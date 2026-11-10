גלריה ויקטור וומבניאמה מטביע ( רויטרס )

לילה עמוס ב-NBA (בין שני לשלישי) סיפק כמה הופעות אישיות יוצאות דופן, קאמבק דרמטי ורצפי ניצחונות שנמשכו. ויקטור וומבניאמה שוב היה במרכז העניינים עם 40 נקודות, 11 ריבאונדים ושמונה חסימות, כשהוביל את סן אנטוניו לניצחון תשיעי ברציפות. לוס אנג'לס לייקרס גברה על אטלנטה ורשמה ניצחון שישי ברציפות, קופר פלאג וקיירי ארווינג הובילו את דאלאס למהפך מול אינדיאנה, בעוד ממפיס נותרה בלתי מנוצחת במשחקי החוץ העונה. בנוסף, שארלוט קטעה רצף הפסדים, דטרויט גברה על וושינגטון ויוסטון עצרה את רצף ההפסדים שלה מול דנבר.

פיניקס סאנס - סן אנטוניו ספרס 122:96

ויקטור וומבניאמה ממשיך להציג יכולת יוצאת דופן בפתיחת העונה. הסנטר הצרפתי סיפק הלילה עוד הופעה אדירה עם 40 נקודות, 11 ריבאונדים ושמונה חסימות, והוביל את סן אנטוניו לניצחון על פיניקס. הספרס, שהפסידו בשני משחקיהם הראשונים העונה, כבר סופרים תשעה ניצחונות רצופים. לפיניקס לא הייתה תשובה לוומבניאמה, שהתעלה בשני צדי המגרש ובעיקר במחצית הראשונה. עוד לפני ההפסקה הוא צבר 22 נקודות, שישה ריבאונדים וחמש חסימות, בזמן שסן אנטוניו יצאה לריצת 2:21 וירדה לחדרי ההלבשה ביתרון 46:61.

דילן הארפר קלע 14 מתוך 17 הנקודות שלו ברבע השלישי וסייע לספרס להגדיל את הפער ל-68:93, מה שאפשר לשחקני החמישייה לנוח בחלק ניכר מהרבע האחרון. וומבניאמה סיים עם 15 מ-19 מהשדה, כולל שתי שלשות משלושה ניסיונות, והספיק לעשות את כל זה ב-25 דקות בלבד. דיארון פוקס הוסיף 15 נקודות, בעוד ג'וליאן שמפני והאריסון בארנס קלעו 11 כל אחד. זו הפעם השנייה בארבעה משחקים שבה וומבניאמה רושם שורה סטטיסטית יוצאת דופן, כחלק מפתיחת עונה שמציבה אותו במרכז שיח ה-MVP.

ביום רביעי האחרון הוא קבע שיאי קריירה עם 52 נקודות ו-24 ריבאונדים בניצחון הדרמטי על דאלאס, וייתכן שהיה מתקרב למספרים האלה גם מול פיניקס אילו שיחק יותר. בצד השני, דווין בוקר הוביל את הסאנס עם 32 נקודות ב-10 מ-17 מהשדה. קהמאן מאלואץ' היה השחקן היחיד מלבדו שקלע בספרות כפולות, עם 11 נקודות. פיניקס סיימה את המשחק עם 39.3 אחוזים בלבד מהשדה והפסידה במאבק הריבאונדים 55:35. לסאנס מאזן של שני ניצחונות ושני הפסדים במהלך רצף של שבעה משחקי בית.

ויקטור וומבניאמה במהלך ( רויטרס )

אטלנטה הוקס - לוס אנג'לס לייקרס 124:114

לוס אנג'לס לייקרס ממשיכה במומנטום הנהדר שלה. הקבוצה גברה הלילה על אטלנטה הוקס בחוץ, רשמה ניצחון שישי ברציפות והמשיכה את התקופה החיובית שלה. לוקה דונצ'יץ' הוביל את האורחת עם 32 נקודות, שמונה ריבאונדים ו-10 אסיסטים, והיה רחוק אסיסט אחד מטריפל דאבל. ווקר קסלר סיפק משחק מצוין עם 21 נקודות ועשרה ריבאונדים, בעוד קולין סקסטון תרם 18 נקודות ושישה אסיסטים מהספסל. הלייקרס נאלצו להסתדר ללא אוסטין ריבס, שנעדר בגלל מחלה, יממה בלבד אחרי שקלע 43 נקודות בניצחון על דטרויט. סנדרו ממוקלשווילי הוסיף 23 נקודות ודייק בחמש מתוך שמונה זריקות מחוץ לקשת. הקבוצה כולה קלעה ב-43% לשלוש (15 מ-35).

