הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות לספק עניין, כאשר גם הליגיונרים הישראלים שלנו מנסים לייצג בכבוד את הכדורגל הישראלי ולעזור לקבוצותיהם לעמוד במטרות שהציבו לעצמן העונה. גם היום (שני) כמה מנציגינו מעבר לים עלו על כר הדשא, רשמו דקות משחק משמעותיות וניסו להשפיע על התוצאות.
בספרד, תאי עבד פתח בהרכב ויאדוליד מול לגאנס במסגרת המחזור ה-12 בליגה השנייה, וכבר בדקה השישית היה מעורב במהלך שהסתיים בשער. הקשר הישראלי הגביה כדור קרן לראשו של איבן אלחו, שהעביר למרכז הרחבה, ומשם מיגל רוביו המשיך בנגיחה לרשת. הקשר המשיך את היכולת הנהדרת שלו כשבדקה ה-54 מצא את הרשת לראשונה במדי ויאדוליד והגדיל את היתרון של ל-1:4.
# באוקראינה בר לין ורוי נאווי פתחו בהרכב של קריבאס. לין הוחלף בדקה ה-73, כשנאווי הוחלף בדקה ה-63 בהפסד 2:0 של קבוצתם לדינמו קייב.
# באזברייג׳ן, רועי קהת פתח בהרכב של קבוצתו סומגאיט ורשם 66 דקות ב-1:1 של קבוצתו נגד סאפה באקו