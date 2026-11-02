הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות לספק עניין, כאשר גם הליגיונרים הישראלים שלנו מנסים לייצג בכבוד את הכדורגל הישראלי ולעזור לקבוצותיהם לעמוד במטרות שהציבו לעצמן העונה. גם היום (שני) כמה מנציגינו מעבר לים עלו על כר הדשא, רשמו דקות משחק משמעותיות וניסו להשפיע על התוצאות.

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות לספק עניין, כאשר גם הליגיונרים הישראלים שלנו מנסים לייצג בכבוד את הכדורגל הישראלי ולעזור לקבוצותיהם לעמוד במטרות שהציבו לעצמן העונה. גם היום (שני) כמה מנציגינו מעבר לים עלו על כר הדשא, רשמו דקות משחק משמעותיות וניסו להשפיע על התוצאות.

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות לספק עניין, כאשר גם הליגיונרים הישראלים שלנו מנסים לייצג בכבוד את הכדורגל הישראלי ולעזור לקבוצותיהם לעמוד במטרות שהציבו לעצמן העונה. גם היום (שני) כמה מנציגינו מעבר לים עלו על כר הדשא, רשמו דקות משחק משמעותיות וניסו להשפיע על התוצאות.