מנגד, אטלנטה נעצרה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים. סי.ג'יי מקולום הוביל את ההוקס עם 21 נקודות מהספסל, ניקיל אלכסנדר-ווקר הוסיף 20 ואונייקה אוקונגוו תרם 16. דייסון דניאלס הופקד על השמירה על דונצ'יץ' וסיים עם 10 נקודות, שמונה אסיסטים וארבע חטיפות, לצד שלשה נדירה מבחינתו. ההוקס עוד הצליחו לצמק ל-115:111, כשנותרו שלוש וחצי דקות לסיום, לאחר סל של דניאלס, אך הלייקרס הגיבו בריצת 0:6 שסגרה את הסיפור. דונצ'יץ' היה מעורב גם במהלך הזה, עם חדירה שהסתיימה בליי-אפ ואסיסט נוסף לחבריו.

עוד קודם לכן, הלייקרס כבר עלו ליתרון של 20 נקודות במהלך הרבע השני, כשהתקשו לעצור את ההתקפות שלהם. דונצ'יץ' חילק שמונה אסיסטים במחצית הראשונה, וקסלר נהנה משלוש הטבעות קלות לאחר מסירות של סקסטון שחדר לסל. אטלנטה הצליחה להתאושש לקראת ההפסקה בזכות שיפור באחוזי הקליעה והורידה את הפיגור לתשע בלבד. רוקי הלייקרס, קמרון קאר, רשם גם רגע אישי כשקלע את נקודות הבכורה שלו בקריירה עם דאנק בשתי ידיים במתפרצת ברבע הראשון.

לוקה דונצ'יץ' מרוצה ( רויטרס )

גולדן סטייט ווריורס - ניו אורלינס פליקנס 87:138

גולדן סטייט ווריורס המשיכה את התקופה הנהדרת שלה ורשמה ניצחון שמיני ברציפות, הפעם עם 87:138 מוחץ על ניו אורלינס פליקנס. סטף קרי וברנדין פודז'מסקי הובילו את המנצחת עם 25 נקודות כל אחד, כאשר קרי עשה זאת ב-20 דקות בלבד על הפרקט, עם 6 מ-10 מהשדה וארבע שלשות. יאקסטל לנדבורג הוסיף 23 נקודות, שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים, בעוד דיאנתוני מלטון תרם 16 נקודות וצ'ארלס באסי סיים עם דאבל-דאבל של 12 נקודות ועשרה ריבאונדים. עבור קרי, המשחק היה משמעותי גם מבחינה אישית, כשהתקדם למקום ה-16 בטבלת קלעי כל הזמנים ב-NBA, לאחר שחלף על פני דמאר דרוזן עם 26,803 נקודות בקריירה.

הווריורס שלטו במשחק כמעט מהרגע הראשון, כשסיימו את הרבע הראשון ביתרון 20:35, לאחר שהפליקנס קלעו רק שבע מ-23 הזריקות שלהם מהשדה והחטיאו עשר מתוך 12 השלשות שזרקו. ברבע השני הפער כבר צמח ל-23 נקודות, כשפודז'מסקי הוסיף ארבע נקודות מהירות והקבוצה המקומית המשיכה לברוח. גולדן סטייט ירדה להפסקה ביתרון 43:72 ולא הורידה הילוך גם בהמשך, בדרך לאחד הניצחונות החד-צדדיים שלה העונה. הקבוצה סיימה עם 37 אסיסטים, לפחות 30 בכל אחד משלושת משחקיה האחרונים ובחמישה מששת האחרונים. המאזן שלה במשחקים שבהם היא מגיעה ל-30 אסיסטים עומד על 0:6.

