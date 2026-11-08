גלריה סטף קרי ( רויטרס )

סטף קרי כיכב הלילה (בין שבת לראשון) והוביל את גולדן סטייט לניצחון על אורלנדו אחרי הארכה. ניו יורק חגגה מול קליבלנד, אוקלהומה סיטי דרסה וגם דנבר ופיניקס ניצחו.

גולדן סטייט - אורלנדו 119:126

קרי הציג עוד משחק לפנתיאון עם 41 נקודות (משחק 40+ ה-16 שלו בקריירה לאחר גיל 35 - הכי הרבה בהיסטוריה), שישה ריבאונדים ושישה אסיסטים, והוביל את הווריירס לניצחון שביעי ברציפות בתום דרמת ענק בהארכה.

שלשה מפתח של הרוקי יאקסל לנדבורג (23 נקודות) ומהלכים מכריעים של קרי במאני-טיים הכריעו את הכף מול דרמה של המג'יק, שחזרו מפיגור 16 במחצית וגררו את המשחק להארכה הודות לסל של ג'מאל קיין (18 נקודות ו-12 ריבאונדים) שתי שניות לסיום הזמן החוקי. פרנץ ואגנר בלט אצל המפסידה עם 30 נקודות ו-11 אסיסטים, בעוד דריימונד גרין חילק 13 אסיסטים אצל המנצחת.

קליבלנד - ניו יורק 109:97

שחזור גמר המזרח מאשתקד הסתיים שוב בשליטה של האלופה, שהשיגה ניצחון יוקרתי בחוץ הודות להצגה של ג'יילן ברונסון (31 נקודות ותשעה אסיסטים), שסיפק ריצת 0:18 פרטית במחצית השנייה וסגר עניין ברגעי ההכרעה. קארל אנתוני טאונס סייע לו עם 29 נקודות, בעוד 37 נקודות של דונובן מיצ'ל (21 מהן ברבע הרביעי) לא הספיקו לקאבס, שחסרו את ג'ארט אלן, ג'יילון טייסון וסאם מריל.

ג'יילן ברונסון ( רויטרס )

אוקלהומה סיטי - וושינגטון 75:114

התקפה קטלנית והגנת ברזל סידרו לת'אנדר (2:8) ניצחון חמישי שביעי במשחקים האחרונים, כשהם מכריחים את הוויזארדס לאחוזים מחפירים מהשדה (29.6%) בדרך לתוצאה הנמוכה ביותר שנרשמה העונה בליגה. שיי גילג'ס אלכסנדר קלע 30 נקודות ב-3 רבעים בלבד לפני שנח ברבע האחרון, ג'ארד מקיין הוסיף 19 והרוקי אדאיי מארה בלט עם 18 נקודות, שמונה ריבאונדים ושלוש חסימות, כשאצל המפסידה (ששיחקה ללא אנתוני דייויס) בלט הרוקי איי.ג'יי דיבאנטסה עם 19 נקודות.

שיי גילג'ס אלכסנדר ( רויטרס )

אינדיאנה - דנבר 114:102

הנאגטס לחצו על הדוושה במקסיקו סיטי ורשמו ניצחון רביעי בחמישת המשחקים האחרונים, הודות לריצת 0:15 קטלנית ברבע השני שפתחה יתרון שיא של 27 נקודות. ניקולה יוקיץ' הוביל את דנבר כהרגלו עם שורה סטטיסטית מרשימה של 19 נקודות, 13 ריבאונדים ושמונה אסיסטים, כשיחד איתו קמרון ג'ונסון (18) וג'מאל מארי (16) בלמו קאמבק מאוחר של הפייסרס ברבע הרביעי. פסקל סיאקם בלט אצל אינדיאנה (שחסרה את טייריס הליברטון הפצוע) עם 23 נקודות, שלא מנעו הפסד חמישי בששת המשחקים האחרונים.

ניקולה יוקיץ' ( רויטרס )

פיניקס - יוסטון 99:102