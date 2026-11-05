גלריה ניק וולטמאדה במאבק עם פיר קופמיינרס ( רויטרס )

המחזור הרביעי בליגה האירופית נמשך בשעה זו, כשבמוקד יובנטוס שמתארחת אצל אלקמאר, מנסה להמשיך את פתיחת העונה הטובה שלה במפעל. במקביל, סלטה ויגו מארחת את אוניון סן ז'ילואז, סלטיק פוגשת את בשיקטאש, סנדרלנד מתמודדת מול דינמו זאגרב, באייר לברקוזן מארחת את מארסיי ובנפיקה מנסה לשמור על המאזן המושלם שלה מול לך פוזנן. בנוסף, טורנסה של כארם זועבי הישראלי פוגשת את ארארט ארמניה, שעדיין מחפשת נקודות ראשונות במפעל.

אלקמאר - יובנטוס 2:1

יובנטוס מתארחת אצל אלקמאר לקרב מסקרן בין שתי קבוצות שרוצות להתבסס בשמינייה הראשונה של הליגה האירופית. הגברת הזקנה מגיעה במומנטום חיובי לאחר ניצחון 0:2 על נאפולי בליגה האיטלקית, כשהיא צברה שבע נקודות בשלושת המחזורים הראשונים במפעל וכבשה תשעה שערים. האיטלקים, שלא הפסידו בתשעה מעשרת משחקיהם האירופיים האחרונים, ינסו להמשיך את הרצף גם בהולנד, אך מצפה להם משימה לא פשוטה. מנגד, אלקמאר, שצברה שש נקודות והביסה 0:4 את ארארט ארמניה במחזור הקודם, מחזיקה ברצף מרשים של 17 משחקי בית אירופיים ללא הפסד מאז אוקטובר 2023, ותנסה להאריך אותו גם מול היריבה מטורינו.

דקה 19: שער! יובנטוס עלתה ל-0:1: השתחררות נהדרת של קולו מואני באגף הימני הסתיימה בכדור רוחב מדויק של הצרפתי לכיוון האזור המסוכן. תיון קופמיינרס חיכה על סף הרחבה ושלח חץ בנגיעה שקבע יתרון מול הקבוצה בה גדל.

תיון קופמיינרס בועט מסף הרחבה ( IMAGO )

דקה 37: שער! יובנטוס עלתה ל-0:2: קולו מואני השלים שער ובישול. הצרפתי חילץ כדור בשטח היריבה, ביצע דאבל פס מהיר עם ניק וולטמאדה, ומתוך הרחבה שלח בעיטה חדה אל הפינה השמאלית שהכפילה את היתרון עבור האורחת.

שחקני יובנטוס חוגגים את היתרון ( IMAGO )

דקה 89: שער! אלקמאר צימקה ל-2:1: לויד קלי איבד את הכדור, והכניס את אילייה דייקסטרה אל מאחורי קו ההגנה של יובה. המחליף של הביתיים העביר כדור רוחב חד לעבר מרכז הרחבה, שם מקס מרדינק כבש מקרוב. אחרי בדיקת VAR קצרה הגול אושר.

טורנסה - ארארט ארמניה 2:3

טורנסה של כארם זועבי הישראלי מארחת את ארארט ארמניה, כשהיא מקווה לחזור למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים רצופים במפעל. הפורטוגלים, שמשחקים בליגת המשנה בארצם, פתחו את הקמפיין עם ניצחון מפתיע 1:2 על לילסטרום, אך מאז נכנעו לסנדרלנד ולפרנצווארוש. זועבי, שנכלל בהרכב הקבוצה, יקווה להטביע את חותמו גם בזירה האירופית ולעזור לקבוצתו להשיג ניצחון שני. מנגד, הארמנים מגיעים לאחר שלושה הפסדים בשלושת המחזורים הראשונים, שבהם ספגו לא פחות מ-11 שערים, וינסו להשיג נקודות ראשונות דווקא בפורטוגל.

דקה 13: שער! טורנסה עלתה ל-0:1: הגבהה טובה של המגן השמאלי, חאבי ואסקז, הגיעה לחורחה אגירה שבעט ברגל ימין ממרכז הרחבה לפינה הימנית התחתונה.

דקה 25: כרטיס אדום! כובש השער הראשון - אגירה, ביצע עבירה חזקה על שחקן היריבה. תחילה נשלף לעברו של החלוץ הכרטיס הצהוב, אך לאחר בדיקת ה-VAR הוחלט להרחיקו מההתמודדות.

דקה 41: שער! ארארט ארמניה השוותה ל-1:1: ז'ייר שאגויאן הגביה לעבר הרחבה. קארן מוראדיאן התחבר טוב לכדור ובעט ברגל שמאל לפינה השמאלית התחתונה.

