איתן בורג ( אורן בן חקון )

הפועל ירושלים עומדת בשעה זו בפני אחד המבחנים המשמעותיים ביותר שלה עד כה העונה, כהיא 'מארחת' את אריס סלוניקי במסגרת המחזור השישי של היורוקאפ. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות בבלגרד כשהן בלתי מנוצחות במפעל, עם מאזן מושלם של חמישה ניצחונות מחמישה משחקים, כך שמדובר במפגש ישיר בין שתי המוליכות של בית א'. הירושלמים יקוו להמשיך את פתיחת העונה המצוינת ולבסס את מעמדם בצמרת, מול יריבה שנחשבת לאחת הקבוצות האיכותיות במפעל.

הקבוצה של סשה אוברדוביץ' נמצאת בתקופה נהדרת ומגיעה למשחק עם רצף של שמונה ניצחונות בכל המסגרות. ביורוקאפ היא רשמה בשבוע שעבר ניצחון חוץ מרשים 83:90 על לה מאן, לאחר ריצה של 0:11 ברבע האחרון, שהכריעה את ההתמודדות. גם בליגה הישראלית ירושלים ממשיכה להרשים, כשבין היתר גברה 60:70 על הפועל תל אביב בדרבי ו-78:88 על הפועל אילת.

גם אריס מגיעה לבלגרד במומנטום יוצא דופן, עם שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ומאזן מושלם באירופה. הקבוצה היוונית רשמה בשבוע שעבר ניצחון 73:78 על צדביטה אולימפיה ביורוקאפ, וביום ראשון סיפקה הצהרת כוונות נוספת כשגברה 91:101 על פנאתינייקוס בליגה היוונית.

מעבר למאבק על הניצחון, המשחק עשוי להיות משמעותי גם להמשך המאבק על המקום הראשון בבית, כששתי הקבוצות כבר סימנו את העלייה לשלבים המכריעים כמטרה מרכזית. ירושלים תנסה לנצל את ההיכרות שלה עם האולם בבלגרד ואת הביטחון שצברה בשבועות האחרונים, בעוד אריס מגיעה אחרי ניצחון יוקרתי על פנאתינייקוס ועם הרבה אמונה ביכולת שלה. שתי הקבוצות מציגות כדורסל איכותי, והמפגש ביניהן צפוי לספק מבחן אמיתי לשאיפות של ירושלים העונה באירופה.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ירושלים: ג'יילן סמית, איתן בורג, דויד רודי, קני לופטון ג'וניור ודושאן מילטיץ'.