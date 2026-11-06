המחזור העשירי ביורוליג נמשך הערב (שישי), כשמלבד משחקה של מכבי תל אביב נערכו שלושה מפגשים נוספים. במוקד, אולימפיאקוס ספגה הפסד מפתיע 62:57 לכוכב האדום בלגרד בביתה, למרות 27 נקודות של סשה וזנקוב, והחמיצה הזדמנות להיצמד לפנאתינייקוס בפסגת הטבלה. ז׳לגיריס קובנה גברה 67:83 על בשיקטאש, ודובאי חתמה את הערב עם ניצחון חוץ מרשים 75:93 על וירטוס בולוניה.

המחזור העשירי ביורוליג נמשך הערב (שישי), כשמלבד משחקה של מכבי תל אביב נערכו שלושה מפגשים נוספים. במוקד, אולימפיאקוס ספגה הפסד מפתיע 62:57 לכוכב האדום בלגרד בביתה, למרות 27 נקודות של סשה וזנקוב, והחמיצה הזדמנות להיצמד לפנאתינייקוס בפסגת הטבלה. ז׳לגיריס קובנה גברה 67:83 על בשיקטאש, ודובאי חתמה את הערב עם ניצחון חוץ מרשים 75:93 על וירטוס בולוניה.

המחזור העשירי ביורוליג נמשך הערב (שישי), כשמלבד משחקה של מכבי תל אביב נערכו שלושה מפגשים נוספים. במוקד, אולימפיאקוס ספגה הפסד מפתיע 62:57 לכוכב האדום בלגרד בביתה, למרות 27 נקודות של סשה וזנקוב, והחמיצה הזדמנות להיצמד לפנאתינייקוס בפסגת הטבלה. ז׳לגיריס קובנה גברה 67:83 על בשיקטאש, ודובאי חתמה את הערב עם ניצחון חוץ מרשים 75:93 על וירטוס בולוניה.

אולימפיאקוס ספגה הפסד מאכזב לכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור העשירי ביורוליג, החמיצה הזדמנות להיצמד לפנאתינייקוס בפסגת הטבלה וירדה למאזן 3:7. החבורה של יורגוס ברצוקאס פתחה רע, נקלעה לפיגור 19:11 בסיום הרבע הראשון והציגה מחצית התקפית חלשה במיוחד, שבה קלעה 22 נקודות בלבד בדרך לפיגור 40:22 בהפסקה. במחצית השנייה היוונים הצליחו להתאושש ולצמצם את הפער, כשהדקות האחרונות הפכו למותחות וצמודות, אך הסרבים עמדו בלחץ ושמרו על היתרון בדרך לניצחון יוקרתי ולמאזן 3:7 משלהם. ג'ורדן נוורה הצטיין אצל המנצחת עם 18 נקודות, בעוד 27 נקודות של סשה וזנקוב לא הספיקו למארחת, שנעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים במפעל.

אולימפיאקוס ספגה הפסד מאכזב לכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור העשירי ביורוליג, החמיצה הזדמנות להיצמד לפנאתינייקוס בפסגת הטבלה וירדה למאזן 3:7. החבורה של יורגוס ברצוקאס פתחה רע, נקלעה לפיגור 19:11 בסיום הרבע הראשון והציגה מחצית התקפית חלשה במיוחד, שבה קלעה 22 נקודות בלבד בדרך לפיגור 40:22 בהפסקה. במחצית השנייה היוונים הצליחו להתאושש ולצמצם את הפער, כשהדקות האחרונות הפכו למותחות וצמודות, אך הסרבים עמדו בלחץ ושמרו על היתרון בדרך לניצחון יוקרתי ולמאזן 3:7 משלהם. ג'ורדן נוורה הצטיין אצל המנצחת עם 18 נקודות, בעוד 27 נקודות של סשה וזנקוב לא הספיקו למארחת, שנעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים במפעל.

אולימפיאקוס ספגה הפסד מאכזב לכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור העשירי ביורוליג, החמיצה הזדמנות להיצמד לפנאתינייקוס בפסגת הטבלה וירדה למאזן 3:7. החבורה של יורגוס ברצוקאס פתחה רע, נקלעה לפיגור 19:11 בסיום הרבע הראשון והציגה מחצית התקפית חלשה במיוחד, שבה קלעה 22 נקודות בלבד בדרך לפיגור 40:22 בהפסקה. במחצית השנייה היוונים הצליחו להתאושש ולצמצם את הפער, כשהדקות האחרונות הפכו למותחות וצמודות, אך הסרבים עמדו בלחץ ושמרו על היתרון בדרך לניצחון יוקרתי ולמאזן 3:7 משלהם. ג'ורדן נוורה הצטיין אצל המנצחת עם 18 נקודות, בעוד 27 נקודות של סשה וזנקוב לא הספיקו למארחת, שנעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים במפעל.