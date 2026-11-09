גלריה דני וולף ( רויטרס )

דאלאס - ברוקלין 93:130

דני וולף המשיך לקבל קרדיט בחמישייה הפותחת של ברוקלין, אך קבוצתו ספגה תבוסה קשה בחוץ. הישראלי קיבל 36:06 דקות על הפרקט, שיא קריירה ב-NBA, וסיים עם 10 נקודות, 3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים. למרות ההפסד הכואב, וולף ממשיך לצבור ניסיון ודקות משחק משמעותיות בליגה הטובה בעולם, כאשר הפעם הוא זכה לזמן משחק ממושך במיוחד.

דאלאס שלטה בהתמודדות מהפתיחה ולא אפשרה לברוקלין להוביל אפילו פעם אחת. קופר פלאג הצטיין עם 25 נקודות ושיא קריירה של 12 אסיסטים, בדרך לדאבל דאבל שלישי ברציפות, בעוד קיירי אירווינג הוסיף 21 נקודות ודניאל גאפורד תרם 18. המאבריקס ירדו להפסקה ביתרון 46:66, קלעו ב-57.1% מהשדה, שיא עונתי, והשיגו את ניצחונם המשכנע ביותר העונה מבחינת הפרש. מנגד, מייקל פורטר ג'וניור הוביל את הנטס עם 19 נקודות ו-9 ריבאונדים, נולאן טראורה הוסיף 14, וברוקלין רשמה הפסד שני ברציפות בפתיחת מסע של 4 משחקי חוץ.

אירווינג מול וולף ( רויטרס )

דטרויט - לוס אנג'לס לייקרס 121:116

בהיעדרו של לוקה דונצ'יץ', לוס אנג'לס לייקרס השיגה ניצחון חוץ מרשים, כשאוסטין ריבס סיפק הצגת ענק עם 43 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-36 דקות, כולל 14 מ-27 מהשדה, 4 מ-6 לשלוש ו-11 מ-11 מקו העונשין. הלייקרס כבר הובילו ב-26 נקודות במהלך הרבע השני, אך הפיסטונס הצליחו לחזור למשחק וצימקו ל-109:104 בדקה האחרונה, לפני שריבס קלע שלשה קשה במיוחד על רגל אחת, רגע לפני סיום שעון הזריקות, וסגר למעשה את הסיפור. ווקר קסלר תרם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-16 ריבאונדים, בעוד שהלייקרס המשיכו במומנטום החיובי גם ללא דונצ'יץ', שהעמיד ממוצעים אדירים של 45 נקודות, 9 ריבאונדים ו-8 אסיסטים בארבעת המשחקים הקודמים.

ת'יירו מטביע ( רויטרס )

מילווקי - בוסטון 117:97

הסלטיקס המשיכו בפתיחת העונה המרשימה שלהם עם ניצחון חוץ משכנע שיפרו את מאזנם ל-2:8 והנחילו ליריבתם הפסד תשיעי ב-10 משחקים. פול ג'ורג' הוביל את המנצחת עם 27 נקודות, ג'ייסון טייטום הוסיף 21 ולא נדרש לשחק כלל ברבע האחרון, לאחר שבוסטון פתחה יתרון מבטיח.

דווקא מילווקי הייתה זו שפתחה בסערה ועלתה ליתרון 6:20 מוקדם, כשקייל קוזמה קולע 14 נקודות ב-5 הדקות הראשונות, אך טייטום וג'ורג' הובילו ריצת 0:18 שהפכה את התוצאה. הסלטיקס ירדו להפסקה ביתרון 45:58, פתחו את המחצית השנייה עם 9 נקודות רצופות והגדילו את הפער ל-22, בדרך לניצחון קליל. קוזמה סיים עם 27 נקודות אצל הבאקס, שרשמו את פתיחת העונה הגרועה ביותר שלהם מאז 1993/94, בעוד מיילס טרנר המשיך לאכזב עם 3 נקודות בלבד, לצד 5 ריבאונדים ושיא קריירה של 7 אסיסטים.

פול ג'ורג' ( רויטרס )

סקרמנטו - מיאמי 114:108

ההיט רשמו ניצחון חוץ חשוב ושיפרו את מאזנם ל-6:4, כשיאניס אנטטוקומפו הוביל עם דאבל דאבל מרשים של 29 נקודות, 14 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-2 חסימות, לצד 14 מ-23 מהשדה. קליי תומפסון הוסיף 23 נקודות עם 7 שלשות, ובאם אדבאיו תרם 18 נקודות ו-8 ריבאונדים. ההיט ברחו ליתרון של 16 נקודות ברבע השלישי, אך סקרמנטו הצליחה לחזור והשוותה ל-95:95 באמצע הרבע האחרון, לפני שמיאמי הגיבה בריצת 13:19 שהבטיחה את הניצחון. מנגד, דריוס אקוף ג'וניור סיפק הופעה נהדרת עם 32 נקודות ו-10 אסיסטים, אך הקינגס ירדו למאזן עגום של 9:1 ונותרו ללא ניצחון ביתי העונה. סקרמנטו חסרה את דומנטאס סאבוניס בשל כאבים בברכו השמאלית.

יאניס מול סקרמנטו ( רויטרס )

לוס אנג'לס קליפרס - ניו אורלינס 123:139

לוס אנג'לס קליפרס קטעה רצף של 7 הפסדים והשיגה את ניצחונה הראשון מאז מחזור הפתיחה, כשדריוס גארלנד הוביל אותה עם דאבל דאבל של 24 נקודות ו-10 אסיסטים. ברוק לופז הוסיף 20 נקודות, גריידי דיק והרוקי קיטון ווגלר תרמו 15 כל אחד ורוי האצ'ימורה סיים עם 14. אחרי שאיבדו יתרונות דו ספרתיים ברבע האחרון בשני משחקיהם הקודמים, הפעם הקליפרס לא נתנו לניצחון לחמוק, כשפתחו את הרבע המכריע בריצת 6:15 ועלו ליתרון 101:117. המארחת הציגה את משחקה ההתקפי הטוב ביותר העונה עם שיא עונתי בנקודות ו-54.8% מהשדה. מנגד, טריי מרפי השלישי הוביל את ניו אורלינס עם 26 נקודות, זאיון וויליאמסון וג'רמיה פירס הוסיפו 25 כל אחד, אך הפליקנס ספגו הפסד שני ברציפות אחרי רצף של 4 ניצחונות.

לופז ודאן ( רויטרס )

מינסוטה - יוטה 100:115