דקה 58: שער! ארארט ארמניה עלתה ל-1:2: ההרחקה שינתה לחלוטין את מהלך המשחק, כאשר האורחת הצליחה להפוך את התוצאה בפורטוגל. ארתור סרוביין ניגש למצב נייח והגביה לתוך הרחבה. ברונו וילסון התמקם טוב, ונגח בעוצמה לפינה הימנית העליונה.

דקה 76: כרטיס אדום! עבירה ברוטלית של השוער - ז'ואאו בראבים, הותירה את האורחת גם כן ב-10 שחקנים והשוותה את מאזן הכוחות על כר הדשא.

דקה 90+3: שער! טורנסה השוותה ל-2:2: מבשל השער הראשון, חאבי ואסקז נהנה מהגבהה טובה של דוויד ברונו, בכדי לנגוח מטווח קרוב מאוד לפינה השמאלית העליונה את שער השוויון.

דקה 90+5: שער! טורנסה עלתה ל-2:3: טירוף מוחלט בפורטוגל! לחץ אדיר של הביתיים הניב את התוצאה, לאחר שמוסא דראמה הפציץ מתוך הרחבה את שער המהפך, שהחזיר את היתרון למקומיים עמוק בתוספת הזמן.

סלטה ויגו - אוניון סן ז'ילואז 2:1

סלטה ויגו מארחת בשעה זו את אוניון סן ז'ילואז, כשהיא מחפשת ניצחון נוסף שיסייע לה להתקרב ל-24 הראשונות בטבלת הליגה האירופית. הספרדים פתחו את הקמפיין עם שני הפסדים רצופים, אך התאוששו במחזור הקודם עם ניצחון 1:2 על סלטיק בחוץ, שהעניק להם נקודות ראשונות במפעל. מנגד, הבלגים מגיעים בכושר נהדר, לאחר שהביסו 0:4 את הפועל באר שבע במחזור הקודם והעלו את מאזנם לשבע נקודות. האורחת, שלא הפסידה ב-13 משחקיה האחרונים בכל המסגרות, תנסה להמשיך את המומנטום גם בספרד ולבסס את מעמדה בצמרת.

דקה 12: שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: סרחיו קאריירה מצא את פבלו דוראן בפינה השמאלית של הרחבה, החלוץ הספרדי בעט ברגל ימין כדור מדויק שמצא את הרשת הימנית התחתונה.

דקה 35: שער! אוניון סן ז'ילואז השוותה ל-1:1: מסירה אדירה של אדם זורגן הותירה את בספורט זנלי פנוי בתוך הרחבה. השבדי לא התבלבל ושלח בעיטה מקרוב אל הרשת.

בספורט זנלי כובש מקרוב ( IMAGO )

דקה 49: שער! אוניון סן ז'ילואז עלתה ל-1:2: זנלי השלים צמד! הפעם כדור רוחב של קווין רודריגז מצא את שחקן ההתקפה בן ה-23, שדייק ברגל ימין וקבע מהפך עבור האורחת.

באייר לברקוזן - מארסיי 1:0

באייר לברקוזן מארחת בשעה זו את מארסיי, כשהיא רוצה לשמור על המאזן המושלם שלה בליגה האירופית לאחר שלושה ניצחונות בשלושת המחזורים הראשונים. הגרמנים כבשו שמונה שערים במפעל ועדיין לא ספגו, אך מגיעים בתקופה פחות טובה לאחר שספגו תשעה שערים בשלושת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות. מנגד, מארסיי מציגה תמונה הפוכה לחלוטין: הצרפתים ניצחו בארבעת משחקיהם האחרונים בליגה המקומית, כולל 0:2 על טולוז, אך באירופה הפסידו בכל שלושת המחזורים הראשונים. האורחת, שכבשה שער אחד בלבד בחמשת משחקיה האירופיים האחרונים, תנסה להפתיע בגרמניה ולהשיג נקודות ראשונות במפעל.

דקה 77: שער! מארסיי עלתה ל-0:1: אמין גואירי סיפק מבצע אישי ענק. שחקן ההתקפה של האורחת בן ה-26, מצא את עצמו חופשי לבעיטה מחוץ לרחבה, ושלח פצצה ברגל ימין שנעצרה רק ברשת של הפינה הימנית העליונה.

סלטיק - בשיקטאש 2:3

סלטיק מארחת בשעה זו את בשיקטאש, כשהיא נמצאת בסכנה לרשום רצף של ארבעה הפסדים אירופיים לראשונה מאז דצמבר 2017. הסקוטים, שנכנעו 2:1 לסלטה ויגו במחזור הקודם, הפסידו בכל שלושת משחקיהם במפעל ומגיעים גם לאחר הפסד מפתיע 2:0 לפלקירק בליגה המקומית. מנגד, הטורקים עדיין לא הפסידו בליגה האירופית העונה, לאחר שצברו שבע נקודות בשלושה משחקים, כולל 2:2 מול קריסטל פאלאס במחזור האחרון. עם זאת, בשיקטאש מתקשה לאחרונה בחלק האחורי וספגה לפחות שני שערים בכל אחד מארבעת משחקי החוץ האחרונים שלה, כך שהמארחת תקווה לנצל זאת כדי להשיג נקודות ראשונות.

