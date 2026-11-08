תומר אסייג ( אורן בן חקון )

שתי קבוצות שמחזיקות במאזן זהה של 2:2, עירוני נס ציונה ועירוני קריית אתא, נפגשות בשעה זו באולם לב המושבה במסגרת המחזור החמישי בליגת ווינר סל. זהו המשחק השני בין הקבוצות העונה, אחרי המפגש ביניהן בשלב הבתים של גביע ווינר סל, שהסתיים בניצחון של הכתומים 94:98 באולם רמז.

אחרי שפתחה את העונה בשני הפסדים רצופים, התאוששה הקבוצה של פול קורסארו עם שני ניצחונות ברציפות, שניהם בחוץ. האחרון שבהם היה 74:82 על הפועל גליל עליון בכפר בלום, במשחק שבו הובילו הכתומים בשיא ב-19 נקודות. ג'וש כריסטופר הצטיין עם 24 נקודות ושישה ריבאונדים. כעת, תנסה החבורה מלב המושבה להשיג ניצחון בית ראשון העונה בליגה, שיציב אותה במאזן חיובי לראשונה מאז עונת 2023/24. נס ציונה מעולם לא הפסידה לעירוני קריית אתא במשחק בית במסגרת ליגת ווינר סל, ומחזיקה במאזן 0:4 במפגשים הללו. קורסארו, אגב, "יחליף קידומת" הערב ויציין את משחקו ה-20 כמאמן ראשי בליגה.

בצד השני, הקבוצה של אלדד בנטוב מגיעה גם היא למשחק עם רוח גבית, אחרי שבמחזור הקודם גברה בביתה 87:97 על בני הרצליה ושיפרה את מאזנה ל-2:2. היה זה משחק יוצא דופן מבחינת החבורה מהקריות, שקיבלה 78 נקודות משחקניה הישראלים, בעוד אף אחד משלושת הזרים שלה לא קלע בספרות כפולות. הקפטן, תומר אסייג, הוביל את הדרך עם 19 נקודות ושבעה אסיסטים, נתונים שהקנו לו מקום בחמישיית המחזור בפעם השנייה בארבעה מחזורים. כעת, ינסו אסייג וחבריו להשיג ניצחון חוץ ראשון העונה בליגה, שיציב את קריית אתא במאזן חיובי לראשונה מאז עמדה על 5:6 בעונה שעברה. אגב, ההפסד שהוריד אותה למאזן 6:6, שאחריו כבר לא חזרה למאזן חיובי, היה 100:91 מול נס ציונה.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה גם המשחק שנעל את העונה הסדירה אשתקד. עירוני קריית אתא ניצחה בו 64:78, הבטיחה את הישארותה בליגת ווינר סל ושלחה את עירוני נס ציונה למשחקי הבית התחתון. שם ניצחו הכתומים בשלושת משחקיהם הראשונים והבטיחו גם הם עונה נוספת בליגה הבכירה.

רבע ראשון 19:31 לעירוני נס ציונה

חמישיית נס ציונה: ג'וש כריסטופר, בניה סרור, ג'ייקוב וויילי, ג'קסון רואו, פריס לי

חמישייית קריית אתא: עוז חולי, יובל לוין, טייריס רדפורד, דייויד גרין, ברנדן מדלי בייקון

נס ציונה פתחה את המשחק בצורה אדירה, אחוזים גבוהים מכל טווח סחפו אותה בשיא ליתרון של 14 נקודות, בהובלתו של ג'ייקוב וויילי שקלע כבר 11 נקודות. קריית אתא מנגד לא ויתרה, ייצבה את ההגנה והצליחה להאט את השטף ההתקפי של המקומיים. סקור גבוה מאוד בסיום הרבע הראשון.

רבע שני: 38:65 לעירוני נס ציונה

חגיגה בלב המושבה. המקומיים עם לא פחות מ-6 שלשות מ-8 ניסיונות ברבע השני, בדרך ל-65 נקודות במחצית. וויילי ממשיך להוביל את הכתומים עם 22 נקודות, כשכריסטופר מוסיף 14 משלו מול הצפוניים שפשוט לא מצליחים לעמוד בקצב. אלדד בנטוב ביקש מחניכיו לא לספוג 31 נקודות כמו ברבע הראשון, והם בתגובה ספגו 34, אף אחד משחקני האורחת לא הצליח לעבור עדיין את רף 10 הנקודות, כאשר ג'ורדן כהן הוא הקרוב ביותר עם 8, אך בלי נקודה במהלך כל הרבע השני. האם האורחת תצליח למצוא פתרונות, או שאנחנו בדרך לתוצאה היסטורית?

רבע שלישי: 57:90 לעירוני נס ציונה