מנגד, ניו אורלינס, שהגיעה למשחק בסגל חסר, לא הצליחה להתמודד עם הקצב והעוצמה של המארחת וספגה הפסד שלישי ברציפות, אחרי רצף של ארבעה ניצחונות. דריק קווין הוביל את הפליקנס עם 16 נקודות מהספסל, בעוד דז'ונטה מארי הוסיף 12. זאיון וויליאמסון קיבל מנוחה אחרי ההפסד לקליפרס בלילה הקודם, וגם טריי מרפי השלישי נעדר כדי לנהל את העומס על ברכיו, לאחר שקלע 26 נקודות מול הקליפרס. בצד של גולדן סטייט, הגארד וויל ריצ'רד נפצע ברצועה באגודל השמאלי, והקבוצה הודיעה כי הוא יבחן במהלך השבוע הקרוב אם לעבור ניתוח או לשחק עם סד. ג'ימי באטלר, שנעדר בשל פציעה, הגיע למשחק כשהוא לבוש כאיש צוות האימון והחזיק לוח שעליו כתב: "תמסרו לסטף".

סטף קרי מאושר ( רויטרס )

דאלאס מאבריקס - אינדיאנה פייסרס 122:125

דאלאס מאבריקס רשמה ניצחון דרמטי על אינדיאנה פייסרס, לאחר קאמבק מרשים במשחק שנערך הלילה. קופר פלאג סיפק את אחת ההופעות הגדולות שלו העונה עם שיא עונתי של 43 נקודות ועשרה ריבאונדים, בעוד קיירי ארווינג הוסיף 35 נקודות וסייע למארחת להשלים את המהפך. השניים היו אחראים יחד ל-26 נקודות ברבע האחרון, כולל 13 הנקודות הראשונות של דאלאס בפרק המכריע, אותו ניצחה 29:35. ארווינג השווה את שיאו העונתי בנקודות והפגיז שבע שלשות, בעוד פלאג רשם דאבל-דאבל רביעי ברציפות וחמישי בסך הכל העונה.

עבור ארווינג, מדובר בהופעה משמעותית נוספת מאז חזרתו למגרשים לאחר היעדרות של 19 חודשים בעקבות קרע ברצועה הצולבת הקדמית. אחרי ששיחק 28 דקות בניצחון הגדול על ברוקלין ביום ראשון, הוא רשם מול אינדיאנה שיא עונתי של 38 דקות. זו הפעם הראשונה העונה שבה הוא משלים שני משחקים בשני ערבים רצופים. המאבריקס, שמחזיקים כעת במאזן 4:7, השלימו סוויפ של שלושה משחקי בית ועלו לראשונה מאז 1 במרץ 2025 למאזן של שלושה ניצחונות מעל 50%. מנגד, אינדיאנה ירדה למאזן 8:3. פסקל סיאקם הוביל את הפייסרס עם 29 נקודות, אך רק שלוש מהן הגיעו במחצית השנייה. אהרון ניסמית' הוסיף 18 נקודות, כולל שתי שלשות בדקה האחרונה.

סיאקם היה דומיננטי במיוחד במחצית הראשונה, שבה קלע 26 נקודות ב-8 מ-9 מהשדה, כולל חמש שלשות משישה ניסיונות, והוסיף חמש קליעות עונשין משש זריקות. הוא היה השחקן היחיד של אינדיאנה בספרות כפולות במחצית, שבה הפייסרס כבר הוליכו ב-13 נקודות וירדו להפסקה ביתרון 56:66. הסיום היה מותח במיוחד: פי.ג'יי וושינגטון יכול היה להגדיל את היתרון של דאלאס ארבע שניות לסיום, אך החטיא פעמיים מהעונשין. אובי טופין השתלט על הריבאונד והעניק לאינדיאנה הזדמנות אחרונה, אולם קיילב מרטין הצליח להרחיק סמוך לקו החוץ מסירה של אנדרו נמבהרד ולמנוע מהפייסרס הזדמנות להשוות. מאמן אינדיאנה, ריק קרלייל, מחה בפני צוות השיפוט במרכז המגרש בטענה שלא נשרקה עבירה לזכות קבוצתו.

קופר פלאג חוגג ( רויטרס )

טורונטו ראפטורס - ממפיס גריזליס 118:102

ממפיס גריזליס ממשיכה להרשים במשחקי החוץ. הקבוצה גברה הלילה על טורונטו ראפטורס, שיפרה את מאזנה מחוץ לביתה ל-0:5 והפכה לקבוצה היחידה ב-NBA שעדיין לא הפסידה העונה כאורחת. טיי ג'רום הוביל את המנצחת עם 27 נקודות, בעוד קמרון בוזר הוסיף 22 נקודות, שבעה ריבאונדים ושמונה אסיסטים. הניצחון גם עצר רצף של שלושה הפסדים עבור ממפיס, שרשמה ניצחון חמישי בששת ביקוריה האחרונים בטורונטו. עד כה העונה היא כבר ניצחה בחוץ גם את גולדן סטייט, סקרמנטו, יוטה ופורטלנד.

ג'רמי גרנט תרם 17 נקודות וג'יילן וולס הוסיף 14. זאק אידי, ששיחק בביקורו היחיד העונה בעיר הולדתו, סיים עם שמונה נקודות ותשעה ריבאונדים. הגריזליס נאלצו להסתדר ללא הסנטר, אייזאה סטיוארט, שהחמיץ משחק שני ברציפות בגלל פציעה בברך ימין. גם קווינטון פוסט לא סיים את המשחק, לאחר שספג מרפק בפניו במהלך הרבע הראשון, כשניסה לעצור חדירה של ג'מיסון באטל. מנגד, טורונטו הופיעה בסגל חסר במיוחד, ללא שלושה משחקני החמישייה שלה.

קוואי לנארד החמיץ משחק שישי ברציפות בגלל פציעה בברך שמאל, בעוד סקוטי בארנס ואימנואל קוויקלי נעדרו משחק שני ברציפות, בשל פציעות במפשעה ובשריר הירך האחורי בהתאמה. גם קולין מארי-בוילס, שחקן ספסל בקבוצה, לא שותף בגלל מחלה. ג'מאל שיד הוביל את הראפטורס עם 20 נקודות ו-11 אסיסטים, אר ג'יי בארט הוסיף 19, ג'מיסון באטל ויקוב פלטל קלעו 18 כל אחד וג'ייקובי וולטר תרם 12. טורונטו פתחה את העונה עם שני ניצחונות, אך מאז לא הצליחה לחבר שני ניצחונות רצופים.

טיי ג'רום עם הכדור ( רויטרס )

יוסטון רוקטס - דנבר נאגטס 100:110

יוסטון רוקטס חזרה למסלול הניצחונות הלילה, כשגברה על דנבר נאגטס ועצרה רצף של שני הפסדים. קווין דוראנט הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, אלפרן שנגון הוסיף 20, והרוקטס התאוששו אחרי הפסדים למינסוטה ולפיניקס, שהגיעו לאחר פתיחת עונה מוצלחת של שבעה ניצחונות בשמונה משחקים. מנגד, ג'מאל מארי היה המצטיין בשורות דנבר עם 38 נקודות, במשחקו הרביעי העונה שבו קלע לפחות 34 נקודות. ניקולה יוקיץ' הוסיף 25 נקודות, 16 ריבאונדים ושמונה אסיסטים. הנאגטס, שהגיעו למשחק אחרי שני ניצחונות רצופים, נעצרו.

דנבר עוד ניסתה לחזור למשחק ברבע השלישי, לאחר שפיגרה ב-16 נקודות בתחילתו. ריצת 2:18 בהובלת יוקיץ', מארי וקמרון ג'ונסון מחקה את הפער והחזירה את התוצאה לשוויון 60:60, כחמש דקות לסיום הרבע. במהלך הריצה הרוקטס החטיאו תשע זריקות רצופות ואיבדו שני כדורים, כששתי הנקודות היחידות שלהם הגיעו מקו העונשין של דוראנט. יוסטון עצרה את המומנטום עם סל של טארי איסון, שהיה הראשון שלה מהשדה במשך יותר משש וחצי דקות, ומשם יצאה לריצת 2:11 שהחזירה לה יתרון 62:71.

בהמשך, שלשה של פרד ואן וליט וסל של שנגון הגדילו את הפער ל-87:96, כחמש דקות וחצי לסיום. מארי עוד צימק את ההפרש לשש נקודות עם שתי קליעות עונשין, אך כריסטיאן בראון החטיא פעמיים מהקו. שנגון ואמן תומפסון ניצלו זאת כדי לקלוע ולהגדיל את היתרון ל-90:100, ארבע דקות לסיום, בדרך לניצחון של הרוקטס.

קווין דוראנט עם הכדור ( רויטרס )

דטרויט פיסטונס - וושינגטון וויזארדס 111:122

דטרויט פיסטונס המשיכה במומנטום שלה עם ניצחון על וושינגטון וויזארדס הלילה בליטל סיזרס ארנה. ג'ון קולינס הוביל את המנצחת עם 24 נקודות ועשרה ריבאונדים, כשמנגד הופעה אדירה של אנתוני דייויס, שסיים עם 44 נקודות ו-13 ריבאונדים, לא הספיקה לוושינגטון כדי להימנע מהפסד רביעי ברציפות. דניס ג'נקינס סיים עם 22 נקודות ושמונה אסיסטים לאחר שקודם לחמישייה הפותחת, אחרי שקלע שיא קריירה של 31 נקודות בהפסד ללוס אנג'לס לייקרס ביום ראשון. דאנקן רובינסון הוסיף 22 נקודות לדטרויט. מנגד, איי ג'יי דיבנצה קלע 21 נקודות, בעוד טריי יאנג תרם 20 נקודות ושבעה אסיסטים.

הפיסטונס ירדו להפסקה ביתרון של עשר נקודות, וברבע השלישי הציגו יכולת התקפית מצוינת עם 63.2% מהשדה. ג'נקינס קלע 13 נקודות ברבע הזה וסייע לדטרויט להגדיל את הפער ל-87:103. קייד קנינגהאם, שספג עבירה חמישית במהלך הרבע השלישי, חזר לפרקט רק באמצע הרבע האחרון, אך עד אז קבוצתו כבר בנתה יתרון מבטיח של 99:115. דייויס, שהספיק בעבר לקבוע שיא קריירה של 59 נקודות במדי ניו אורלינס בפאלאס אוף אובורן הילס ב-2016, פתח את המשחק בקצב שהעלה את האפשרות שיאיים גם על שיא הנקודות של אנתוני אדוארדס בליטל סיזרס ארנה, שעומד על 53.

הוא קלע 30 נקודות כבר במחצית הראשונה, עם 10 מ-11 מהשדה, שתי שלשות משתי ניסיונות ושמונה קליעות עונשין מתשע זריקות. למרות זאת, וושינגטון לא קיבלה מספיק עזרה מסביבו. טריי יאנג קלע 13 נקודות במחצית הראשונה, אך שלושת שחקני החמישייה האחרים של הוויזארדס הסתפקו יחד ב-14 נקודות בלבד, בעוד הספסל תרם נקודה אחת בלבד. מנגד, לדטרויט היו שלושה שחקני חמישייה בספרות כפולות - רובינסון, קולינס וקנינגהאם, והספסל שלה הוסיף 19 נקודות בדרך לניצחון.

אנתוני דייויס מול דניס ג'נקינס ( רויטרס )

שארלוט הורנטס - קליבלנד קאבלירס 112:124

שארלוט הורנטס סוף סוף חזרה לנצח. הקבוצה גברה הלילה על קליבלנד קאבלירס, קטעה רצף של שישה הפסדים והשיגה ניצחון ראשון מאז ה-26 באוקטובר. גרייסון אלן הוביל את המנצחת עם 27 נקודות, בעוד נאז ריד סיפק 25 נקודות ו-13 ריבאונדים. טיודז'אן סלאון הוסיף 14 נקודות מהספסל, ריאן קלקברנר הוריד 15 ריבאונדים וסיון ג'יימס תרם 11 נקודות, כולל שלוש שלשות חשובות ברבע השלישי. ההורנטס הציגו ערב קליעה יוצא דופן מחוץ לקשת עם 23 שלשות מ-46 ניסיונות, זאת אחרי שנכנסו למשחק כשהם מדורגים במקום השני מהסוף בליגה באחוזי הקליעה לשלוש, עם 28.8% בלבד.

שארלוט פתחה היטב ובמחצית הראשונה קלעה 12 שלשות מ-24 ניסיונות, בדרך ליתרון של 16 נקודות בהפסקה. אלן, ריד וסלאון היו אחראים יחד ל-52 מתוך 69 הנקודות של הקבוצה עד הירידה לחדרי ההלבשה. ברבע השלישי ההורנטס המשיכו במומנטום והגדילו את היתרון עד ל-33 נקודות. קליבלנד עוד ניסתה לחזור למשחק וצימקה ל-118:110, ארבע דקות לסיום, אך לא הצליחה להתקרב יותר. מאמן הקאבלירס, קני אטקינסון, בחר לשחק עם המחליפים לאורך כל הרבע הרביעי, גם לאחר שהקבוצה צמצמה את הפיגור לספרות בודדות. שלשה של רויס אוניל, 2:40 דקות לסיום, הגדילה את היתרון ל-13 והבטיחה למעשה את הניצחון המקומי.

גרייסון אלן בדאנק ( רויטרס )