כפר שלם, המדורגת שלישית עם 23 נקודות, מגיעה להתמודדות בכושר נהדר ולאחר חמישה ניצחונות ליגה רצופים, האחרון שבהם 0:3 על הפועל ראשון לציון. החבורה של נועם שוהם העפילה גם לסיבוב הבא בגביע המדינה לאחר 0:9 מוחץ על בני ג'סר א-זרקא, וכעת תנסה להמשיך במומנטום ולהתקרב לשתי המוליכות. מנגד, עירוני מודיעין מגיעה לאחר תבוסה 6:0 למכבי בני ריינה במחזור הקודם, אך בגביע הצליחה להתאושש עם ניצחון 1:3 על מכבי יפו. האורחת, שמחזיקה ב-11 נקודות, תחפש להפתיע את אחת הקבוצות החמות בליגה.

דקה 38, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:1: המארחת קיבלה פנדל, מתן בן יעקב ניגש לנקודה הלבנה, לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת.

הפועל רעננה - מ.ס קריית ים 0:2

מפגש מסקרן נוסף מפגיש בין שתי קבוצות שמחזיקות ב-19 נקודות ומנסות להתבסס בחלק העליון של הטבלה. הפועל רעננה מגיעה לאחר ניצחון 0:1 על הפועל עכו במחזור הקודם, ובהמשך הביסה 0:4 את הפועל אום אל פאחם בגביע המדינה. מנגד, קריית ים תנסה להתאושש מהתבוסה 5:1 לבני יהודה בליגה, לאחר שהצליחה להעפיל לשלב הבא בגביע עם ניצחון 0:2 על כפר סבא 1928 בתום הארכה. האורחת יכולה לשאוב עידוד גם משני המפגשים מול רעננה בעונה שעברה, שבהם ניצחה 0:4 ו-0:2.

דקה 39, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: המארחת חטפה את הכדור, ורועי הר בעט מקצה הרחבה ושלח את הכדור לרשת.

דקה 40, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: מסירת רוחב הגיעה לדניאל אטלן, שסיים בצורה נהדרת והכפיל את היתרון של האדומים.

מכבי יפו - הפועל כפר סבא 2:0