גלריה לברון ג'יימס חוגג עם טייריס מקסי ( רויטרס )

משחקי ליגת ה-NBA נמשכו הלילה (בין שני לשלישי). לברון ג'יימס וקבוצת הכובים של פילדלפיה גברו על שיקגו, יוסטון גברה על בוסטון ועלתה למקום הראשון במערב על חשבון ממפיס, שהפסידה לניו אורלינס. דונצ'יץ' התפוצץ עם 42 נקודות בניצחון הלייקרס על מיאמי, הניקס ניצחו את ברוקלין בדרבי של ניו יורק, שיי הוביל עם 43 את אוקלהומה לניצחון על קליבלנד, דטרויט הביסה את שארלוט וסן אנטוניו את יוטה, אינדיאנה החסרה הייתה קרובה להפתיע את אטלנטה, אך נכנעה לה, בעוד וושינגטון גברה על אורלנדו ומינסוטה על מילווקי.

פילדלפיה סיקסרס - שיקגו בולס 107:126

פילדלפיה 76' ממשיכה בפתיחת העונה המרשימה שלה. הסיקסרס גברו הלילה 107:126 על שיקגו בולס, רשמו ניצחון רביעי ברציפות ועלו למאזן 1:7, שמציב אותם בפסגת המזרח. טייריס מקסי הוביל את המנצחת עם 26 נקודות, כש-15 מהן הגיעו ברבע האחרון, לצד 11 אסיסטים. לברון ג'יימס סיים עם 15 נקודות, תשעה אסיסטים ושבעה ריבאונדים, ג'יילן בראון הוסיף 25 נקודות ו-11 ריבאונדים, וי.ג'יי אדג'קומב תרם 21 נקודות. ג'ואל אמביד, שחזר לאחר שהיה בספק למשחק בשל פציעה בכף הרגל, קלע 15 נקודות והוריד שמונה ריבאונדים.

חמישיית הכוכבים של פילדלפיה, שכללה את ג'יימס, בראון, אמביד, מקסי ואדג'קומב, שיחקה יחד לראשונה לאחר שלא לקחה חלק בשני הניצחונות של הקבוצה בסוף השבוע, מול ניו יורק ניקס ובמשחק החוץ נגד שארלוט. הפעם החיבור בין הכוכבים עבד היטב, והסיקסרס הצליחו להגדיל את הפער ככל שהמשחק התקדם. מנגד, שיקגו ספגה הפסד חמישי ברציפות. קיילב ווילסון, הבחירה הרביעית בדראפט, הוביל את הבולס עם 24 נקודות, בעוד נורמן פאוול הוסיף 18.

פילדלפיה פתחה פער משמעותי ברבע השלישי, לאחר שירדה להפסקה ביתרון חמש נקודות בלבד. ליי-אפ של ג'יימס, מעט פחות מחמש דקות לסיום הרבע, העלה את היתרון ל-68:85. לברון סיפק גם כמה רגעים מרשימים במחצית הראשונה, כולל שני כדורי הקפצה כמעט לכל אורך המגרש שמצאו את אדג'קומב בדרך לסלים קלים. ג'יימס המשיך להרשים גם ברבע האחרון, כשקלע סל ועבירה שהעניק לפילדלפיה יתרון של 16 נקודות, 5:40 דקות לסיום. מקסי, שהיה שקט יחסית בשלושת הרבעים הראשונים, השתלט על המשחק ברבע המכריע, ובין היתר קלע שלשה שהגדילה את היתרון ל-96:107, שש דקות וחצי לסיום.

לברון ג'יימס עם הכדור ( רויטרס )

יוסטון רוקטס - בוסטון סלטיקס 93:109

יוסטון רוקטס ממשיכה בפתיחת העונה הנהדרת שלה, והלילה עלתה למאזן 1:7 שמציב אותה במקום הראשון במערב. זאת לאחר שממפיס, שהייתה עד כה בלתי מנוצחת, הפסידה לניו אורלינס בהארכה וירדה למאזן 1:6. אלפרן שנגון היה המצטיין בשורות המנצחת עם 26 נקודות, 10 אסיסטים ושבעה ריבאונדים. ג'בארי סמית' ג'וניור ואמן תומפסון הוסיפו 14 נקודות כל אחד, טארי איסון תרם 13 וקווין דוראנט קלע 12 ב-5 מ-6 מהשדה. בוסטון, מנגד, ספגה הפסד ראשון מאז משחק פתיחת העונה מול דטרויט, ובכך נעצר רצף של חמישה ניצחונות. ג'ייסון טייטום הוביל את הסלטיקס עם 19 נקודות, אך היה רחוק מערב קליעה מוצלח עם 5 מ-16 מהשדה ו-1 מ-7 מעבר לקשת. נמיאס קייטה הוסיף 16 נקודות ולוקה גרזה קלע 14, כולל ארבע שלשות.

