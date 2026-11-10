יאיר קרביץ ( לילך וויס-רוזנברג )

הפועל חולון "מארחת" בשעה זו את ראסטה וכטה הגרמנית, בארנה סאמאליון שבסמוקוב שבבולגריה, במסגרת המחזור הרביעי של שלב הבתים בליגת האלופות של פיב"א. חולוניה מגיעה למפגש אחרי שביצעה זעזוע על הקווים, כשפרדראג קרוניץ' סיים דרכו במועדון ועל הקווים היום עומד עוזרו, אופיר פרחי. לחולון מאזן של שני ניצחונות והפסד במפעל, ומקווה להשיג ניצחון שלישי ברציפות שישפר את מצבה בבית ו'.

הסגולים באים למשחק במומנטום שלילי מהזירה המקומית, לאחר ההפסד 110:101 להפועל העמק ביום שישי האחרון, שחיבר שני הפסדי ליגה רצופים והוריד אותם למאזן 4:1 עגום בפתיחת העונה. מנגד, בזירה האירופית חולוניה הצליחה לחבר שני ניצחונות, כולל 81:88 על היריבה הנוכחית, במסגרת המחזור הקודם. כרגע מצב הבית הוא שוויון משולש של חמש נקודות לכל קבוצה, כאשר ראסטה היא היחידה שעדיין לא ניצחה אף משחק.

בצד השני, האורחת מגרמניה, בה משחק כוכב אנדולו אפס לשעבר טיבור פלייס, מגיעה להתמודדות במצב אפילו פחות מעודד, לאחר שכאמור הפסידה בשלושת משחקיה הראשונים בליגת האלופות. וכטה הובסה 96:64 לסובוטיצה, לאחר מכן הפסידה 84:66 לשולה ואז נכנעה מול חולון. גם בליגה המקומית היא מתקשה לצבור מומנטום, למרות שני ניצחונות ברצף, חניכיו של כריסטיאן הלד פתחו את הבונדסליגה עם חמישה הפסדים מתוך שמונה משחקים ונמצאים במקום ה-13 בטבלה.

למרות שמדובר במפגש השני בין הקבוצות במסגרת אירופית רשמית, השתיים כבר נפגשו למשחק הכנה בספטמבר 2024, אז גם כן ניצחה חולון, 72:74 בגמר טורניר בהונגריה. כעת, הסגולים יקוו לשמור על המאזן המושלם מול הגרמנים ולנצל את פתיחת העונה החלשה של היריבה, שמחפשת ניצחון בכורה לעונת 2026/27.

רבע ראשון: 18:31 לראסטה וכטה

חמישיית הפועל חולון: לסטר מדפורד, שחר עמיר, נתנאל ארצי, טי ג'יי הוליפילד ואדאמה סאנוגו

חמישיית ראסטה וכטה: ארמן פרנקלין, ג'סטין אדלר-דייוויס, מאט לואיס, טומי קוס וטיבור פלייס

חולון פתחה את המשחק עם ארבע נקודות רצופות בתוך הצבע, אבל הגרמנים לקחו את ההובלה עם ריצת 0:14 בהובלת טיבור פלייס וג'טסין אדלר-דיוויס, כשכל אחד מהם תורם סל לשתיים ועוד שלשה. אחרי כמעט 5 דקות ופסק זמן של פרחי, חולון הצליחה לרשום עוד 4 נקודות רצופות של שחקני הפנים שלה, טי ג'יי הוליפילד ואדאמה סאנוגו שהצליחו לעצור קצת את הריצה הגרמנית. חולוניה המשיכה להשיג את הנקודות שלה אך ורק דרך הצבע, כשאחרי שלשה של ג'אסטיס סואינג, סאנוגו הגיב עם עוד שתיים משלו, אבל מאט לואיס קלע עוד שלשה אחרי ריבאונד התקפה ונתן לווכטה יתרון דו ספרתי. חולון הרבתה לאבד כדורים ולא הצליחה לצמצם את התוצאה עד סיום הרבע.

רבע שני: 43:51 לראסטה וכטה

גם הרבע השני נפתח בשליטה מוחלטת של הגרמנים, ארבע נקודות רצופות שלה ללא תשובה של חולון העלו את היתרון ל-19. אבל אז, שתי נקודות של נתנאל ארצי מהקו, מהלך אנד וואן של ברנדון ג'ונס וסל ממתפרצת של שחר עמיר הצליחו להוריד קצת את ההפרש ל-12. חולון קלעה שלשה ראשונה רק 6 דקות לסיום הרבע, כשיאיר קרביץ חתום עליה, כשבהתקפה הבאה, גם שחר עמיר הוסיף שלשה משלו. הקצב נעצר בהמשך הרבע, כששתי הקבוצות התקשו לייצר נקודות. הגרמנים המשיכו להפציץ מחוץ לקשת, כשסואינג ופלייס הוסיפו כל אחד שלשה נוספת. 2 דקות לסיום המחצית, ריצת 0:7 של חולון בהובלתו של סאנוגו הורידה את ההפרש ל-8 והשאירה אותה במשחק.

רבע שלישי