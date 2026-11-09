הפועל אילת והפועל באר שבע/דימונה נפגשות בשעה זו באולם בגין במסגרת משחק שהוקדם מהמחזור השמיני בליגת ווינר סל, כאשר שתי הקבוצות מחפשות להמשיך במאבקן לשיפור המאזן. העולה החדשה של אורן אהרוני מגיעה להתמודדות לאחר 2 הפסדים רצופים, שהורידו אותה למאזן 2:2, בעוד האורחת של דאג ספרדלי מגיעה מעודדת לאחר שהשיגה במחזור הקודם את ניצחונה הראשון העונה. מדובר במפגש הראשון בין השתיים בליגה הבכירה מאז מאי 2024, אז ניצחה באר שבע/דימונה 91:100 תחת הדרכתו של אהרוני, שמאמן כיום את אילת.

הפועל אילת והפועל באר שבע/דימונה נפגשות בשעה זו באולם בגין במסגרת משחק שהוקדם מהמחזור השמיני בליגת ווינר סל, כאשר שתי הקבוצות מחפשות להמשיך במאבקן לשיפור המאזן. העולה החדשה של אורן אהרוני מגיעה להתמודדות לאחר 2 הפסדים רצופים, שהורידו אותה למאזן 2:2, בעוד האורחת של דאג ספרדלי מגיעה מעודדת לאחר שהשיגה במחזור הקודם את ניצחונה הראשון העונה. מדובר במפגש הראשון בין השתיים בליגה הבכירה מאז מאי 2024, אז ניצחה באר שבע/דימונה 91:100 תחת הדרכתו של אהרוני, שמאמן כיום את אילת.

הפועל אילת והפועל באר שבע/דימונה נפגשות בשעה זו באולם בגין במסגרת משחק שהוקדם מהמחזור השמיני בליגת ווינר סל, כאשר שתי הקבוצות מחפשות להמשיך במאבקן לשיפור המאזן. העולה החדשה של אורן אהרוני מגיעה להתמודדות לאחר 2 הפסדים רצופים, שהורידו אותה למאזן 2:2, בעוד האורחת של דאג ספרדלי מגיעה מעודדת לאחר שהשיגה במחזור הקודם את ניצחונה הראשון העונה. מדובר במפגש הראשון בין השתיים בליגה הבכירה מאז מאי 2024, אז ניצחה באר שבע/דימונה 91:100 תחת הדרכתו של אהרוני, שמאמן כיום את אילת.