הרוקטס לא פיגרו לאורך המשחק, וניצחו 18:2 במתפרצות ו-34:50 בצבע. בתום הרבע הראשון התוצאה הייתה 29:29, אך יוסטון ירדה להפסקה ביתרון 50:57 והמשיכה לשלוט עד לסיום. מרכוס סמארט, ששיחק בעבר בבוסטון, תרם שמונה נקודות, ארבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים והקשה על האקסית. פול ג'ורג' נעדר משורות הסלטיקס בעקבות מנוחה, לאחר שקלע 17 נקודות ב-33 דקות בניצחון על אורלנדו ביום ראשון. מנגד, קלינט קאפלה החמיץ את המשחק אצל יוסטון בשל נקע בקרסול ימין. עבור הרוקטס מדובר בפתיחת העונה הטובה ביותר שלהם מאז עונת 2014/15.

אלפרן שנגון. הוביל את יוסטון לניצחון ( רויטרס )

ממפיס גריזליס - ניו אורלינס פליקנס 135:134

הקבוצה האחרונה שנותרה בלתי מנוצחת ב-NBA כבר לא מושלמת. ניו אורלינס פליקנס גברה הלילה על ממפיס גריזליס 134:135 לאחר הארכה, הנחילה לה הפסד ראשון העונה ועצרה רצף של שישה ניצחונות. מנגד, הפליקנס רשמו ניצחון שלישי ברציפות. זאיון וויליאמסון הוביל את ניו אורלינס עם 25 נקודות, כולל תשע בהארכה. קרלו מטקוביץ' השווה את שיא הקריירה שלו עם 25 נקודות, ודריק קווין הוסיף 20. ירמיה פרס היה האיש שהכריע את ההתמודדות, כשקלע שתי זריקות עונשין 7.3 שניות לסיום ההארכה והעניק לקבוצתו את הניצחון.

ממפיס קיבלה 40 נקודות מטיי ג'רום, שהיה יכול להשוות את התוצאה ברגע האחרון, אך החטיא זריקה מחצי מרחק. קמרון בוזר סיים עם 18 נקודות וג'יילן וולס הוסיף 16. ג'רום היה גם זה שכפה את ההארכה, כשקלע תשע נקודות רצופות ב-1:43 הדקות האחרונות של הזמן החוקי, והשווה ל-124:124. ניו אורלינס הגיעה לרבע האחרון ביתרון 95:100, בפעם השנייה בלבד העונה שבה ממפיס מצאה את עצמה בפיגור בתום שלושה רבעים.

הפליקנס התמודדו עם מספר היעדרויות: דז'ונטה מארי החמיץ משחק שלישי ברציפות מסיבות אישיות, בעוד איב מיסי וג'ורדן פול נעדרו בשל פציעות. למרות זאת, ההגנה של ניו אורלינס הקשתה על ממפיס במחצית הראשונה, ושש איבודי כדור של המארחת לצד 18 נקודות של קווין סייעו לאורחת לשמור על היתרון. בסיום המשחק נרשמה תקרית בין הקבוצות: שחקני שתי הקבוצות התעמתו מילולית במרכז המגרש, ונדרשו אנשי הצוות להפריד ביניהם בזמן ששחקנים משני הצדדים המשיכו לצעוק זה על זה.

