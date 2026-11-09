גלריה שון דוסון בין שחקני הרצליה ( ראובן שוורץ )

בני הרצליה ומכבי אשדוד נפגשות בשעה זו באולם היובל במסגרת המחזור החמישי בליגת ווינר סל, כאשר שתי הקבוצות מחפשות לשנות את המומנטום ולחזור למסלול הניצחונות. המארחת של יהוא אורלנד מגיעה להתמודדות עם מאזן 2:2, לאחר שנעצרה במחזור הקודם אחרי 2 ניצחונות רצופים, בעוד העולה החדשה של דן קציר סוחבת רצף של 3 הפסדים ומחזיקה במאזן 3:1. הרצליה תנסה לנצל את יתרון הביתיות כדי להימנע מהפסד שני ברציפות, ואילו אשדוד מקווה לפתוח ברגל ימין רצף של שלושה משחקי חוץ.

הרצליה מגיעה למשחק לאחר הפסד 97:87 לעירוני קריית אתא, במשחק שבו הובילה במשך 6 דקות וחצי בלבד ויתרונה לא עלה על 4 נקודות. למרות ששלושת הזרים שלה סיפקו יחד 65 נקודות, לעומת 19 בלבד של שלושת הזרים של היריבה, הקבוצה התקשתה מחוץ לקשת עם 8 מ-30 לשלוש, כאשר זאק בראיינט ועמית גרשון קלעו יחד 2 מ-13 בלבד. מנגד, מכבי אשדוד פתחה את העונה עם ניצחון על עירוני נס ציונה, אך מאז הפסידה 3 פעמים ברציפות. במחזור הקודם היא שמטה יתרון של 15 נקודות ונכנעה 92:88 להפועל באר שבע/דימונה, למרות שרשמה את משחקה ההתקפי הטוב ביותר העונה. כעת היא תנסה לשפר את יכולתה ההגנתית, לאחר שספגה במשחק האחרון את מספר הנקודות הגבוה ביותר שלה העונה.

במוקד ההתמודדות עומד גם המפגש המסקרן בין שני הקלעים המובילים בליגת ווינר סל העונה. זאק בראיינט מהרצליה מוליך את טבלת מלך הסלים עם ממוצע של 23.5 נקודות למשחק, בעוד רוברט טרנר מאשדוד מדורג מיד אחריו עם 20.8 נקודות לערב. השניים הם היחידים בליגה שמעמידים עד כה ממוצע של יותר מ-20 נקודות למשחק, והיכולת שלהם עשויה להיות משמעותית במיוחד עבור קבוצותיהם. הרצליה מקווה לשוב למסלול הניצחונות, בעוד אשדוד תנסה להשיג ניצחון ראשון מאז מחזור הפתיחה, לפני שתמשיך למשחקי חוץ מול עירוני קריית אתא והפועל ירושלים.

ניית'ן נייט מול אוגוסטין רוביט ( ראובן שוורץ )

רבע ראשון: 15:18 לבני הרצליה

חמישיית בני הרצליה: די ג'יי ברוטון, לוקאס גולנברג, ניית'ן נייט, דשון פרנסיס, זאק בראיינט.

חמישיית מכבי אשדוד: אוגוסטין רובין, שון דאוסון, אייזיה היל, רוברט טרנר, מרקיז מקדאפי.

המשחק נפתח עם סלים בשני הצדדים, עד שנייט ובראיינט קלעו והעלו את הרצליה ליתרון 5. שלשות בשני הצדדים שמרו על הפער, מקדאפי צימק בלייאפ ולאחר מכן נייט קלע והחזיר ל-9:14. בן גולד סיים עוד התקפה אשדודית עם נקודות, ברנס קלע מנגד והיל הגיב עם סל משלו וסגר את הרבע על 3 הפרש.

יהוא אורלנד ( ראובן שוורץ )

רבע שני: 33:41 למכבי אשדוד

בן דוד צימק לנקודה עם פתיחת הרבע, ברנס מיד ענה, , אך היל הגיב עם שלשה מטווח רחוק וגולד הוסיף אחת משלו ונתן לאשדוד יתרון ראשון במשחק, 20:23. שלשות בשני הצדדים הורידו את ההפרש לנקודה בלבד, אך נקודות של טרנר ושלשה של וייסמן נתנה לאשדוד יתרון שיא של 25:31. נייט הוריד ל-4, אך היל דייק מהקו ומקדאפי הוסיף 5 רצופות בדרך ליתרון דו ספרתי לראשונה במשחק. רוביט הוסיף, ברנס קלע אחת מהקו מנגד ובראיינט צלף שלשה והוריד ל-33:41 בתום הרבע.

דן קציר ( ראובן שוורץ )

רבע שלישי:

הרצליה פתחה עם נקודות של בראיינט, רוביט המשיך לקלוע מנגד והחזיר ל-8, אך בראיינט הגיב עם שלשה והוריד ל-43:38 בלבד. רוביט ומקדאפי העלו עד ל-9, בראיינט וברוטון הורידו ל-4 בלבד, אך שלשה נפלאה של היל קבעה יתרון 7. הרצליה ממשיכה לרדוף כשהאנאס הוריד ל-3 בלבד אך רוביט המשיך ללהוט וקבע 47:52.

ניית'ן נייט עולה לסל ( ראובן שוורץ )

דסטי האנאס מול מרקיז מקדאפי ( ראובן שוורץ )

אייזיאה היל ( ראובן שוורץ )

ניית'ן נייט מול אייזיאה היל ( ראובן שוורץ )

אוגוסטין רוביט עולה לסל ( ראובן שוורץ )