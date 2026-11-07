גלריה לברון ( רויטרס )

קליבלנד - פילדלפיה 95:119

קליבלנד הביסה את פילדלפיה במסגרת שלב הבתים של גביע ה-NBA, במשחק שעמד בסימן חזרתו של לברון ג'יימס לאוהיו, הפעם כשחקן הסיקסרס. הכוכב הוותיק, שבחר להצטרף לפילדלפיה בקיץ במקום לחזור לקדנציה שלישית בקליבלנד, התקבל בשריקות בוז וסיים ערב עגום עם 8 נקודות בלבד ב-3 מ-12 מהשדה ו-0 מ-4 לשלוש ב-31 דקות. זו הייתה הפעם העשירית בלבד בקריירה שלו שבה קלע מספר חד ספרתי של נקודות במשחק בעונה הסדירה.

מנגד, דונובן מיטשל הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, 7 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, אוון מובלי הוסיף 22 וג'יימס הארדן תרם 17. הקאבס, שהתאוששו משני הפסדים לאוקלהומה סיטי, שלטו במשחק והובילו כבר ב-25 הפרש, בעוד ג'יילן בראון קלע 20 נקודות למפסידה, וי ג'יי אדג'קומב הוסיף 19 וטייריס מקסי 17. ג'ואל אמביד החטיא את כל 9 הזריקות שלו מהשדה והסתפק ב-6 נקודות מהעונשין, כשפילדלפיה ספגה את הפסדה השני בלבד ב-10 משחקים.

הארדן ולברון ( רויטרס )

סקרמנטו - סן אנטוניו 124:109

סן אנטוניו המשיכה בכושר הנהדר שלה ורשמה ניצחון שביעי ברציפות עם 109:124 על סקרמנטו במסגרת גביע ה-NBA, כשהיא משפרת את מאזנה ל-2:7 העונה. ויקטור וומבניאמה, שהגיע אחרי תצוגת ענק של 52 נקודות ו-24 ריבאונדים מול דאלאס, המשיך לככב עם 30 נקודות ו-14 ריבאונדים, בדרך לדאבל דאבל השביעי שלו העונה.

הצרפתי קלע 12 נקודות רצופות בתחילת הרבע השני וסייע לספרס לברוח, כאשר קבוצתו התפוצצה עם 75 נקודות במחצית הראשונה וירדה להפסקה ביתרון 19. סטפון קאסל, דווין ואסל ודילן הארפר הוסיפו 19 נקודות כל אחד, והאריסון בארנס תרם 13, כשהיתרון של האורחת הגיע בשיאו ל-24 נקודות. מנגד, הרוקי דריוס אקוף ג'וניור הוביל את סקרמנטו עם 22 נקודות ו-8 אסיסטים, דומנטאס סאבוניס הוסיף 17 נקודות ו-12 ריבאונדים, אך הקינגס ירדו למאזן עגום של 8:1 וספגו הפסד ביתי רביעי ברציפות.

ויקטור וומבניאמה ( רויטרס )

דאלאס - יוטה 100:112

דאלאס רשמה ניצחון בגביע ה-NBA אחרי מחצית שנייה נהדרת של קופר פלאג וקיירי אירווינג, שהתאוששו מפתיחה חלשה והובילו את המאבריקס לניצחון על יוטה. פלאג סיים עם 21 נקודות, 10 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, מתוכן 17 נקודות במחצית השנייה, בעוד אירווינג קלע 14 נקודות, 12 מהן אחרי ההפסקה, לאחר שפתח עם 1 מ-11 מהשדה. פי ג'יי וושינגטון היה הקלע המוביל עם שיא עונתי של 26 נקודות, מהן 22 במחצית הראשונה, כולל 6 שלשות במשחק כולו. אחרי שוויון 57:57 בהפסקה, פלאג ואירווינג הובילו ריצת 10:22 ברבע השלישי שהעניקה לדאלאס יתרון דו ספרתי, עליו שמרה עד הסיום. מורז ג'ונסון ג'וניור הוסיף דאבל דאבל של 13 נקודות ו-17 ריבאונדים, בעוד לאורי מרקאנן קלע 24 נקודות ליוטה, דארין פיטרסון הוסיף 21, אך הג'אז ספגו הפסד שביעי ברציפות וירדו למאזן 8:1.