זאיון וויליאמסון ( רויטרס )

לוס אנג'לס לייקרס - מיאמי היט 117:138

לוקה דונצ'יץ' ממשיך לספק מספרים יוצאי דופן בפתיחת העונה, והלילה הוביל את לוס אנג'לס לייקרס לניצחון 117:138 על מיאמי היט עם עוד הופעת ענק. הסלובני סיים עם 42 נקודות, 13 אסיסטים ושבעה ריבאונדים, קלע שש שלשות והגיע ל-37 נקודות לפחות במשחקו החמישי ברציפות. הלייקרס, שרשמו ניצחון שישי בשמונת משחקיהם הראשונים, נהנו גם מ-27 נקודות של אוסטין ריבס ומדאבל-דאבל של ווקר קסלר, שסיים עם 15 נקודות ו-15 ריבאונדים. מנגד, יאניס אנטטוקומפו הצטיין עם 30 נקודות, 12 ריבאונדים ושבעה אסיסטים, אך לא הצליח למנוע ממיאמי הפסד חמישי בשבעת משחקיה הראשונים.

דונצ'יץ' הגיע למשחק אחרי ערב אדיר נוסף, שבו קלע 45 נקודות ומסר 15 אסיסטים בניצחון על טורונטו. למרות העומס, הוא המשיך בדיוק מאותה נקודה והציג רבע ראשון דומיננטי במיוחד, שבו קלע 16 נקודות, מסר חמישה אסיסטים והוריד ארבעה ריבאונדים. כוכב הלייקרס, שזכה בתואר מלך הסלים בעונה שעברה, עומד העונה על ממוצע של 15 נקודות ברבע הראשון, ובשישה מתוך שבעת משחקיו קלע לפחות 13 נקודות כבר ב-12 הדקות הראשונות. הסלובני המשיך להוביל את ההתקפה גם בהמשך, וירד להפסקת המחצית עם 24 נקודות. הוא לא עצר שם: בארבע הדקות וחצי הראשונות של הרבע השלישי הוסיף תשע נקודות נוספות וסייע ללייקרס לפתוח פער משמעותי של 74:93. מיאמי לא הצליחה להתקרב באופן ממשי בהמשך, וגם כשדונצ'יץ' קיבל מנוחה בתחילת הרבע האחרון, ריבס לקח אחריות וסייע לשמור על היתרון בדרך לניצחון משכנע.

בסך הכול, דונצ'יץ' רשם את משחקו הרביעי עם לפחות 40 נקודות בחמשת המשחקים האחרונים, ובאותו פרק זמן הוא עומד על ממוצע מרשים של 43.4 נקודות למשחק. לצד יכולת הקליעה, הוא שוב הראה את יכולת ניהול המשחק והמסירה שהפכה אותו לאחד השחקנים הדומיננטיים בליגה. הלייקרס, ששיחקו גם ביום שישי ונאלצו לעבוד קשה בניצחון על טורונטו ביום ראשון, הצליחו להתגבר על לוח המשחקים הצפוף ולרשום ניצחון נוסף. מנגד, מיאמי פתחה את מסע חמשת משחקי החוץ שלה בחוף המערבי עם הפסד, החמישי שלה בשבעת משחקי פתיחת העונה. מלבד יאניס, קלע קליי תומפסון 19 נקודות ובאם אדבאיו הוסיף 16. ההיט הגיעו להתמודדות אחרי שלא שיחקו מאז יום שישי, אך לא הצליחו להתמודד עם ההתקפה של הלייקרס ועם היכולת החריגה של דונצ'יץ'.

לוקה דונצ'יץ' מאושר ( רויטרס )

קליבלנד קאבלירס - אוקלהומה סיטי ת'אנדר 117:112

אחרי שני הפסדי חוץ רצופים בהפרש של יותר מ-20 נקודות, אוקלהומה סיטי ת'אנדר חזרה למסלול הניצחונות. האלופה גברה הלילה 112:117 על קליבלנד קאבלירס במשחק הראשון מבין שניים בין הקבוצות, בזכות הופעת ענק של שיי גילג'ס-אלכסנדר, שסיים עם שיא עונתי של 43 נקודות. גילג'ס-אלכסנדר היה האיש של הת'אנדר ברגעי ההכרעה, כשקלע שלשה שהעניקה לקבוצתו את היתרון 32.6 שניות לסיום. הוא סיים עם 14 מ-35 מהשדה ו-11 מ-12 מקו העונשין ב-38 דקות. 35 זריקותיו היו הכמות הגבוהה ביותר של שחקן ב-NBA בשבועיים הראשונים של העונה. מדובר גם בשיא הנקודות שלו מול קליבלנד, אותו השווה לאחר 17 משחקים נגדה.

