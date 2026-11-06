יאיר קרביץ עם הכדור ( חגי מיכאלי )

המחזור החמישי בליגת ווינר סל יצא לדרך כאשר הפועל חולון מארחת בהיכל טוטו את הפועל גליל עליון. שתי הקבוצות מגיעות לאחר הפסד ומקוות לחזור למסלול הניצחונות אחת על חשבון השנייה. המארחת תשאף להאריך את רצף ניצחונות הבית שלה על הצפוניים שעומד כעת על שמונה בליגה הסדירה.

החבורה של פרדראג קרוניץ' נכנעה 78:70 למכבי ראשון לציון וירדה למאזן חלש של ניצחון ושלושה הפסדים. הסגולים הציגו שוב התקפה חלשה וקלעו מתחת ל-70 נקודות. אדאמה סאנוגו בלט מעל כולם עם 25 נקודות ו-11 ריבאונדים, אך יתר הזרים אכזבו כשהסתפקו ב-19 נקודות משותפות בלבד.

הפועל גליל עליון מגיעה למשחק אחרי הפסד ביתי 82:74 לעירוני נס ציונה שקטע רצף של שני ניצחונות. הקבוצה של עידן אבשלום רדפה אחרי יריבתה לאורך כל ההתמודדות למרות 22 נקודות של אלסטון מייסון ו-16 של איתי מושקוביץ. הצפוניים סבלו מערב קליעה פושר מחוץ לקשת ורשמו ירידה משמעותית בממוצע הנקודות.

הקבוצות נפגשו תשע פעמים בהיכל טוטו במסגרת הליגה וגליל עליון לא הצליחה לנצח שם באף משחק. הפועל חולון ניצחה בכל חמשת המפגשים ביניהן בעונה הסדירה באולם זה. למעשה ניצחון החוץ האחרון של הצפוניים על הסגולים נרשם אי שם בינואר 2001 אז דימיטריוס אלכסנדר ויואב ספר הובילו ל-72:93.

רבע ראשון: 21:24 להפועל גליל עליון

חמישיית הפועל חולון: לסטר מדפורד ג'וניור, שחר עמיר, אדאמה סאנוגו, נתנאל ארצי וטי.ג'יי הוליפילד.

חמישיית הפועל גליל עליון: נייט קינגס, אלסטון מייסון, איתי מושקוביץ, מוריס קמפ ומקס ברוקס.

המשחק המשיך להתפתח בקצב מהיר כאשר הפועל גליל עליון נטלה את ההובלה על הפרקט. שחקני האורחת הניעו את הכדור בהתקפה בצורה מתואמת כאשר נייט קינגס, אלסטון מייסון ואיתי מושקוביץ ניהלו את המהלכים והכתיבו את קצב המשחק. מתחת לסלים, מוריס קמפ ומקס ברוקס נאבקו בעקשנות על כל ריבאונד וייצרו נקודות חשובות שעזרו לקבוצתם להשתלט על קצב ההתמודדות. מנגד, הפועל חולון ניסתה להישאר קרובה ולצמצם את הפערים באמצעות פעולות של אדאמה סאנוגו, נתנאל ארצי וטי.ג'יי הוליפילד. לסטר מדפורד ג'וניור וברנדון ג'ונס ג'וניור שותפו גם הם על הפרקט כדי לנסות לעצור את המומנטום של הצפוניים.

רבע שני: 46:59 להפועל גליל עליון