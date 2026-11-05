המחזור העשירי ביורוליג נמשך היום (חמישי), כשפאריס הצליחה לחבר ניצחון שלישי ברציפות במפעל, בזכות 90:95 על אנדולו אפס. בנוסף, פנרבחצ'ה הביסה 65:84 את באסקוניה. מאוחר יותר, וילרבאן של טוני פארקר תפגוש את באיירן מינכן ו-ולנסיה תצא למשחק חוץ מול אולימפיה מילאנו.

המחזור העשירי ביורוליג נמשך היום (חמישי), כשפאריס הצליחה לחבר ניצחון שלישי ברציפות במפעל, בזכות 90:95 על אנדולו אפס. בנוסף, פנרבחצ'ה הביסה 65:84 את באסקוניה. מאוחר יותר, וילרבאן של טוני פארקר תפגוש את באיירן מינכן ו-ולנסיה תצא למשחק חוץ מול אולימפיה מילאנו.

המחזור העשירי ביורוליג נמשך היום (חמישי), כשפאריס הצליחה לחבר ניצחון שלישי ברציפות במפעל, בזכות 90:95 על אנדולו אפס. בנוסף, פנרבחצ'ה הביסה 65:84 את באסקוניה. מאוחר יותר, וילרבאן של טוני פארקר תפגוש את באיירן מינכן ו-ולנסיה תצא למשחק חוץ מול אולימפיה מילאנו.