אוקלהומה סיטי, שמתמודדת עם היעדרותם של שלושה שחקני חמישייה בשל פציעות ארוכות טווח, קיבלה 20 נקודות מאג'יי מיטשל ו-14 ריבאונדים מאייזיאה הרטנשטיין. מנגד, הרוקי מליק תומאס, שפתח לראשונה בחמישייה במשחק NBA, ודונובן מיטשל הובילו את קליבלנד עם 17 נקודות כל אחד. מיטשל הוסיף גם 11 אסיסטים, ואוון מובלי סיים עם 16 נקודות. הרבע האחרון היה צמוד במיוחד, עם שמונה שוויונות ושמונה חילופי יתרון. קליבלנד פתחה אותו בריצת 9:18, אך לא הצליחה לשמור על המומנטום. אחרי השלשה המכריעה של גילג'ס-אלכסנדר, סם מריל החטיא ניסיון מעבר לקשת, ואג'יי מיטשל קלע שתי זריקות עונשין 15.4 שניות לסיום והבטיח את הניצחון.

במחצית הראשונה נרשמו 15 חילופי יתרון ושני שוויונות, לפני שאוקלהומה סיטי יצאה לריצת 6:16 בחמש הדקות האחרונות של הרבע השני וירדה להפסקה ביתרון 48:59. הת'אנדר כבר הוליכו 55:69 ברבע השלישי, אך הקאבלירס חזרו למשחק בין היתר בזכות תשע שלשות מ-17 ניסיונות ברבע. למרות זאת, האורחת ידעה לסגור את המשחק ולרשום ניצחון חוץ חשוב. עבור קליבלנד היה זה הפסד הבית הראשון שלה העונה, אחרי שפתחה את העונה עם ארבעה ניצחונות בארבעה משחקים באולמה.

שיי גילג'ס-אלכסנדר ( רויטרס )

שאלרוט הורנטס - דטרויט פיסטונס 124:91

דטרויט פיסטונס ממשיכה במומנטום החיובי שלה. הקבוצה הביסה הלילה את שארלוט הורנטס 91:124, רשמה ניצחון שלישי ברציפות ועשתה זאת בזכות הופעה מצוינת של קייד קנינגהאם, שקבע שיא עונתי עם 33 נקודות. קנינגהאם קלע 13 מ-20 הזריקות שלו מהשדה והוסיף שבעה אסיסטים, חמש חטיפות וחמישה ריבאונדים. הוא עשה זאת בשלושה רבעים בלבד ולא שותף ברבע האחרון. דאנקן רובינסון תרם 24 נקודות, כולל שש שלשות, בעוד קווין הרטר הוסיף גם הוא שלשות חשובות ברבע הרביעי. מנגד, שארלוט התקשתה למצוא קצב התקפי לאורך המשחק, גם עם חזרתו של הרכז קובי ווייט, שערך את הופעת הבכורה שלו העונה. ברנדון מילר הוביל את ההורנטס עם 17 נקודות, נאז ריד הוסיף 13, ואילו ווייט סיים עם שבע נקודות ב-16 דקות, לאחר שקלע 3 מ-8 מהשדה.

דטרויט שלטה ברוב שלבי המשחק, וירדה להפסקה ביתרון 11 נקודות. ברבע השלישי היא הגדילה את הפער ל-75:98, לאחר שקלעה 13 שלשות מ-24 הניסיונות הראשונים שלה מעבר לקשת. גם ברבע האחרון הפיסטונס לא הורידו הילוך: רובינסון והרטר קלעו שלשות בשתי התקפות רצופות והגדילו את היתרון ל-29 נקודות, מה שגרם למאמן שארלוט, צ'ארלס לי, להכניס את שחקני הספסל. קנינגהאם הקשה על ההגנה של ההורנטס במגוון דרכים, עם חדירות במעבר, שלשות, זריקות מחצי מרחק ומסירות רוחב שאפשרו לחבריו להגיע לסלים קלים.

