ג'ימי קלארק עם הכדור ( IMAGO )

המחזור העשירי בירוליג נחתם בשעה זו, כשאחרי הפסדה של הפועל תל אביב אמש (חמישי) לברצלונה, יריבתה העירונית ומי שהובסה על ידה במחזור הליגה האחרון, מכבי תל אביב, יוצאת למשחק חוץ קשה באווירה החמה של הבלגרד ארנה, כשהיא מתארחת אצל פרטיזן בלגרד.

השחקנים של עודד קטש נמצאים בכושר לא טוב בכל המסגרות, שהתבוסה 105:87 בדרבי הצטרפה לארבעה הפסדים רצופים שהגיעו קודם לכן, שכללו הפסד מפתיע למכבי ראשון לציון בליגה ושלושה משחקים ללא ניצחון ביורוליג. הפסדים לריאל מדריד, פאריס ותבוסה באולם שבו היא משחקת כעת לכוכב האדום בלגרד השאירו את הצהובים בתחתית הטבלה עם מאזן 7:2. קטש מקבל בחזרה את אושיי בריסט, שלא שיחק בדרבי עקב פציעה, אבל המריא עם הקבוצה לסרביה.

פרטיזן אמנם מגיעה למשחק אחרי ניצחון מרשים בליגה האדריאטית 77:97 על קלוז' הרומנית, המשחקת ביורוקאפ, אבל כושרה ביורוליג עומד למבחן, שכן אחרי הניצחון הגדול בדרבי על הכוכב האדום, הגיעו שני הפסדים רצופים שהורידו אותה למאזן שלילי של 5:4, כשלפני ההפסד 80:87 לז'לגיריס במחזור האחרון, היא גם הופתעה על ידי וילרבאן. את השחקנים של ז'ואן פניארויה מוביל קרליק ג'ונס, שרושם עד כה העונה ממוצע של 14.3 נקודות למשחק.

בעשרת המפגשים האחרונים, המאזן בין הקבוצות עומד על חמש ניצחונות לכל צד. כשבעונה שעברה מכבי תל אביב רשמה דאבל על הסרבים, כולל ניצחון מרשים 87:112 בבלגרד ארנה, שהיה הראשון שלה בחוץ על פרטיזן מאז החזרה של הסרבים ליורוליג. במשחק השני, מכבי ניצחה 93:95 בבית, שהיה מהבודדים שהתקיימו בהיכל מנורה מבטחים.

רבע ראשון: 28:23 לפרטיזן בלגרד

חמישיית פרטיזן בלגרד: קרליק ג'ונס, אלסנדרו פאיולה, אית'ן תומפסון, רוברט פרנקס וז'ופרי לוברן

חמישיית מכבי תל אביב: ג'ימי קלארק, קיטון וואלאס, אושיי בריסט, טי ג'יי ליף וארמנדו בייקוט