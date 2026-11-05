אלייז'ה בראיינט ( הפועל “IBI״ תל אביב )

המחזור ה-10 ביורוליג ממשיך בשעה זו, אחרי שאתמול (רביעי) יצא לדרך עם ניצחון ענק של פנאתינאייקוס על ריאל מדריד. הפועל ת"א, מהמקום החמישי, מארחת בסופיה את ברצלונה במטרה לנסות ולהמשיך להתקדם בצמרת הטבלה של המפעל הבכיר באירופה, כשיריבתה הערב מגיעה למשחק מהמקום השביעי, עם מאזן זהה לזה של האדומים.

החבורה של דימיטריס איטודיס, שניצחה במשחקה האחרון בליגת העל את מכבי ת"א בדרבי 87:105, עם תצוגת ענק של ואסיליה מיציץ', שקלע 31 נקודות. ביורוליג, האדומים נעצרו במחזור האחרון עם הפסד 97:83 בדובאי, במה שהיה הפסדם השלישי העונה, שהגיע אחרי שלושה ניצחונות רצופים. טבלת היורוליג צמודה, כשהפועל ת"א היא אחת משבע קבוצות שהשיגו עד פתיחת המחזור שש ניצחונות.

אחת מהקבוצות מהאלה היא ברצלונה, שנמצאת בכושר יוצא מן הכלל. החבורה של אלכסנדר סקוליץ' רושמת חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהיא ניצחה בחוץ את מלאגה בליגה הספרדית 89:92, שהגיע אחרי ניצחון ענק על ולנסיה ביורוליג 94:98. מי שמוביל את הקטלונים העונה הוא קווין פאנטר, שמציג ממוצעים של 16.7 נקודות למשחק באירופה.

הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה שעברה, כשהאדומים גברו על ברצלונה פעמיים. במשחק הראשון, שהיה משחק הבכורה של הפועל ת"א ביורוליג אי פעם, הם ניצחו 87:103, כשהשחקנים של איטודיס ניצחו גם בפאלאו בלאוגרנה 75:80 במחזור ה-31.

רבע ראשון: 19:21 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ', אלייז'ה בראיינט, אמרי קופי, זאק לידיי ודן אוטורו.

חמישיית ברצלונה: ג'סטין רובינסון, טייריס מרטין, סטנלי אומודה, ג'ואל פארה וג'וש ניבו.

מיציץ' בלט בפתיחה והמשיך בכושר הנהדר שלו מהדרבי, כאשר גם שאר שחקני החמישייה עלו על הלוח וקבעו 10:16 כשלוש דקות לסיום הרבע. הספרדים נהנו מעבירות של האדומים כדי ללכת לקו העונשין ולרשום נקודות קלות, במה שצימק את התוצאה ל-21:19 וסגר את הרבע הראשון.

רבע שני: