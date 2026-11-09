גלריה עדי צור עם הכדור ( שחר גרוס )

המשחקים שנועלים את המחזור ה-13 בליגה הלאומית מתקיימים בשעה זו עם שלושה מפגשים מסקרנים שיכולים להשפיע על תמונת הטבלה. במוקד, הפועל כפר סבא מארחת את מכבי בני ריינה. בנוסף, הפועל עפולה מנסה להידבק אל הצמרת מול מ.ס כפר קאסם ועירוני מודיעין והפועל עכו מתמודדות בקרב תחתית.

הפועל כפר סבא - מכבי בני ריינה 1:0

משחק מסקרן בין על המקום השמיני למקום התשיעי בטבלת הליגה הלאומית. הירוקים מגיעים בפורמה נהדרת עם שלושה ניצחונות ברציפות, האחרון שבהם בדמות 0:3 על מכבי יפו. המארחת יכולה להיות מעודדת בעיקר מההגנה שהצליחה להתייצב, ולא ספגה שער מאז ההפסד 4:2 למ.ס אשדוד לפני ארבעה מחזורים. מנגד, הצפוניים לא מצליחים לייצר עקביות בליגת המשנה, כאשר בששת משחקיהם האחרונים ניצחו פעם אחת בלבד, לצד שני הפסדים ושלוש תוצאות תיקו. במחזור הקודם, החבורה של אלדד שביט סיימה ב-1:1 ביתי מול מכבי הרצליה.

שחקני הפועל כפר סבא ומכבי בני ריינה לוחצים ידיים לפני השריקה ( שחר גרוס )

שחקני הפועל כפר סבא לפני השריקה ( שחר גרוס )

יואב כראדי לפני השריקה ( שחר גרוס )

דקה 53, שער! מכבי בני ריינה כבשה את הראשון במשחק: התקפת מעבר מהירה של האורחת בהובלתו של מוחמד שכר הסתיימה עם הכדור אצל יובל ששון, שהעביר רוחב ומוסטפא שייח יוסף גלגל לרשת החשופה.

מוחמד שכר מול יואב כראדי ( שחר גרוס )

שחר מרק עם הכדור בידיו ( שחר גרוס )

ניר גואטה מול עדי צור ( שחר גרוס )

עירוני מודיעין - הפועל עכו 1:1

נועלת הטבלה יוצאת למשחק חוץ באצטדיון לוד, לקרב תחתית קריטי מול החבורה של ערן סאסי. הביתיים מגיעים להתמודדות מהמקום ה-13 בטבלה, לאחר שהצליחו לאסוף 11 נקודות מתוך 36 אפשריות. מודיעין הפסידה במחזור הקודם 3:2 במשחק הפכפך מול הפועל כפר שלם, ותקווה להתאושש על חשבון היריבה הנוחה. מנגד, עכו עדיין מחפשת את ניצחון הליגה הראשון שלה לעונת 2026/27. הצפוניים השיגו במחזור הקודם 2:2 דרמטי מול הפועל ראשון לציון שהעניק את הנקודה השנייה בסך הכל לקבוצתו, במשחק שבו כבשו את שעריהם הראשונים לעונה.

דקה 11, שער! עירוני מודיעין עלתה ליתרון 0:1 מוקדם: כדור קרן של המארחת נהדף על ידי ההגנה של עכו, אבל הוא הגיע היישר לרגליו של אדם מחאמיד שהיה על סף רחבת ה-16. מחאמיד ניסה לבעוט, אבל הכדור הגיע לעמיר סבג שכבש את הראשון.

דקה 37, שער! הפועל עכו משווה את התוצאה: האורחים משיגים את השער השלישי שלהם העונה, כשבלמה הגאורגי של מודיעין, גאורגי קופרבה ניסה להרחיק כדור שעשה את דרכו לרועי זיקרי, אבל ההרחקה שלו הסתיימה ברשת של שוערו, איתמר ישראלי.

מ.ס כפר קאסם - הפועל עפולה 0:1

הביתיים מחפשים לקטוע את רצף ההפסדים במסגרת הליגה ולאסוף נקודות יקרות במאבקי התחתית הצמודה, כשהקבוצה של ירון הוכנבוים נמצאת במקום ה-12. במחזור הקודם, לאחר שכבר הצליחה להפוך את התוצאה ולהוביל, כפר קאסם רשמה הפסד דרמטי בדמות 3:2 מול אחי נצרת, משער של אנס דאבור בתוספת הזמן, שקבע רצף של ארבעה הפסדים. בצד השני, החניכים של ארז בנודיס רוצים להמשיך במומנטום הטוב מהתקופה האחרונה ולהיצמד אל החלק העליון. במשחקם האחרון, הצפוניים גברו 0:1 על העולה החדשה מכבי קריית גת, מה שהציב אותם במקום השביעי בטבלה.