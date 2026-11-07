גלריה גיל בני ( קרדיט: יפית כחלון, באדיבות מכבי רמת גן )

לא השאירה מקום לספק: מכבי ראשון לציון רשמה הערב (שבת) ניצחון אדיר על מכבי רמת גן, 61:97 באולם זיסמן. עבור החבורה של גיא קפלן מדובר בניצחון שליש ברציפות, כאשר מנגד עבור המפסידה נקטע רצף של שני ניצחונות.

המשחק נפתח בשני סלים רצופים של ר"ג, אך הקבוצה מעיר היין יצאה לריצת 0:18 שקבעה יתרון דו ספרתי חד משמעי. ג'סטין טילמן ועידן זלמנסון בלטו אצל גיא קפלן, כאשר ליאור קררה ניסה להשאיר את קבוצתו בתמונה, אך ראשל"צ הוליכה 16:30 בתום עשר הדקות הראשונות.

חניכיו של אלעד חסין פתחו עם ריצת 2:10 את הרבע השני והורידו את ההפרש לחד ספרתי, אך ריצה של האורחת בהובלת טילמן, יפתח זיו וקווה גרנט הורידה אותה ביתרון 30:46 לחדרי ההלבשה.

ליאור קררה ( קרדיט: יפית כחלון, באדיבות מכבי רמת גן )

החצי השני היה בשליטה מוחלטת של ראשל"צ, כאשר ריצת 0:18 העלתה את ההפרש מעל ל-30 וקבע כי הניצחון יהיה של האורחים. טילמן וחבריו המשיכו לבלוט ולהיות דומיננטיים, ואל הרבע המכריע ירדו ביתרון 48:72.

הרבע האחרון היה גארבג' טיים אחד ארוך, בו היה ברור מי תהיה המנצחת שתרשום לזכותה ניצחון שלישי ברציפות. ההפרש המשיך לגדול, ובסיום המשחק עמד על 61:97 אדיר לראשל"צ.

קלעו למכבי רמת גן: ליאור קררה (6 ריבאונדים) וברייס וושינגטון 12 נקודות כ"א, אמד קייבר וג'יילן אדאמס 10 נק' כ"א, חואקין שוכמן 5 נק', אל ג'יי פיגרואה 4 נק', ג'סטין לואיס (5 ריב') וג'סטין אלן 3 נק' כ"א וגיל בני 2 נק'.

קלעו למכבי ראשון לציון: ג'סטין טילמן (11 ריבאונדים) ועידן זלמנסון (10 ריב' ו-6 אסיסטים) 16 נקודות כ"א, צ'ונסי ג'נקינס 13 נק', קווה גרנט 12 נק', 7 ריב' ו-9 אסט', יפתח זיו 10 נק' ו-6 אסט', ג'וש פרוינד 9 נק', טריי קינג (5 ריב') ורון ציפר 8 נק' כ"א, מאור נקרשביץ 3 נק' ווי ג'יי קינג 2 נק'.

רבע ראשון: 16:30 למכבי ראשון לציון

חמישיית מכבי רמת גן: אמד קייבר, ג'יילן אדאמס, חואקין שוכמן, ג'סטין לואיס וברייס וושינגטון.

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווי גרנט, צ'ונסי ג'נקינס, רון ציפר, ג'סטין טילמן ועידן זלמנסון.

החבורה המקומית התחילה עם שני סלים לזכותה, אך החבורה של קפלן הגיעה בריצת 0:12 אדירה שהובילה את חסין לקחת פסק זמן. ליאור קררה עצר את הריצה לאחר 18 נקודות של ראשון לציון שהיו ללא מענה. ראשון המשיכה במומנטום וירדה להפסקה בין הרבעים ביתרון דו ספרתי, 16:30.

רבע שני: 30:46 למכבי ראשון לציון

ר"ג פתחה את הרבע בצורה טובה יותר והורידה את הפער לחד ספרתי באמצעות ריצת 2:10 מתחילת הרבע. יפתח זיו עצר את המומנטום הביתי עם סל, 26:34. טילמן עלה לדו ספרתי במספר הנקודות שלו, ויחד עם שלשה של זיו היתרון הדו ספרתי של ראשון עמד על 30:41. נקודות של גרנט וטילמן קבעו 30:46 גדול בירידה אל חדרי ההלבשה.

רבע שלישי: 48:72 למכבי ראשון לציון

המומנטום הנפלא של ראשל"צ העלה את ההפרש מעל ל-20 נקודות בתחילת החצי השני. הריצה המשיכה להגדיל את עצמה, עמדה על 0:16 כאשר ר"ג החטיאה בסיטונאות. טילמן, עם מהלך האסל אופייני, העלה את ההפרש ל-31, אך קייבר עצר את הריצה עם שלשה. שתי שלשות של המקומיים צימקו ל-72:48 בירידה לא הרבע המכריע.

רבע רביעי: 61:97 למכבי ראשון לציון