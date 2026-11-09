הפועל אילת והפועל באר שבע/דימונה נפגשות בשעה זו באולם בגין במסגרת משחק שהוקדם מהמחזור השמיני בליגת ווינר סל, כאשר שתי הקבוצות מחפשות להמשיך במאבקן לשיפור המאזן. העולה החדשה של אורן אהרוני מגיעה להתמודדות לאחר 2 הפסדים רצופים, שהורידו אותה למאזן 2:2, בעוד האורחת של דאג ספרדלי מגיעה מעודדת לאחר שהשיגה במחזור הקודם את ניצחונה הראשון העונה. מדובר במפגש הראשון בין השתיים בליגה הבכירה מאז מאי 2024, אז ניצחה באר שבע/דימונה 91:100 תחת הדרכתו של אהרוני, שמאמן כיום את אילת.
אילת פתחה את עונת החזרה שלה לליגה הבכירה עם ניצחונות על מכבי ראשון לציון והפועל חולון, אך מאז הפסידה פעמיים ברציפות, כולל 88:78 להפועל ירושלים במחזור האחרון. למרות זאת, הדרומיים יכולים להתעודד מהעובדה שניצחו במשחק הבית היחיד שלהם העונה, מול חולון, וכעת ינסו לשמור על מאזן מושלם באולם בגין. מי שמוביל את הקבוצה הוא הרכז קנדל מקולום, שמעמיד ממוצעים של 14.8 נקודות, 8 אסיסטים ו-2.8 חטיפות למשחק, לצד 50% מעבר לקשת. מנגד, באר שבע/דימונה מגיעה לאחר ניצחון 88:92 על מכבי אשדוד, שבו חזרה מפיגור של 15 נקודות בהובלת לובל קאביל ובריאן קמרון, שקלעו 23 ו-22 נקודות בהתאמה. כעת היא תנסה לחבר 2 ניצחונות רצופים בליגה לראשונה מאז פברואר.
מעבר למאבק על הניצחון, אילת תנסה לשבור בצורת ארוכה במיוחד מול היריבה מבירת הנגב, שניצחה בכל 6 המפגשים האחרונים בין הקבוצות ומובילה 5:12 במאזן ההיסטורי. ניצחון הבית האחרון של אילת על באר שבע/דימונה הגיע ב-24 בדצמבר 2020, לפני כמעט 6 שנים, אז ניצחה 72:85 בהובלת קייסי פרייתר, שקלע 25 נקודות, וג'וש ניבו, שסיפק דאבל דאבל של 19 נקודות ו-17 ריבאונדים. כעת, הקבוצה של אהרוני מקווה לשים סוף לרצף השלילי, בעוד באר שבע/דימונה תנסה להמשיך את ההתאוששות שלה ולרשום ניצחון נוסף.
רבע ראשון
חמישיית הפועל אילת: דניאל רוזנבאום, צוף בן משה, קנדל מקולום, ג'יימס דיקי, ג'אבונטה הוקינס
חמישיית הפועל ב"ש/דימונה: לובל קאביל, כריסטיאן קולמן, טייריק סמית', שחר דורון, נועם אביבי