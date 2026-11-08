סטף קרי כיכב הלילה (בין שבת לראשון) והוביל את גולדן סטייט לניצחון על אורלנדו אחרי הארכה. ניו יורק חגגה מול קליבלנד, אוקלהומה סיטי דרסה וגם דנבר ופיניקס ניצחו.
גולדן סטייט - אורלנדו 119:126
קרי הציג עוד משחק לפנתיאון עם 41 נקודות (משחק 40+ ה-16 שלו בקריירה לאחר גיל 35 - הכי הרבה בהיסטוריה), שישה ריבאונדים ושישה אסיסטים, והוביל את הווריירס לניצחון שביעי ברציפות בתום דרמת ענק בהארכה.
שלשה מפתח של הרוקי יאקסל לנדבורג (23 נקודות) ומהלכים מכריעים של קרי במאני-טיים הכריעו את הכף מול דרמה של המג'יק, שחזרו מפיגור 16 במחצית וגררו את המשחק להארכה הודות לסל של ג'מאל קיין (18 נקודות ו-12 ריבאונדים) שתי שניות לסיום הזמן החוקי. פרנץ ואגנר בלט אצל המפסידה עם 30 נקודות ו-11 אסיסטים, בעוד דריימונד גרין חילק 13 אסיסטים אצל המנצחת.
קליבלנד - ניו יורק 109:97
שחזור גמר המזרח מאשתקד הסתיים שוב בשליטה של האלופה, שהשיגה ניצחון יוקרתי בחוץ הודות להצגה של ג'יילן ברונסון (31 נקודות ותשעה אסיסטים), שסיפק ריצת 0:18 פרטית במחצית השנייה וסגר עניין ברגעי ההכרעה. קארל אנתוני טאונס סייע לו עם 29 נקודות, בעוד 37 נקודות של דונובן מיצ'ל (21 מהן ברבע הרביעי) לא הספיקו לקאבס, שחסרו את ג'ארט אלן, ג'יילון טייסון וסאם מריל.
אוקלהומה סיטי - וושינגטון 75:114
התקפה קטלנית והגנת ברזל סידרו לת'אנדר (2:8) ניצחון חמישי שביעי במשחקים האחרונים, כשהם מכריחים את הוויזארדס לאחוזים מחפירים מהשדה (29.6%) בדרך לתוצאה הנמוכה ביותר שנרשמה העונה בליגה. שיי גילג'ס אלכסנדר קלע 30 נקודות ב-3 רבעים בלבד לפני שנח ברבע האחרון, ג'ארד מקיין הוסיף 19 והרוקי אדאיי מארה בלט עם 18 נקודות, שמונה ריבאונדים ושלוש חסימות, כשאצל המפסידה (ששיחקה ללא אנתוני דייויס) בלט הרוקי איי.ג'יי דיבאנטסה עם 19 נקודות.
אינדיאנה - דנבר 114:102
הנאגטס לחצו על הדוושה במקסיקו סיטי ורשמו ניצחון רביעי בחמישת המשחקים האחרונים, הודות לריצת 0:15 קטלנית ברבע השני שפתחה יתרון שיא של 27 נקודות. ניקולה יוקיץ' הוביל את דנבר כהרגלו עם שורה סטטיסטית מרשימה של 19 נקודות, 13 ריבאונדים ושמונה אסיסטים, כשיחד איתו קמרון ג'ונסון (18) וג'מאל מארי (16) בלמו קאמבק מאוחר של הפייסרס ברבע הרביעי. פסקל סיאקם בלט אצל אינדיאנה (שחסרה את טייריס הליברטון הפצוע) עם 23 נקודות, שלא מנעו הפסד חמישי בששת המשחקים האחרונים.
פיניקס - יוסטון 99:102
דווין בוקר קלע 24 נקודות, כולל שבע רצופות בשברירי הדקות האחרונות ששברו שוויון 95:95, והעניק לסאנס ניצחון שני ברציפות לראשונה העונה לצד קטיעת רצף שמונת הפסדים מול הרוקטס. פיניקס כבר הוליכה ב-19 נקודות במחצית הראשונה לפני שיוסטון רצה 3:22 והשוותה ל-47:47 בהפסקה, אך בוקר לקח פיקוד במאני-טיים בעוד קווין דוראנט (21 נקודות ו-10 ריבאונדים מול האקסית) החטיא שלשה בשניות הסיום. ג'יילן גרין הוסיף 16 נקודות למנצחת, במשחק שבו בוקר עלה למקום השלישי בהיסטוריית הופעות המועדון (745 משחקים) כשהוא עובר את סטיב נאש.