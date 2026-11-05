המחזור העשירי ביורוליג נמשך היום (חמישי), כשפאריס הצליחה לחבר ניצחון שלישי ברציפות במפעל, בזכות 90:95 על אנדולו אפס. בנוסף, פנרבחצ'ה הביסה 65:84 את באסקוניה. מאוחר יותר, וילרבאן של טוני פארקר תפגוש את באיירן מינכן ו-ולנסיה תצא למשחק חוץ מול אולימפיה מילאנו.
אנדולו אפס - פאריס 95:90
הצרפתים הגיעו להתמודדות עם מאזן מאכזב של 6:3, שהציב אותם במקום ה-16 בטבלה. מנגד, הטורקים גם כן לא הצליחו לרשום יציבות במפעל הבכיר ביבשת, לאחר שרשמו מאזן שלילי 5:4, והגיעו להתמודדות מהמקום ה-14. האורחת נהנתה מתצוגת ענק של נאדיר היפי, שפלרטט עם טריפל-דאבל והוביל אותה עם 26 נקודות, 9 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, כשלצידו ג'ארד רודן (14 נקודות), טי ג'יי וורן (13) וטייסון אטיין (12) סיפקו תרומה התקפית בספרות כפולות. מנגד, המקומיים שלטו מתחת לסלים (36:40 בריבאונד) ונהנו ממופע קליעה יוצא דופן של קמרון פיין שהפציץ 33 נקודות (כולל 7/12 מחוץ לקשת) וחילק 7 אסיסטים, לצד 20 נקודות של קולין מלקולם ודאבל-דאבל של ברונו פרננדו (14 נקודות ו-10 ריבאונדים). פאריס חיפתה על כך עם יום קליעה איכותי מכל הטווחים (52.2% מהשדה) וידעה לשמור על קור הרוח ברגעי ההכרעה, בדרך לניצחון חוץ יקר במשחק מתחתית הטבלה.
פנרבחצ'ה - באסקוניה 65:84
פנרבחצ'ה הביסה את באסקוניה במסגרת היורוליג, בתום משחק חד צדדי שבו שלטה מהפתיחה ועד לסיום ולא הותירה ליריבתה יותר מדי סיכוי. הטורקים פתחו בסערה, כששיין לארקין ו-וויל קלייברן הובילו את הבריחה המוקדמת בדרך ליתרון 18:33 בסיום הרבע הראשון. גם ברבע השני המגמה נמשכה, כאשר ברקסטון קי ושאבון שילדס סייעו למארחת להגדיל את הפער ל-20 נקודות במחצית, 32:52.
באסקוניה התקשתה למצוא פתרונות בהתקפה, הרבתה להחטיא ולא הצליחה לייצר ריצה משמעותית שתחזיר אותה להתמודדות, כשגם יכולתו של קנת' פאריד לא הספיקה. במחצית השנייה פנרבחצ'ה המשיכה להכתיב את הקצב, הגדילה את יתרונה עד ל-26 נקודות במהלך הרבע השלישי וירדה לעשר הדקות האחרונות ביתרון מבטיח של 41:63. ברבע המכריע הטורקים לא הורידו את הרגל מהגז, המשיכו להעניש את ההגנה הספרדית ועלו ליתרון של 30 נקודות, בדרך לניצחון מוחץ.