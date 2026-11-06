המחזור העשירי ביורוליג נמשך הערב (שישי), כשמלבד משחקה של מכבי תל אביב נערכו שלושה מפגשים נוספים. במוקד, אולימפיאקוס ספגה הפסד מפתיע 62:57 לכוכב האדום בלגרד בביתה, למרות 27 נקודות של סשה וזנקוב, והחמיצה הזדמנות להיצמד לפנאתינייקוס בפסגת הטבלה. ז׳לגיריס קובנה גברה 67:83 על בשיקטאש, ודובאי חתמה את הערב עם ניצחון חוץ מרשים 75:93 על וירטוס בולוניה.
אולימפיאקוס - הכוכב האדום 62:57
אולימפיאקוס ספגה הפסד מאכזב לכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור העשירי ביורוליג, החמיצה הזדמנות להיצמד לפנאתינייקוס בפסגת הטבלה וירדה למאזן 3:7. החבורה של יורגוס ברצוקאס פתחה רע, נקלעה לפיגור 19:11 בסיום הרבע הראשון והציגה מחצית התקפית חלשה במיוחד, שבה קלעה 22 נקודות בלבד בדרך לפיגור 40:22 בהפסקה. במחצית השנייה היוונים הצליחו להתאושש ולצמצם את הפער, כשהדקות האחרונות הפכו למותחות וצמודות, אך הסרבים עמדו בלחץ ושמרו על היתרון בדרך לניצחון יוקרתי ולמאזן 3:7 משלהם. ג'ורדן נוורה הצטיין אצל המנצחת עם 18 נקודות, בעוד 27 נקודות של סשה וזנקוב לא הספיקו למארחת, שנעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים במפעל.
בשיקטאש - ז׳לגיריס 83:67
הליטאים השלימו ניצחון חוץ מרשים עם 67:83 על הטורקים במסגרת המחזור העשירי ביורוליג, ורשמו ניצחון רביעי ברציפות בדרך למאזן 4:6. הליטאים פתחו ביתרון 17:20, הגדילו אותו ל-31:45 במחצית והמשיכו להכתיב את הקצב גם ברבע השלישי, שהסתיים ב-13:17 לזכותם. ברבע האחרון בשיקטאש הצליחה לצמצם מעט את הפער, אך לא מנעה את הפסדה. אזואולאס טובליס הוביל את ז׳לגיריס עם 14 נקודות, אלכס אומורויי קלע 17 למפסידה, ואקס מכבי תל אביב לוני ווקר סיים עם שבע נקודות בלבד.
וירטוס בולוניה - דובאי 93:75
דובאי חתמה את ערב היורוליג עם ניצחון חוץ מרשים, לאחר שהביסה 75:93 את וירטוס בולוניה במסגרת המחזור העשירי. האורחת הציגה יכולת התקפית מצוינת, הגדילה את הפער לאורך המשחק ורשמה ניצחון נוסף בדרך למאזן 3:7, בעוד האיטלקים ירדו ל-6:4. מקינלי רייט ומפיונדו קבנגלה הובילו את קלעי דובאי עם 16 נקודות כל אחד, בעוד אליו דיארה בלט מנגד עם 19 נקודות, שלא הספיקו למארחת.