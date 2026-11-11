גלריה פול ג'ורג' חוגג ( רויטרס )

לילה עמוס במיוחד נערך ב-NBA, עם ארבעה משחקים שסיפקו הצגות התקפיות וניצחונות משכנעים. בוסטון דרסה את פילדלפיה 101:123 במשחק שעמד במוקד גם בשל המפגש בין ג'ייסון טייטום לג'יילן בראון, אך מי שבלט מעל כולם היה פול ג'ורג' עם 36 נקודות. ניו יורק המשיכה את הרצף החיובי עם 85:117 על מילווקי, מיאמי גברה 109:115 על יוטה בזכות ערב מצוין של יאניס אנטטוקומפו ופיניקס הביסה את הקליפרס 110:133 כשג'ורדן גודווין חגג את חזרתו מפציעה עם 18 נקודות.

פילדלפיה סיקסרס - בוסטון סלטיקס 123:101

בוסטון סלטיקס רשמה הלילה ניצחון מרשים עם 101:123 על פילדלפיה 76', במשחק שנערך בפנסילבניה וסיפק מפגש מסקרן במיוחד בין ג'ייסון טייטום לג'יילן בראון, ששיתפו פעולה במשך שנים בבוסטון לפני שהאחרון עבר בקיץ לפילדלפיה. מי שגנב את ההצגה היה דווקא פול ג'ורג', שחזר למקום שבו שיחק בשנתיים האחרונות והוביל את הסלטיקס עם 36 נקודות ושש שלשות. המשחק קיבל עניין נוסף עוד לפני שריקת הפתיחה, כאשר טייטום ניסה ליצור קשר עם בראון באמצעות טפיחה על הכתף ומחווה חברית, אך האחרון בחר שלא להגיב. השניים, שהיו חלק מהצמד שהוביל את בוסטון לאליפות ב-2024, נפגשו לראשונה מאז המעבר של בראון בקיץ. הפורוורד של פילדלפיה התקשה להיכנס לעניינים, נקלע לבעיית עבירות מוקדמת וסיים עם 13 נקודות בלבד, כשגם עבירתו הרביעית הגיעה כבר בתחילת המחצית השנייה.

מנגד, טייטום סיפק 21 נקודות והוביל את בוסטון לצד ג'ורג', שהפך את המפגש מול האקסית לערב אישי מוצלח במיוחד. הסלטיקס ירדו להפסקת המחצית ביתרון 51:62, ולאחר שפילדלפיה הצליחה לצמק ולחזור לעניינים ברבע השלישי, האורחת הגיבה בריצת 3:12 שהחזירה לה את השליטה. ברבע האחרון פייטון פריצ'רד הוסיף שלשות חשובות, וג'ורג' המשיך לייצר נקודות בדרך להגדלת היתרון, שהגיע בשיאו ל-29 הפרש. בוסטון סיימה את הערב עם 22 שלשות ב-44.9 אחוזים מחוץ לקשת. פריצ'רד תרם 18 נקודות, סם האוזר הוסיף 12 וטייטום השלים ערב יעיל. אצל המפסידה, טייריס מקסי היה הקלע הבולט עם 24 נקודות, ג'ואל אמביד הוסיף 16 ולברון ג'יימס סיים עם 11 נקודות בערב קליעה לא מוצלח.

פילדלפיה גם נאלצה להתמודד עם רגע מדאיג מבחינתה, כאשר אמביד נחת בצורה לא טובה במהלך ניסיון חדירה לסל ונשכב על הפרקט. הסנטר התעשת בהמשך והצליח לרדת מהמגרש, אך נראה לא נוח בתנועותיו לקראת סיום המחצית. בהמשך המשחק הוא אף קלע שלשה ראשונה מאז המשחק השני של העונה, אחרי תקופה קשה במיוחד מחוץ לקשת. בעקבות הניצחון, בוסטון שיפרה את מאזנה ל-2:9 והיא מחזיקה במאזן הטוב ביותר במזרח. הסלטיקס ימשיכו למשחק חוץ מול טורונטו במסגרת משחק שני בתוך יומיים. פילדלפיה, שירדה למאזן 3:9, תארח ביום חמישי את טורונטו ותנסה להתאושש מהתבוסה הביתית.

פול ג'ורג' וג'ייסון טייטום ( רויטרס )

ניו יורק ניקס - מילווקי באקס 85:117

ניו יורק ניקס ממשיכה במומנטום החיובי שלה. הקבוצה גברה הלילה על מילווקי באקס ורשמה ניצחון רביעי ברציפות. ג'יילן ברונסון הוביל עם 23 נקודות, קארל-אנתוני טאונס סיפק דאבל-דאבל של 21 נקודות ו-16 ריבאונדים, והניקס רשמו ניצחון שישי בשבעת המשחקים האחרונים, אחרי פתיחת עונה של שלושה הפסדים. או ג'יי אנונובי הוסיף 19 נקודות עם חמש שלשות, והניקס הכריעו את המשחק בעיקר ברבע השני, אותו ניצחו 13:32. לאחר שמילווקי הצליחה לצמק את הפער בהמשך, ניו יורק סגרה את הסיפור ברבע האחרון והגדילה מחדש את היתרון.