קייד קנינגהאם ( רויטרס )

ניו יורק ניקס - ברוקלין נטס 90:103

ניו יורק ניקס המשיכה את השליטה המוחלטת שלה בדרבי של התפוח הגדול. הקבוצה ניצחה הלילה את ברוקלין נטס 90:103, רשמה ניצחון 15 ברציפות על היריבה העירונית, והצליחה להיחלץ מפיגור בדרך לניצחון נוסף. הניקס נקלעו לסכנה ממשית של הפסד ראשון לברוקלין מזה כמעט ארבע שנים, לאחר שפיגרו בארבע נקודות בתום הרבע השלישי. אלא שאז הגיע רבע אחרון מוחץ, שבו קלעה ניו יורק 25 נקודות לעומת חמש בלבד של היריבה בפתיחה, הפכה את התוצאה וברחה ליתרון 84:100.

לנדרי שאמט הוביל את המנצחת עם שיא עונתי של 22 נקודות. ג'יילן ברונסון הוסיף 19 נקודות ואו ג'יי אנונובי תרם 18. קארל-אנתוני טאונס קלע 11 נקודות, כולן במחצית השנייה, והוריד 16 ריבאונדים. הניקס, שפתחו את העונה עם שלושה הפסדים, רשמו ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים. בצד השני, ג'וליוס רנדל סיפק 21 נקודות ו-11 ריבאונדים מול קבוצתו לשעבר. מייקל פורטר ג'וניור הוסיף 18 נקודות ונולאן טראורה סיים עם 17. בן שרף ודני וולף לא היו בסגל. ברוקלין, שהגיעה אחרי ניצחון באינדיאנה ביום ראשון, נותרה עם מאזן 6:1 שלילי ולא הצליחה להשיג ניצחון שני ברציפות.

הנטס עוד הוליכו 75:79 בסיום הרבע השלישי, אך ג'וש הארט פתח את הרבע האחרון בשלשה, ואנונובי הוסיף שתי שלשות רצופות בדרך למהפך. לאחר סל של רנדל, יצאה ניו יורק לריצת 0:7 נוספת, ושלשה של ג'ורדן קלארקסון העלתה אותה ליתרון 81:91. ברוקלין עוד צימקה עם שלשה של טראורה, אך ריצת 0:9 נוספת של הניקס, שהסתיימה בסל של אנדרה דראמונד, קבעה יתרון 84:100 וסגרה את הסיפור.

לנדרי שאמט ( רויטרס )

סן אנטוניו ספרס - יוטה ג'אז 97:119

סן אנטוניו ספרס ממשיכה במומנטום המצוין שלה. הקבוצה גברה הלילה 97:119 על יוטה ג'אז, השיגה ניצחון חמישי ברציפות והמשיכה את פתיחת העונה החיובית שלה. הספרס ניצחו בשני המשחקים הראשונים מתוך שלושה במסגרת רצף משחקי הבית שלהם. דילן הארפר הוביל את סן אנטוניו עם 17 נקודות, בעוד ויקטור וומבניאמה סיים עם 12 נקודות, 11 ריבאונדים ושלוש חסימות. סטפון קאסל הוסיף 16 נקודות וקלדון ג'ונסון תרם 15. דיארון פוקס קלע 12 נקודות ודבין ואסל הוסיף 11, כששחקני החמישייה של הספרס קלעו יחד 68 נקודות.

למרות ערב קליעה צנוע יחסית של וומבניאמה, הספרס נהנו ממשחק קבוצתי מאוזן במיוחד, עם שבעה שחקנים שקלעו בספרות כפולות. הקבוצה גם הצליחה לראשונה העונה להגביל יריבה לפחות מ-100 נקודות. במהלך רצף הניצחונות הנוכחי עומד הממוצע של וומבניאמה על 28.8 נקודות, 9.8 ריבאונדים וארבע חסימות למשחק. מנגד, יוטה ממשיכה בתקופה הקשה שלה וספגה הפסד חמישי ברציפות. לאורי מרקאנן היה הקלע הבולט של הג'אז עם 22 נקודות ושמונה ריבאונדים, בעוד דרין פיטרסון סיים עם 14 נקודות.

