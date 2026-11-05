גלריה ויקטור וומבניאמה ( רויטרס )

לילה (בין רביעי לחמישי) עמוס במשחקי NBA: ויקטור וומבניאמה סיפק הצגת על בניצחון סן אנטוניו על דאלאס, שיי גילג'ס אלכסנדר כיכב מול קליבלנד, פילדלפיה כבר ב-1:8, ניו יורק התפוצצה וגם דנבר, בוסטון, מינסוטה, אטלנטה, אינדיאנה ויוטה ניצחו. בהמשך: לוס אנג'לס קליפרס - מיאמי.

סן אנטוניו - דאלאס 111:112

וומבניאמה סיפק משחק שייכנס לספרי ההיסטוריה. הכוכב הצרפתי של הספרס רשם שורה סטטיסטית שצריך להסתכל עליה יותר מפעם אחד וגם אז לא בטוח שזה ייקלט. שימו לב לדבר המופרע הזה: 52 נקודות, 24 ריבאונדים (לא פחות מ-9 בהתקפה, חצי מכל דאלאס) ו-8 חסימות.

מדובר בשיאי נקודות וריבאונדים עבור וומבניאמה, שסיים עם 16 מ-28 מהשדה, 1 מ-8 לשלוש, 19 מ-23 מקו העונשין, 2 אסיסטים ו-2 חטיפות. אמנם וומבי לא הצליח לרשום טריפל דאבל עם חסימות, אבל בכל זאת הוא עשה היסטוריה.

דילן הארפר הוסיף 21 נקודות בשורות הספרס, שקיבלו 17 מסטפון קאסל (10 ריבאונדים). קיירי אירווינג קלע 29 נקודות אצל המפסידים, נאג'י מרשל 22, פי.ג'יי וושינגטון (10 ריבאונדים) 21 וקופר פלאג (10 ריבאונדים) 19.

ויקטור וומבניאמה ( רויטרס )

אוקלהומה סיטי - קליבלנד 116:124

גילג'ס אלכסנדר סיפק מופע מפלצתי של 42 נקודות ו-8 אסיסטים, כשהוא מוביל את המארחת לניצחון שני בתוך שלושה ימים על הקאבס בדרך למאזן 2:6. הת'אנדר כבר הוליכו ביתרון שיא של 25 נקודות במהלך הרבע השני והחזיקו ביתרון מבטיח של 102:115 לקראת הסיום, אך דונובן מיצ'ל (27 נקודות) ירה שלוש שלשות רצופות שהורידו את ההפרש ל-6 בלבד בתוך הדקה האחרונה.

למרות הקאמבק המאוחר של קליבלנד, שקיבלה גם 19 נקודות מג'יימס הארדן, גילג'ס-אלכסנדר שמר על קור רוח מקו העונשין (15 מ-19) והבטיח ניצחון נוסף לאוקלהומה סיטי. הת'אנדר נהנו גם מסיוע של 23 נקודות מאג'אי מיטשל ו-16 מבנט סטירץ.

דטרויט - פילדלפיה 112:106

ג'יילן בראון סיפק משחק ענק עם שיא עונתי של 30 נקודות, כולל חסימה קריטית על קייד קנינגהאם בשניות הסיום שמנעה קאמבק של הפיסטונס והעלתה את מוליכת המזרח למאזן 1:8. ג'ואל אמביד שלט בצבע עם 26 נקודות ו-15 ריבאונדים, בעוד לברון ג'יימס חגג ציון דרך היסטורי כשחקן הראשון בתולדות הליגה שמגיע ל-16,000 סלי שדה בדרך ל-13 נקודות, 10 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. מנגד דאנקן רובינסון קלע 27 נקודות וקנינגהאם 26 עם 11 אסיסטים.

