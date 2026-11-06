המחזור ה-13 של הליגה הלאומית יוצא לדרך בשעה זו עם חמישה מפגשים מסקרנים במיוחד שיכולים להשפיע משמעותית על תמונת הטבלה. במוקד, בני יהודה תנסה לחזור למסלול הניצחונות אחרי ההפסד למ.ס אשדוד, כשהיא פוגשת את מכבי אחי נצרת. במקביל, אותה אשדוד מתארחת אצל קריית ים. בנוסף, מכבי הרצליה משחקת נגד הפועל כפר שלם, הפועל ראשון לציון מתמודדת מול הפועל רעננה ומכבי קריית גת מארחת את מכבי יפו.