סן אנטוניו לא פיגרה לאחר שמרקאנן קלע את הסל הראשון במשחק. הספרס יצאו לריצת 2:18 לאחר עבירה בלתי ספורטיבית מדרגה ראשונה של פיטרסון, שביצע סגירה מסוכנת לעבר ואסל במהלך ניסיון שלשה. יוטה קלעה רק 16 נקודות ברבע הראשון, שיא שלילי עונתי מבחינתה, בעוד הספרס רשמו את הרבע הראשון הטוב ביותר שלהם העונה. הג'אז הצליחו לצמק ברבע השני, כשקלעו חמש שלשות מ-11 ניסיונות והורידו את הפיגור לנקודה בלבד, 37:36, אך לא הצליחו להשלים את המהפך. הספרס השתלטו על המשחק ברבע השלישי, שבו ניצחו 20:35, קלעו ב-60% מהשדה והגדילו את היתרון ל-25 נקודות. סן אנטוניו גם שלטה במתפרצות עם יתרון 9:26 ובצבע עם 36:52.

ויקטור וומבניאמה ( רויטרס )

אינדיאנה פייסרס - אטלנטה הוקס 108:104

אינדיאנה פייסרס הגיעה למשחק מול אטלנטה הוקס עם שישה שחקנים זמינים בלבד, אך למרות הסגל החסר, הצליחה לתת פייט רציני וכמעט לחולל הפתעה. בסופו של דבר, הפייסרס הפסידו 108:104 ורשמו הפסד חמישי ברציפות. ג'יי האף הוביל את אינדיאנה עם 22 נקודות, קוונטון ג'קסון הוסיף 20 ובריידן סמית' סיפק 19 נקודות ו-10 אסיסטים. ג'ראס ווקר תרם 15 נקודות וג'יילן סלאוסון הוסיף 12, בעוד קובי בראון, שעלה מהספסל היחיד של הקבוצה, קלע 16 נקודות. מנגד, ניקייל אלכסנדר-ווקר היה הקלע הבולט של אטלנטה עם 34 נקודות, וסייע לה להימנע ממבוכה מול יריבה שהגיעה במצב כוח אדם קשה במיוחד. אונייקה אוקונגוו קלע את הסל האחרון של המשחק, 10.2 שניות לסיום, והבטיח את הניצחון. ההוקס עצמם חסרו את ג'יילן ג'ונסון, שנעדר בשל נקע בקרסול שמאל.

אינדיאנה הייתה בפיגור במשך רוב שלושת הרבעים הראשונים, אך לא אפשרה להוקס לברוח ליתרון של יותר מ-15 נקודות. ברבע האחרון היא הצליחה להתקרב שוב ושוב: ג'קסון קלע סל ועבירה וצימק ל-93:90, ואחרי ריצת 8:0 של אטלנטה, הפייסרס יצאו לריצת 0:9 משלהם, שהסתיימה בשתי קליעות עונשין של האף והורידה את הפיגור לשתי נקודות. ג'קסון אף קיבל הזדמנות להעלות את אינדיאנה ליתרון, אך החטיא שלשה 43.1 שניות לסיום. בהמשך אוקונגוו קלע את הסל שהכריע את ההתמודדות. ג'קסון הצליח קודם לכן לחטוף את הכדור מאלכסנדר-ווקר ולקלוע ליי-אפ שצימק ל-106:104, 1:36 דקות לסיום.

רשימת הנעדרים של הפייסרס הייתה ארוכה במיוחד: טייריס הליברטון, פסקל סיאקם, ג'וני פורפי, טי.ג'יי מקונל, לארי נאנס ג'וניור, אנדרו נמבהארד, אהרון ניסמית', בן שפרד, אובי טופין ואיביצה זובאץ לא שיחקו, וגם קלי אוברה ג'וניור נגרע מהסגל ברגע האחרון בשל חבלה בברך. חלק מהשחקנים צפויים להיעדר שבועות, בעוד אחרים לא היו זמינים בשל עומס המשחקים. הפער בין הסגלים בא לידי ביטוי גם בשכר: השחקנים שלא שיחקו באינדיאנה משתכרים יחד כ-193 מיליון דולר, לעומת כ-15 מיליון דולר בלבד של השחקנים שעלו לפרקט. ג'ראס ווקר שיחק 44 דקות, הכי הרבה מבין שחקני הפייסרס, בעוד ג'קסון הסתפק בזמן המשחק הקצר ביותר בקבוצה - 34 דקות.

