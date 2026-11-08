גלריה ג'יילן סמית' מנסה לקלוע ( אורן בן חקון )

שתי קבוצות שנמצאות במומנטום שונה, הפועל ירושלים והפועל העמק, נפגשות בשעה זו בפיס ארנה, במסגרת המחזור החמישי בליגת ווינר סל. המארחת מחזיקה במאזן ליגה מושלם של 0:4, בעוד יריבתה הפסידה בשלושה מארבעת המחזורים הראשונים. בשני מפגשי העונה הסדירה אשתקד ניצחה כל קבוצה פעם אחת, ושתיהן השיגו את הניצחון דווקא בחוץ: העמק ניצחה 65:69 בפיס ארנה, וירושלים רשמה 75:77 בגן נר.

שישה ימים לפני שתתארח אצל מכבי תל אביב לקלאסיקו הראשון של העונה בליגה, הקבוצה של סשה אוברדוביץ' תנסה לשמור על הבית בפעם השלישית בקמפיין ולשפר את מאזנה ל-0:5. בשבוע שעבר גברה החבורה מהבירה 78:88 על הפועל עירוני אילת, בהובלת ג'יילן סמית', שקלע 18 נקודות וחילק חמישה אסיסטים. 78 הנקודות שספגה ירושלים היו הכמות הגבוהה ביותר שאפשרה ליריבה העונה בליגה המקומית - נתון שמעיד על ההגנה המצוינת שהיא מציגה בפתיחת העונה. ממוצע הספיגה של הירושלמים עומד על 70.3 נקודות בלבד - הנתון הטוב ביותר אחרי ארבעת מחזורי הפתיחה מאז מכבי תל אביב בעונת 2018/19, אז עמד ממוצע הספיגה של הצהובים על 62.5 נקודות.

מנגד, בעונה שעברה אחרי ארבעה מחזורים, עמד מאזנה של החבורה מגן נר על 1:3 חיובי, כולל ניצחון חוץ על יריבתה הקרובה. למפגש העונתי בפיס ארנה היא מגיעה הפעם במאזן הפוך, אחרי שני הפסדי בית רצופים שבהם קלעה 71.5 נקודות בממוצע בלבד. בהפסד האחרון, 86:77 למכבי רמת גן, שמטה העמק יתרון של 10 נקודות שבו החזיקה במהלך הרבע השלישי - וזה היה כבר המשחק השני העונה בליגה שבו היא מפסידה לאחר שהובילה בפער דו-ספרתי (במחזור הפתיחה נכנעה לעירוני קריית אתא, אחרי שהוליכה בשיא ב-12 נקודות). האורחת תצטרך להסתדר ללא קארל גוזמן הפצוע, אך מנגד הגארד החדש, ג'סטין קובס, צפוי לערוך את הופעת הבכורה שלו בליגת ווינר סל.

לצד ההגנה המצוינת, ירושלים מציגה עד כה גם יכולת קליעה משובחת מעבר לקשת. היא מדורגת ראשונה בליגה בקטגוריה זו עם 41.8% - היחידה מבין 14 הקבוצות שקולעת ביותר מ-40% לשלוש. בשלושה מארבעת משחקיה העונה היא אף קלעה ב-41.9% לפחות מעבר לקשת. ג'יילן סמית' הוא הקלעי הבולט שלה בתחום זה עד כה, עם 9 מ-16 לשלוש (56.2%) בשלוש הופעותיו בליגה.

ג'יילן הרפר, יונתן אלון וגל מקל ( אורן בן חקון )

גולן יבלונובסקי עם סשה אוברדוביץ' ( אורן בן חקון )

רבע ראשון: 16:20 להפועל העמק

חמישיית הפועל ירושלים: ג'יילן סמית', דושאן מילטיץ', דייויד רודי, איתן בורג ויובל זוסמן.

חמישיית הפועל העמק: ג'יי ג'יי קפלן, קמרון הנרי, סי ג'יי אלבי, כריסטיאן מקווולו וניב משגב.

הפועל ירושלים המושלמת לא נראית טוב בלשון המעטה ומסתבכת בפתיחת המשחק בפיס ארנה, כאשר הפועל העמק המפתיעה מובילה עליה בתוצאה. האורחת נלחמת בכל אובדן כדור ומציגה עליונות ברורה על הפרקט מול החבורה מהבירה שנראית מגמגמת. שחקנים מרכזיים רבים בשורות המארחת אינם פוגעים ומתקשים להיכנס לקצב המשחק, כמו ג'יילן סמית' שרושם דקות חלשות ואינו מצליח לייצר נקודות, אך מנגד נמרוד לוי בולט לטובה ומהווה את נקודת האור הבולטת בשורות האדומים מהבירה שמנסה להחזיק אותה בתמונה. מנגד, סי ג'יי אלבי ומאליק הול מובילים את המגמה ההתקפית של האורחת ששולטת לחלוטין בקצב, והפער הולך וגדל ומציב את המארחת בבעיה קשה כבר בשלב מוקדם זה של ההתמודדות.

דושאן מילטיץ' מגיע לכדור ביניים ( אורן בן חקון )

סי ג'יי אלבי חוגג ( אורן בן חקון )

דושאן מילטיץ' בהטבעה ( אורן בן חקון )

רבע שני: 31:32 להפועל ירושלים