קופר פלאג ( רויטרס )

ממפיס - אוקלהומה סיטי 128:97

אוקלהומה סיטי המשיכה להפגין עליונות מוחלטת מול ממפיס ורשמה ניצחון 16 ברציפות על הגריזליס, כולל ארבעת המפגשים בפלייאוף 2025, עם תצוגת התקפה מרשימה במסגרת גביע ה-NBA. אג'יי מיטשל התפוצץ עם שיא קריירה של 35 נקודות, שיי גילג'ס אלכסנדר הוסיף 28 וג'ארד מקיין תרם 21, כשהת'אנדר קלעו ב-55% מהשדה וכפו 18 איבודים שהפכו ל-30 נקודות. האורחת פתחה בסערה, קלעה ב-69% מהשדה במחצית הראשונה והובילה כבר ב-25 הפרש לפני ההפסקה, כאשר ריצת 0:12 בתחילת הרבע השלישי הגדילה את היתרון ל-32 נקודות וסגרה את הסיפור. מנגד, טיי ג'רום הוביל את ממפיס עם 21 נקודות, זאק אידי הוסיף 14 וקמרון בוזר הסתפק ב-8 נקודות ו-12 ריבאונדים. הגריזליס, שהגיעו למשחק כקבוצה המובילה בליגה באחוזים לשלוש, סיימו עם 22% בלבד מעבר לקשת.

שיי גילג'ס אלכסנדר ( רויטרס )

מילווקי - טורונטו 121:107

טורונטו סיפקה קאמבק מרשים במילווקי למרות סגל חסר במיוחד, בדרך לניצחון בגביע ה-NBA שהעמיק את המשבר של הבאקס. אלייז'ה מרטין, שמעולם לא קלע יותר מ-9 נקודות במשחק NBA לפני הערב הזה, התפוצץ עם שיא קריירה של 27 נקודות ב-9 מ-11 מהשדה ו-6 מ-7 לשלוש, בעוד אר ג'יי בארט הוסיף 27 משלו. הראפטורס, ששיחקו ללא קוואי לנארד, סקוטי בארנס ועמנואל קוויקלי, פיגרו כבר ב-15 הפרש, אך ניצחו 47:70 במחצית השנייה והפכו את התוצאה. ג'מאל שיד סיפק 10 נקודות ושיא קריירה של 16 אסיסטים, בעוד קולין מארי בוילס ויעקב פולטל הוסיפו 19 נקודות כל אחד. מנגד, טיילר הירו הוביל את מילווקי עם 23 נקודות ו-10 אסיסטים, בריידן בריס קלע 21 והוריד 11 ריבאונדים, אך הבאקס ירדו למאזן עגום של 8:1, פתיחת העונה הגרועה ביותר שלהם מאז 1993/94.

אלייז'ה מרטין ( רויטרס )

שארלוט - בוסטון 119:80

בוסטון פירקה את שארלוט עם תצוגת שלשות אדירה והשיגה ניצחון שביעי בשמונת משחקיה האחרונים, בדרך למאזן 0:2 בגביע ה-NBA. ג'ייסון טייטום כיכב עם 34 נקודות, 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, דריק ווייט הוסיף 18 והסלטיקס הכריעו את ההתמודדות כבר במחצית הראשונה, כשצלפו 17 שלשות מ-31 ניסיונות וברחו ליתרון של 31 נקודות. טייטום קלע 18 נקודות כבר ברבע הראשון, בו בוסטון ניצחה 20:40, והפער צמח עד ל-42 נקודות ברבע השלישי. שארלוט, שקלעה ב-28% בלבד מהשדה במחצית הראשונה, ספגה הפסד שישי ברציפות וירדה למאזן 2:0 בגביע. נאז ריד הוביל את ההורנטס עם 14 נקודות, כשברנדון מילר נפצע במפשעה ברבע השני ולא חזר, בעוד קון קנופל ומוסא דיאבטה נעדרו. בוסטון ניצלה את המשחק גם כדי לשפר משמעותית את הפרש הסלים שלה במפעל.

טייטום והאוזר ( רויטרס )

ניו אורלינס - מינסוטה 115:109

מינסוטה המשיכה לשמור על מאזן מושלם בגביע ה-NBA בדרך למאזן 0:2 במפעל ו-3:7 בליגה, תוך שהיא קוטעת רצף של ארבעה ניצחונות של הפליקנס. איו דוסונמו הוביל את הטימברוולבס עם 26 נקודות, ג'יידן מקדניאלס הוסיף 23 ולאמלו בול תרם 22 נקודות ו-8 אסיסטים, כולל מהלך מכריע ברבע האחרון. ניו אורלינס עוד עלתה ליתרון 87:89 בעקבות שלשה של דז'ונטה מארי כשנותרו 7:55 דקות לסיום, אך בול הגיב עם 5 נקודות רצופות והוביל ריצת 2:10 שהעניקה למינסוטה יתרון 91:97, עליו שמרה עד לסיום. ג'רמיה פירס הוביל את המפסידה עם 24 נקודות, סאדיק ביי הוסיף 17, בעוד זאיון וויליאמסון, שהגיע למשחק עם ממוצע של 21.5 נקודות, נעצר על שפל עונתי של 13 בלבד. ניו אורלינס ירדה למאזן 5:4 בליגה ו-1:0 בגביע, לאחר שלא הצליחה לנצל את המומנטום שצברה ברבע הראשון עם ריצת 4:17 בהובלת שלוש שלשות של קרלו מטקוביץ'.

איו דוסונמו ( רויטרס )

אטלנטה - וושינגטון 132:139