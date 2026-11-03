גלריה רולנד שאלאי במאבק מול בילאל אל חנוס ( רויטרס )

המחזור הרביעי של ליגת האלופות נפתח בשעה זו, עם שני משחקים מרתקים. במוקד, גלאטסראיי מארחת את שטוטגרט. בנוסף, ספורטינג ליסבון פוגשת את שחטאר דונייצק.

גלאטסראיי - שטוטגרט 0:2

גלאטסראיי מגיעה למפגש בכושר מצוין, לאחר שהאריכה את רצף הניצחונות שלה לארבעה משחקים עם 0:4 מוחץ על קוניאספור ביום שישי. הרצף כולל גם ניצחון מרשים 2:4 על ליל בליגת האלופות, שסיים תקופה של שישה משחקים רצופים ללא ניצחון בשלב הליגה של המפעל. הקבוצה הטורקית, שמוליכה את הליגה המקומית, מציגה יכולת טובה במיוחד באצטדיון הביתי שלה, שם הפסידה פעם אחת בלבד מאז אמצע אפריל, והיא תקווה להמשיך לנצל את יתרון הביתיות.

מנגד, שטוטגרט מגיעה אף היא לאחר ניצחון, 2:4 על באייר לברקוזן, שהיה השני ברציפות שלה בכל המסגרות. הגרמנים פתחו היטב את הקמפיין האירופי ונמנים עם שבע הקבוצות שעדיין לא הפסידו בשלב הליגה, עם שני ניצחונות ותיקו בשלושה מחזורים, כשההגנה שלהם ספגה שני שערים בלבד - מהנתונים הטובים ביותר במפעל. בנוסף, שטוטגרט ניצחה בשלושה מחמשת משחקי החוץ האחרונים שלה בכל המסגרות מבלי לספוג, אך ניצחון נוסף בטורקיה עשוי להיות אתגר לא פשוט, שכן הקבוצה לא רשמה שני ניצחונות חוץ אירופיים רצופים מאז 2012.

שחקני גלאטסראיי בחימום ( רויטרס )

שחקני שתי הקבוצות, בדקת הדומיה לזכרו של חסוס דה מיגל ( רויטרס )

דקה 12, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: בהתקפה הראשונה של הביתיים, הרחקה לא טובה של הגנת האורחת הגיעה ישירות לרגליים של אלכסיי בטרקוב. הכישרון בן ה-21 לא התבלבל, ובעט בעוצמה למשקוף ופנימה מתוך הרחבה.

דקה 15, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:2: בטרקוב השלים צמד בזק! כדור ארוך נפלא של דווינסון סאנצ'ס נשלח לכיוונו של קשר ההתקפה הרוסי של הביתיים, שבנגיעה חדה שלח חץ בין הרגליים של השוער והכפיל את היתרון של קבוצתו.

שחטאר דונייצק - ספורטינג ליסבון 0:0

שחטאר דונייצק מגיעה למפגש לאחר שספגה את הפסדה הראשון בקמפיין ליגת האלופות, כשנכנעה 1:0 לאינטר מילאנו במחזור הקודם, למרות שהיריבה נותרה בעשרה שחקנים. האוקראינים, שפתחו את הקמפיין עם ניצחון ותיקו, ינסו להתאושש ולמנוע הפסד אירופי שני ברציפות ללא כיבוש שער, דבר שלא קרה להם מאז אוקטובר 2024. המאמן ארדה טוראן יקווה להסתמך על האנרגיה והכישרון של הסגל הצעיר שלו, שכבר הוכיח את יכולתו בניצחון 1:3 על א.א.ק אתונה במשחק הבית הקודם שנערך במערב לונדון.