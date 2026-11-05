גלריה שחקני ברייטון חוגגים ( IMAGO )

המחזור השלישי בשלב הליגה של הקונפרנס ליג ננעל הערב (חמישי) עם תשעה משחקים בשעה המאוחרת, שהשלימו ערב של 18 מפגשים ברחבי היבשת. במוקד, מונאקו המשיכה את פתיחת הקמפיין המושלמת שלה עם ניצחון 0:2 על נורדסלנד, בעוד חטאפה נחלה הפסד ביתי 1:0 לברייטון ונותרה ללא ניצחון אחרי שלושה מחזורים.

מונאקו - נורדסלנד 0:2

הקבוצה מהנסיכות המשיכה את פתיחת העונה האירופית הנהדרת שלה והשיגה ניצחון שלישי ברציפות, בדרך למאזן מושלם של תשע נקודות מתשע אפשריות. אחרי הניצחונות על צסק"א סופיה ופרייבורג, הצרפתים התקשו מעט יותר מול היריבה הדנית, אך הצליחו למצוא את הדרך לרשת ולשמור על שער נקי.

בדקה ה-33 מתיס דטורבה העלה את מונאקו ליתרון לאחר בישול של טאקומי מינאמינו. נורדסלנד ניסתה לחזור להתמודדות ולמצוא את שער השוויון, אך לא הצליחה להכניע את ההגנה המקומית. עמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-90+1, מתיאס אבלין הכפיל את היתרון, קבע את תוצאת המשחק והבטיח לצרפתים ניצחון נוסף במפעל.

חטאפה - ברייטון 1:0

הקמפיין האירופי המאכזב של חטאפה נמשך גם מול הקהל הביתי, כשהקבוצה הספרדית נכנעה 1:0 לברייטון ונותרה עם נקודה אחת בלבד מתוך תשע אפשריות. אחרי התיקו מול אוניברסיטטאה קראיובה והתבוסה 5:2 ללוגאנו במחזור הקודם, המארחת קיוותה להתאושש, אך שוב לא הצליחה להשיג ניצחון.

המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, ובדקה ה-64 הגיע הרגע שהכריע את ההתמודדות. מאליק יאלקויה מצא את הרשת והעניק לאנגלים יתרון יקר. חטאפה ניסתה לחזור למשחק בדקות שנותרו, אך לא הצליחה למצוא את השוויון, בעוד ברייטון שמרה על היתרון בדרך לניצחון שני בשלושה משחקים ולשבע נקודות במפעל.

שחקני ברייטון מאושרים מהשער ( IMAGO )

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