דקה 54: שער! בשיקטאש עלתה ל-0:1: מצב נייח לטובת הטורקים הוביל ליתרון של האורחים. עירבוביה ברחבה אפשרה לג'וניור אוליטן לבעוט ברגל ימין מטווח קרוב מאוד אל הרשת.

דקה 62: שער! סלטיק השוותה ל-1:1: הביתיים חזרו למשחק דקות ספורות לאחר ספיגת השער. קאלום מקגרגור העביר מסירה לעברו של קאלום אוסמנד, שחקן הכנף בן ה-20 מצא את עצמו חופשי מסף הרחבה, ובעט בדיוק לפינה השמאלית התחתונה.

דקה 78: שער! סלטיק עלתה ל-1:2: כובש השער הראשון של הביתיים - אוסמנד, השלים גם בישול נפלא עם כדור עומק שהותיר את קמילו דוראן באחד על אחד מול השוער. המחליף סיפק סיומת נהדרת ברגלו השמאלית והפך את התוצאה.

דקה 86: שער! בשיקטאש השוותה ל-2:2: האורחת לא ויתרה על המשחק. ארנסט פוקו הגיש בישול נהדר לאורקון קוקצ'ו שבעט בחדות מחוץ לרחבה אל הרשת של סלטיק.

דקה 87: שער! סלטיק עלתה ל-2:3: טירוף בסלטיק פארק! דקה אחת בלבד חלפה מהשוויון של הטורקים וכבר הביתיים חזרו להוביל. חילוף בינגו של מרטין אוניל, דוראן כבש את שערו השני בבעיטה עם רגל שמאל מקרוב.

סנדרלנד - דינמו זאגרב 2:0

סנדרלנד מארחת בשעה זו את דינמו זאגרב, כשהיא מנסה להמשיך את הפתיחה המרשימה שלה בליגה האירופית דווקא על רקע המשבר העמוק בפרמייר ליג. האנגלים מדורגים במקום האחרון בליגה המקומית לאחר הפסד 3:1 לקובנטרי, אך בזירה האירופית התמונה שונה לחלוטין, עם שני ניצחונות ותיקו בשלושת המחזורים הראשונים. החתולים השחורים, שהשיגו ארבעה מחמשת ניצחונותיהם העונה באצטדיון האור, ינסו לנצל שוב את יתרון הביתיות. מנגד, הקרואטים מגיעים לאחר הפסד 4:2 לניימכן במחזור הקודם, כשגם בליגה המקומית נכנעו 1:0 לרודש וינסו להתאושש מהתוצאות המאכזבות.

דקה 23: שער! דינאמו זאגרב עלתה ל-0:1: מסירה של מיסלב אורשיץ' נבלמה על ידי גרניט ג'אקה בסמוך לקורה, אלא שההרחקה הגיעה ישר אל לוקה סטויקוביץ', שהשתלט על חזהו ובעט בעיטה נהדרת אל השער. סיומת פנטסטית של שחקן האורחת.

דקה 39: שער! דינאמו זאגרב עלתה ל-0:2: אורשיץ' קיבל מסירה של יוסיפ מישיץ' לרוחב המגרש וניסה למצוא את דיון בלג'ו ברחבה. הרחקה לא מספיק טובה של ההגנה אפשרה לבלג'ו להתנפל על הכדור ולכבוש מקרוב.

בנפיקה - לך פוזנן 1:3

בנפיקה מארחת בשעה זו את לך פוזנן, כשהיא מחפשת ניצחון רביעי ברציפות בליגה האירופית ולהמשיך את הפתיחה המושלמת שלה במפעל. הפורטוגלים מוליכים את הטבלה לאחר שלושה מחזורים, עם תשע נקודות ועשרה שערי זכות, והגיעו למפגש אחרי 1:4 מרשים על אומוניה. הנשרים נהנים גם ממאזן ביתי יוצא דופן באירופה העונה, עם ארבעה ניצחונות בארבעה משחקים וממוצע של 4.5 שערים למשחק. מנגד, הפולנים צברו נקודה אחת בלבד מתוך תשע אפשריות וספגו תשעה שערים, כשהם מתקשים במיוחד במשחקי החוץ. המארחת תנסה לנצל את פערי הרמות ולהתקרב להבטחת המקום בשלב הבא.

דקה 6: שער! בנפיקה עלתה ל-0:1: רפא סילבה בעט ברגל ימין מטווח קרוב מאוד בתוך הרחבה לפינה הימנית התחתונה וקבע יתרון מהיר למארחת.

שחקני בנפיקה חוגגים עם רפא סילבה את היתרון המהיר ( IMAGO )

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