לברון ג'יימס ( רויטרס )

ניו יורק - שיקגו 105:135

הניקס התפוצצו במדיסון סקוור גארדן והנחילו לבולס הפסד שישי ברציפות בעיקר הודות לרבע ראשון מטורף של ג'יילן ברונסון שקלע 22 מתוך 33 הנקודות שלו כבר ב-12 הדקות הראשונות (21:43 לניקס). ניו יורק ירדה להפסקה ביתרון מוחץ של 52:84 לאחר שקבעה שיא מועדון לנקודות במחצית הראשונה, והמשיכה ללחוץ על הדוושה עד ליתרון שיא של 44 נקודות במהלך הרבע השלישי. קארל אנתוני טאונס הוסיף 17 נקודות ו-12 ריבאונדים, בעוד שיקגו קיבלה 14 נקודות בלבד מטרה ג'ונס.

ג'יילן ברונסון ( רויטרס )

דנבר - טורונטו 109:128

הנאגטס התאוששו מההפסד לפורטלנד בעזרת הצגה של יוקיץ' עם 32 נקודות, 11 אסיסטים, 10 ריבאונדים ושלוש חטיפות. דנבר דרסה ברבע השלישי 15:41 בדרך לניצחון וקיבלה 18 נקודות מברייס הופקינס ו-17 מארון גורדון. 22 נקודות של אר.ג'יי בארט לא עזרו לקנדים, סקוטי בארנס הוסיף 17 נקודות.

ניקולה יוקיץ' ( רויטרס )

בוסטון - מילווקי 102:109

פול ג'ורג' הוביל את הסלטיקס עם 25 נקודות ו-5 שלשות, ודריק ווייט הוסיף 24 נקודות ו-7 אסיסטים כדי להעלות את בוסטון למאזן 0:5 ביתי מושלם, במשחק שבו ג'ייסון טייטום זכה למנוחה. המארחים הובילו ב-22 הפרש, אך מילווקי נלחמה בחזרה בהנהגת טיילר הירו (25 נקודות, 18 ברבע השלישי) ואף הצליחה להשוות ולהוביל לראשונה במשחק ברבע הרביעי. עם זאת, במאני טיים סגר ווייט עניין עם מהלך קריטי של סל ועבירה כחלק מריצת 5:12.

פול ג'ורג' ( רויטרס )

יוסטון - מינסוטה 117:107

הרוקטס ספגו הפסד שני בארבעת המשחקים האחרונים למרות 21 נקודות של קווין דוראנט, 18 של פרד ואנווליט וטריפל דאבל של אלפרן שנגון, שסיים עם 17 נקודות, 12 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. איו דוסומנו בלט עם 21 נקודות אצל הטימברוולבס, לאמלו בול הוסיף 20 נקודות, בונז היילנד 19, ג'ונת'ן קומינגה 16 וג'יידן מקדניאלס 14.

קווין דוראנט ( רויטרס )

וושינגטון - אטלנטה 120:105

ניקיל אלכסנדר ווקר להט עם 26 נקודות ו-6 שלשות, ואטלנטה הסתדרה ללא ג'יילן ג'ונסון הפצוע בדרך לניצחון חוץ נאה, כשהיא פוגשת את האקס טריי יאנג לראשונה מאז הטרייד בינואר. אונייקה אוקונגוו שלט מתחת לסלים עם 14 נקודות ו-16 ריבאונדים, וההוקס נהנו גם מ-15 נקודות של סי.ג'יי מקולום וארון וויגינס. הוויזארדס קיבלו 26 נקודות ו-10 ריבאונדים מאנתוני דייויס, 25 נקודות מקישון ג'ורג' ו-18 מיאנג.

ניקיל אלכסנדר ווקר ( רויטרס )

ממפיס - אינדיאנה 107:103

ארון ניסמית' קבר שלשה מהפינה בשניות הסיום בדרך ל-16 נקודות, ואנדרו נמבהארד הוביל עם 22 נקודות כדי לקטוע רצף של חמישה הפסדים עבור הפייסרס. הגריזליס שספגו הפסד שני ברציפות לאחר פתיחת עונה של 0:6, צימקו ל-104:103 בלבד עם טיי ג'רום (23 נקודות) פחות מ-30 שניות לסיום, אך השלשה של נסמית' סגרה עניין. גם סדריק קווארד קלע 23 נקודות, בעוד פסקאל סיאקם הוסיף 20 נקודות עבור הפייסרס.

ניו אורלינס - יוטה 113:120 (אחרי הארכה)