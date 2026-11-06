המחזור ה-13 של הליגה הלאומית יוצא לדרך בשעה זו עם חמישה מפגשים מסקרנים במיוחד שיכולים להשפיע משמעותית על תמונת הטבלה. במוקד, בני יהודה תנסה לחזור למסלול הניצחונות אחרי ההפסד למ.ס אשדוד, כשהיא פוגשת את מכבי אחי נצרת. במקביל, אותה אשדוד מתארחת אצל קריית ים. בנוסף, מכבי הרצליה משחקת נגד הפועל כפר שלם, הפועל ראשון לציון מתמודדת מול הפועל רעננה ומכבי קריית גת מארחת את מכבי יפו.
בני יהודה - מכבי אחי נצרת 0:1
הכתומים חוזרים לביתם לאחר הפסד כואב בקרב הצמרת ויודעים שהם חייבים לאסוף שלוש נקודות כדי לא לאבד גובה במאבק על העלייה. מולם תתייצב הקבוצה מהצפון שמגיעה במומנטום חיובי לאחר ניצחון דרמטי בתוספת הזמן במחזור הקודם. האורחת מקווה להמשיך ביכולת הטובה ולחולל הפתעה באצטדיון בשכונת התקווה.
דקה 15, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: גולן בני הרים כדור נפלא לרחבה, ופלורס הגיע אליו ושלח את הכדור לרשת כדי להעניק לקבוצתו את היתרון במשחק.
דקה 20: אנחנו מקבלים במשחק הזה לא מעט אירועים חריגים, הכוללים זריקת חפצים ועימותים בין שני מחנות האוהדים של בני יהודה ואחי נצרת.
מ.ס קריית ים - מ.ס אשדוד 0:3
המארחת נמצאת במשבר עמוק ומגיעה לאחר הפסד נוסף כשהיא נואשת לנקודות. מולה מתייצבת מוליכת הטבלה הגאה שמגיעה במומנטום אדיר לאחר ניצחון יוקרתי בקרב הצמרת. האורחת יודעת שניצחון יבטיח לה את שמירת הפער בצמרת בעוד איבוד נקודות ייחשב להפתעה גדולה.
דקה 4, שער! קריית ים עלתה ל-0:1: סקו סילה קיבל כדור סמוך לשער, לא התבלבל ושלח אותו לרשת בבעיטה מדויקת, שהעלתה את האורחת ליתרון מפתיע מוקדם במשחק.
דקה 7, שער! קריית ים עלתה ל-0:2: איזו פתיחה אדירה של האורחת! קריית ים היממה את מוליכת הטבלה מעיר הנמל והכפילה את יתרונה תוך שלוש דקות בלבד. אשדוד ניסתה לצאת להתקפה, אך איבדה את הכדור, קריית ים יצאה למתפרצת ופוטקין הצליח למצוא את הרשת מקרוב.
דקה 34, מ.ס אשדוד נותרה בעשרה שחקנים: הצרות ממשיכות להגיע לאורחת מעיר הנמל. מוחמד עמאר גלש בצורה מסוכנת, ספג כרטיס צהוב שני והורחק, כשהוא מותיר את קבוצתו בחיסרון מספרי.
דקה 45, שער! קריית ים עלתה ל-0:3: זו כבר תבוסה! המארחת חטפה שוב את הכדור, ופוטיקן קיבל אותו וגלגל לרשת כדי להשלים צמד אישי ולהגדיל את היתרון לחבורה של סיסו.
מכבי הרצליה - הפועל כפר שלם 0:0
החבורה מהשרון מגיעה במצב רוח ירוד לאחר סדרת משחקים ללא ניצחון וחייבת לעצור את כדור השלג השלילי. מנגד הקבוצה השנייה בטבלה מגיעה בכושר פנטסטי לאחר ניצחון שישי ברציפות במשחק רב שערים. האורחת מבינה שניצחון נוסף ישמור עליה חזק במאבק מול המוליכה על הכרטיס לליגת העל.
הפועל ראשון לציון - הפועל רעננה 1:1
הכתומים מעיר היין מגיעים לאחר אכזבה קשה כשספגו שוויון דרמטי בתוספת הזמן מול נועלת הטבלה במחזור הקודם. מולם תעמוד הקבוצה מהשרון שמגיעה במומנטום חיובי לאחר שני ניצחונות רצופים ותקווה להמשיך במומנטום כדי להתקרב לחלק העליון של הטבלה.
דקה 16, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: ברקוביץ' עבר את השוער ומול שער ריק גלגל את הכדור פנימה בקלילות, כדי להעניק לאורחת מהשרון יתרון מוקדם במשחק.
דקה 32, שער! הפועל ראשון לציון איזנה ל-1:1: רונן פרץ קיבל כדור ברחבה, הקפיץ מעל השוער ומול שער ריק גלגל את הכדור לרשת והשווה את התוצאה.
מכבי קריית גת - מכבי יפו 1:0
הדרומיים מגיעים להתמודדות לאחר תקופה רעה וחמישה משחקים ללא ניצחון וינסו לנצל את הביתיות כדי לצאת לדרך חדשה. מנגד האורחת מגיעה לאחר תבוסה כואבת במשחק הבית שלה וחייבת להשיג נקודות כדי לברוח ממאבקי התחתית אליהם נקלעה לאחרונה.
דקה 15, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: ג'יי לבנה קיבל כדור בתוך הרחבה, ומטווח קרוב לא התבלבל ושלח אותו לרשת כדי להעניק לבולגרים את היתרון במשחק.