גם שחקני הספסל של הניקס בלטו, כאשר אף אחד משחקני החמישייה לא שיחק יותר מ-28 דקות, במשחק הראשון מתוך שניים ביומיים. טיילר קולק קלע 12 נקודות והכניס אנרגיה למשחק ברבע השני כמחליפו של ברונסון. אנדרה דראמונד קטף 14 ריבאונדים ב-15 דקות בלבד, בעוד דוס מקברייד קלע שמונה נקודות וניו יורק הייתה בפלוס 39 בזמן שהיה על הפרקט. בצד השני, ג'יימי חאקז ג'וניור קלע 16 נקודות וריאן רולינס הוסיף 14, אך הבאקס ספגו הפסד שביעי ברציפות וירדו למאזן 1:10. מילווקי נאלצה להסתדר ללא הקלע המוביל שלה, טיילר הירו, שנעדר לראשונה העונה בשל חבלה בברכו הימנית.

הניקס פתחו את הרבע השני ביתרון של שלוש נקודות, אך אנונובי וקולק קלעו יחד את עשר הנקודות הבאות והעלו את קבוצתם ליתרון 23:36. לאחר שלשה של אוסמן דיאנג, קולק הוסיף סל והוביל ריצת 0:10 נוספת, וברונסון ואנונובי חתמו את המחצית עם שתי שלשות רצופות בדרך ליתרון 34:58 בהפסקה. מילווקי הצליחה לצמק ל-72:85 בסיום הרבע השלישי ואף קלעה את הסל הראשון ברבע האחרון, אך טאונס הוביל את הניקס להגדלת הפער במהירות. שתי שלשות רצופות של אנונובי קבעו יתרון 78:106.

ג'יילן ברונסון בפעולה ( רויטרס )

יוטה ג'אז - מיאמי היט 115:109

מיאמי היט השיגה הלילה ניצחון חוץ חשוב, כשגברה 109:115 על יוטה ג'אז בדלתא סנטר בסולט לייק סיטי. ההיט, שסגרו בכך מסע של חמישה משחקי חוץ, נהנו מערב מצוין של יאניס אנטטוקומפו, שהוביל אותם עם 30 נקודות, 11 ריבאונדים וארבעה אסיסטים ב-30 דקות בלבד על הפרקט. הכוכב היווני, שהיה בספק להתמודדות בשל נקע בשורש כף ידו הימנית, נראה במיטבו והיה הכוח המרכזי בהתקפה של מיאמי. הוא קלע 12 מ-21 הזריקות שלו מהשדה, כולל שלשה אחת, והעניק לקבוצתו את המנהיגות לה הייתה זקוקה במשחק חוץ לא פשוט. פללה לארסון השבדי תרם 14 נקודות נוספות עבור המנצחת.

מנגד, יוטה הגיעה להתמודדות בתקופה קשה במיוחד, וגם הפעם התקשתה למצוא פתרונות מול היריבה. הג'אז חסרו את שניים משחקניהם הבולטים בקו הקדמי, לאורי מרקאנן שסבל מנקע בשורש כף ידו הימנית ואת יוסוף נורקיץ', שנעדר בשל פציעה. למרות הניסיון להישאר בתמונה, הקבוצה המקומית לא הצליחה להשלים את הקאמבק ונכנעה בפעם התשיעית ברציפות. מבחינת מיאמי, מדובר בניצחון שני ברציפות, שמאפשר לה לסיים את מסע משחקי החוץ עם רוח גבית לקראת המשך העונה. ההיט ממשיכים להסתמך על אנטטוקומפו כמנוע המרכזי שלהם, כאשר גם השינוי שביצע המאמן אריק ספולסטרה בחמישייה הפותחת, עם שילובו של לארסון, ממשיך לקבל הזדמנות ולהניב תוצאות חיוביות.

יאניס אנטטוקומפו ( רויטרס )

פיניקס סאנס - לוס אנג'לס קליפרס 110:133

פיניקס סאנס השיגה ניצחון משכנע על לוס אנג'לס קליפרס, כשגברה עליה הלילה. ג'ורדן גודווין, שחזר מפציעה בשריר התאומים, קלע 18 נקודות, דבין בוקר הוסיף 17 והסאנס נהנו מערב קליעה מצוין מעבר לקשת. פיניקס קלעה 22 שלשות מתוך 43 ניסיונות, באחוזים של 51%, והציגה שבעה שחקנים שקלעו בספרות כפולות, חמישה מהם עלו מהספסל. לוק קנארד קלע 14 נקודות, ג'יילן גרין הוסיף 13 וקולין גילספי תרם 12 נקודות ושמונה אסיסטים. קהמאן מאלואץ' סיים עם 11 נקודות ושבעה ריבאונדים.

הסאנס ירדו להפסקה ביתרון של 17 נקודות, ובהמשך הגדילו את הפער ל-59:91, ארבע דקות לסיום הרבע השלישי. קולין גילספי אף קלע שלשה ממרחק של כ-12 מטרים ממש לפני הבאזר של המחצית, והעניק לפיניקס יתרון 47:64. עד ההפסקה קלעה הקבוצה 11 שלשות מ-22 ניסיונות.גודווין, שחתם בקיץ על חוזה לשלוש שנים בשווי 19 מיליון דולר כדי לחזור לסאנס, הציג הופעה יעילה במיוחד עם שש שלשות משבעה ניסיונות, והכול ב-14 דקות משחק בלבד. הוא נעדר משלושת המשחקים הקודמים של הקבוצה.

ג'ורדן גודווין מאושר ( רויטרס )