גלריה סטף קרי וקליי תומפסון ( רויטרס )

סטף קרי ממשיך לטפס בדירוג ה-NBA ההיסטורי. מי שנחשב לקלעי הגדול בכל הזמנים עלה הבוקר (שישי) למקום ה-17 בדירוג הנקודות של הליגה כשהוא עוקף את אוסקר רוברטסון האגדי, ועשה את זה - איך לא - עם שלשה. זה קרה בניצחון גולדן סטייט 100:120 על מיאמי כשקרי קולע 29 נקודות בסך הכל.

הווריירס עשו את מירב הנזק ברבע השלישי עם 23:38 והשיגו את הניצחון במשחק שבו הם פגשו את קליי תומפסון. חברו לשעבר של קרי לצמד הספלאש בראדרס סיים עם 11 נקודות, בעוד דביון מיצ'ל הוביל את קלעי מיאמי עם 22 נקודות, יאניס אנטטוקומפו סיים עם 20 ו-14 ריבאונדים, ובאם אדבאיו הוסיף 18 ו-10. בגולדן סטייט הרוקי יאקסל לנדבורג רשם משחק טוב של 17 נקודות, שמונה ריבאונדים ושישה אסיסטים עם שלוש חטיפות.

פיניקס גברה על אורלנדו

אחרי ההפסד לפורטלנד ודני אבדיה אתמול, פיניקס התאוששה הבוקר על חשבון אורלנדו עם 104:117. בכך הסאנס קטעו את רצף ההפסדים שלהם על ארבעה והצליחו לרשום בסך הכל את הניצחון השני שלהם העונה.

דווין בוקר ( רויטרס )

זה הלך לפיניקס הרבה יותר קל מאשר מול הבלייזרס, ובמהלך המשחק היא הובילה כבר ב-30 הפרש. הסאנס ניצחו בכל אחד משלושת הרבעים הראשונים וירדו למחצית ביתרון 51:63, לפני שאורלנדו רק מיזערה נזקים והקטינה את ההפרש ברבע האחרון (21:31).

דווין בוקר הוביל את פיניקס עם 30 נקודות ושמונה אסיסטים כשהוא מקבל עזרה מדילון ברוקס, שקלע 24 נקודות. הפורוורד שידוע בהטרלות שלו ברחבי ה-NBA וגם התעמת מילולית עם אבדיה, הקניט הפעם את הספסל של המג'יק אחרי אחת מארבע השלשות שלו במהלך המשחק.

דילון ברוקס מקניט את הספסל של אורלנדו ( רויטרס )