ניקייל אלכסנדר-ווקר זורק ( רויטרס )

אורלנדו מג'יק - וושינגטון וויזארדס 103:94

וושינגטון וויזארדס השיגה הלילה ניצחון חוץ 94:103 על אורלנדו מג'יק, כשהיא נהנית מערב מצוין של אנתוני דייויס ומיכולת מרשימה של איי.ג'יי דיבאנסה הצעיר, שקלע 21 נקודות במשחקו השלישי בלבד בליגה הטובה בעולם. דייויס הוביל את הוויזארדס עם 29 נקודות ושמונה ריבאונדים, כשהוא קולע 12 מ-17 הזריקות שלו מהשדה ומוסיף שלוש חטיפות. דיבאנסה תרם 21 נקודות, קיישון ג'ורג' הוסיף 22 וטריי יאנג סיים עם 15 נקודות ותשעה אסיסטים. וושינגטון קלעה ב-53% מהשדה בדרך לניצחון. אורלנדו, מנגד, ספגה הפסד ביתי רביעי ברציפות. פרנץ ואגנר הוביל את המג'יק עם 24 נקודות, דזמונד ביין הוסיף 20, וג'מאל קיין וטריסטן דה סילבה קלעו 10 נקודות כל אחד. המארחת פתחה טוב והצליחה לעלות ליתרון של תשע נקודות בתחילת הרבע השני, אך טריי יאנג הוביל ריצת 2:13 של וושינגטון, שבה קלע 10 נקודות.

בהמשך, ליי-אפ של יאנג השלים ריצת 0:8 והעניק לוויזארדס יתרון השיא שלהם במשחק, 68:79, בסיום הרבע השלישי. אורלנדו התקשתה במיוחד מעבר לקשת וסיימה עם 11 שלשות מ-39 ניסיונות, 28.2% בלבד, לאחר שפתחה עם ארבע שלשות מחמשת הניסיונות הראשונים שלה. וושינגטון שיחקה ללא אלכס סאר, שנעדר בשל פציעה בברך לאחר שפתח בחמישייה בכל ששת משחקיה הראשונים של הקבוצה. מנגד, אורלנדו חסרה את פאולו באנקרו, שהחמיץ משחק חמישי ברציפות בשל פציעה בקרסול, ואת ג'יילן סאגס, שנעדר בפעם הרביעית ברציפות בשל פציעה בברך.

אנתוני דייויס זורק ( רויטרס )

מינסוטה טימברוולבס - מילווקי באקס 100:112

לאמלו בול סיפק את משחקו הטוב ביותר העונה עם 34 נקודות, הוביל שישה שחקנים שקלעו בספרות כפולות וסחף את מינסוטה לניצחון 100:112 על מילווקי. הטימברוולבס ברחו ליריבתם ברבע האחרון והשיגו ניצחון חמישי העונה. איו דוסונמו הוסיף 19 נקודות ושיא עונתי של 12 ריבאונדים, בעוד ג'יידן מקדניאלס תרם 13 נקודות. למרות הניצחון, מינסוטה רשמה שיאים שליליים עונתיים בנקודות ובאחוזי הקליעה מהשדה, שעמדו על 42.7%. ארבעת הניצחונות הקודמים שלה העונה הושגו בהפרש של יותר מ-20 נקודות.

בצד השני, טיילר הירו הוביל את מילווקי עם 21 נקודות, ג'יימי חאקז ג'וניור הוסיף 19, ואיי.ג'יי גרין ומיילס טרנר קלעו 13 כל אחד. בריידן בריס, הבחירה העשירית בדראפט האחרון, פתח לראשונה בחמישייה של הבאקס וסיים עם תשע נקודות בלבד, לאחר שקלע 4 מ-15 מהשדה. מילווקי דייקה ב-38.4% בלבד, הנתון הנמוך ביותר שלה העונה, וספגה הפסד שישי בשבעת משחקיה הראשונים. עם זאת, זו הייתה הפעם הראשונה העונה שבה הפסידה מבלי לספוג לפחות 127 נקודות. שש נקודות של מקדניאלס פתחו ריצת 3:11 של מינסוטה בתחילת הרבע הרביעי, שהעלתה אותה ליתרון 79:91 והעניקה לה לראשונה מאז הרבע הראשון יתרון דו-ספרתי. שלשה של בול, השישית שלו במשחק, באמצע הרבע הגדילה את הפער ל-81:96.

לאמלו בול חוגג ( רויטרס )