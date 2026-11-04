גלריה זאק בראיינט עם הכדור ( רועי כפיר )

בני הרצליה עומדת בשעה זו בפני משוכה לא פשוטה כשהיא מתארחת אצל טלקום בון הגרמנית במסגרת המחזור השלישי בבית ח' של ליגת האלופות של פיב"א. הקבוצה של יהוא אורלנד מגיעה להתמודדות לאחר שני הפסדים בשני מחזורי הפתיחה, לבדאלונה ולפורטו, ותנסה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין כדי להישאר בתמונת המאבק על העלייה לשלב הבא. מנגד, בון מחזיקה במאזן של ניצחון והפסד באירופה ותנסה לנצל את יתרון הביתיות כדי להתקרב למקום הראשון בבית.

הרצליה מגיעה למשחק בתקופה לא פשוטה, לאחר הפסד 97:87 לעירוני קריית אתא בליגה ביום ראשון. הקבוצה מהשרון מחזיקה במאזן של שני ניצחונות ושני הפסדים בליגה המקומית, כאשר גם באירופה היא עדיין מחפשת יציבות. בשני משחקיה הראשונים בליגת האלופות נכנעה כאמור לבדאלונה 86:75 ולפורטו 86:74, כשההפסד האחרון היה מאכזב במיוחד לאחר שהצליחה לחזור מפיגור של 20 נקודות ולצמק את ההפרש לחמש בלבד.

מנגד, בון מגיעה להתמודדות עם ביטחון רב, בעיקר בזכות היכולת שלה באולמה הביתי. הקבוצה הגרמנית ניצחה ביום ראשון 88:95 את אלבה ברלין, והיא מחזיקה במאזן של ארבעה ניצחונות ושלושה הפסדים בליגה המקומית. בליגת האלופות היא פתחה עם ניצחון 74:78 על פורטו, אך במחזור השני הפסידה 76:74 לבדאלונה לאחר משחק צמוד במיוחד.

הנתון המדאיג מבחינת הרצליה הוא המאזן הביתי של יריבתה, שטרם הפסידה העונה באולמה בכל המסגרות. בון ניצחה עד כה בטלקום דום את פורטו, ינה, המבורג, וייסנפלס ואלבה ברלין, ותנסה להמשיך את הרצף גם מול הנציגה הישראלית. עבור הרצליה, שתצטרך למצוא פתרונות מול הקהל הגרמני, מדובר במשימה מורכבת במיוחד.

רבע ראשון

חמישיית טלקום בון: מרקוס פוסטר, ג'ף גארט, מייקל קסנס, גרייסון מרפי וג'ואל אמינו.

חמישיית בני הרצליה: זאק בראיינט, ניית'ן נייט, עמית גרשון, די ג'יי ברוטון ודי ג'יי ברנס.

די ג'יי ברוטון בחימום ( IMAGO )