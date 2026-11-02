אדאמה סאנוגו מטביע ( ראובן שוורץ )

משחקי המחזור הרביעי בליגת ווינר סל נמשכים גם הערב, כאשר בשעה זו משוחקים שלושה מפגשים במקביל. במוקד - הפועל חולון מארחת את מכבי ראשון לציון, כשבנוסף מכבי אשדוד פוגשת את הפועל באר שבע/דימונה והפועל גליל עליון את עירוני נס ציונה.

הפועל חולון - מכבי ראשון לציון 52:43

שתי הקבוצות מחפשות ניצחון ליגה שני ברציפות אחרי שפתחו את העונה בשני הפסדים. הסגולים של פרדראג קרוניץ' התאוששו במחזור הקודם עם 75:91 על הפועל באר שבע/דימונה בחוץ, ובהמשך גברו גם 81:88 על רסטה וכטה בליגת האלופות. קלודל האריס ג'וניור בלט בניצחון בקונכייה עם 22 נקודות, וברנדון ג'ונס ג'וניור הוסיף 20 בהופעת הבכורה שלו בליגה.

מנגד, הכתומים של גיא קפלן מגיעים אחרי ההפתעה הגדולה במחזור הקודם, כשניצחו 90:93 את מכבי תל אביב לאחר הארכה. ראשון לציון איבדה יתרון של 20 נקודות, אך ידעה להתאושש ולחגוג ניצחון ראשון העונה. האורחת תקווה לשחזר גם את תוצאת ביקורה האחרון בחולון במאי, אז יצאה מהיכל טוטו עם ניצחון

מכבי אשדוד - הפועל באר שבע/דימונה 61:61

מפגש בין שתי קבוצות שמחפשות לעצור רצף הפסדים. העולה החדשה של דן קציר ניצחה במחזור הפתיחה את נס ציונה, אך מאז הפסידה פעמיים, כולל 77:66 בבית לגליל עליון במחזור הקודם. המארחת תנסה לשפר את ההתקפה, שקלעה בשלושת המחזורים הראשונים 69.7 נקודות בממוצע בלבד, הנתון הנמוך בליגה.

מהעבר השני, החבורה של דאג ספרדלי היא היחידה שטרם ניצחה העונה בליגה, אחרי הפסדים להפועל תל אביב, הפועל ירושלים וחולון. במחזור הקודם טייריק סמית' סיפק 25 נקודות ועשרה ריבאונדים, אך לא מנע הפסד ביתי 91:75 לסגולים. האורחת תקווה לשאוב עידוד מהמפגש הקודם בין השתיים העונה, שבו ניצחה 101:103 לאחר הארכה בשלב הבתים של גביע ווינר.

הפועל גליל עליון - עירוני נס ציונה 52:39

המארחת מחפשת ניצחון שלישי ברציפות. החבורה של עידן אבשלום גברה תחילה 101:104 על מכבי רמת גן, ובמחזור הקודם הוסיפה 66:77 על מכבי אשדוד בחוץ ועלתה למאזן של שני ניצחונות והפסד. אלסטון מייסון הוביל אותה במשחק האחרון עם 17 נקודות ושבעה אסיסטים, כשהפעם הצפוניים יקוו להמשיך בתנופה מול הקהל הביתי.