נבחרת הנוער של ישראל ( קרדיט: ההתאחדות לכדורגל )

נבחרת הנוער של ישראל רשמה היום (רביעי) הפסד כואב ודרמטי במיוחד, 3:2 לנבחרת אוקראינה, במסגרת המחזור הראשון של בית 6 בדרג א' בשלב השני של מוקדמות יורו 2027. החבורה של אופיר חיים הציגה יכולת התקפית טובה, הוליכה פעמיים במהלך ההתמודדות וכבר הייתה בדרכה לניצחון יקר באיטליה, אך ספגה שני שערי בזק בתוך דקה אחת לקראת הסיום ושילמה ביוקר על הפקרות הגנתית במאני-טיים.

המחצית הראשונה נפתחה בקצב גבוה ובשליטה ישראלית, כשכבר בדקה השישית אדם גרימברג זעזע את משקוף השער האוקראיני. ארבע דקות לאחר מכן הגיע השער: בעיטה נוספת של גרימברג נהדפה על ידי ההגנה, ונועם כהן עט על הכדור החוזר כדי לקבוע 0:1. האוקראינים הגיבו במהירות והשוו ל-1:1 מרגלי אולכסנדר דיידוב (13'), אך הישראלים לא נבהלו, חזרו ליזום ובדקה ה-40 תרגמו את הלחץ לשער שני: ליאם לוסקי בישל לעילאי בן סימון, שקבע 1:2 והוריד את הנבחרת להפסקה ביתרון מוצדק.

עם העלייה למחצית השנייה, הישראלים המשיכו לסכן את השער אך נעצרו פעם אחר פעם אצל השוער האוקראיני דניס טאלקו, בעוד מנגד עילי אלטמן רשם כמה הצלות חשובות מול ניסיונות החזרה של היריבה. הדרמה הגדולה הגיעה בדקות הסיום: בדקה ה-86 קרן של אולכסנדר טקאצ'נקו מצאה את איוואן באחרי, שבישל לדיידוב את השני שלו וקבע 2:2. עוד לפני שהחניכים של חיים הספיקו לעכל את השוויון, דקה בלבד לאחר מכן (87'), שיתוף פעולה נוסף בין באחרי לטקאצ'נקו הסתיים בשער של האחרון, שהשלים מהפך אוקראיני אכזרי.

ההפסד הדרמטי מציב את נבחרת ישראל בבעיה לא פשוטה כבר בפתיחת טורניר המוקדמות באיטליה, כשהיא תהיה חייבת לאסוף את השברים במהירות ולהשתפר משמעותית במשחקים הבאים מול איטליה המארחת ורומניה כדי לשמור על סיכוי להעפיל לשלב הבא. מנגד, הנבחרת האוקראינית חוגגת ניצחון ענקי שמציב אותה בעמדה מצוינת להמשך המאבקים בבית.

מחצית ראשונה:

דקה 1: שריקת הפתיחה באצטדיון ברונו רקיוני, השופט טום אוון הוציא את ההתמודדות לדרך.

דקה 6: התקפה ראשונה של נבחרת ישראל במשחק, אדם גרימברג בעט אבל הוא נעצר על ידי מסגרת השער.

דקה 10, שער! נבחרת ישראל עלתה ל-0:1: גרימברג שוב היה מעורב במשחק של הנבחרת, כשבעיטה שלו נהדפה על ידי ההגנה האוקראינית, אבל נועם כהן היה במקום הנכון על מנת לכבוש את שער היתרון.

דקה 13, שער! נבחרת אוקראינה השוותה ל-1:1: אחרי ששלטו במגרש מרגע ספיגת השער, הנבחרת בצהוב הצליחה להשוות את התוצאה כשפטריק סיקוט בישל לחלוץ אולכסנדר דיידוב את השוויון.

דקה 26: התקפה נוספת של נבחרת ישראל מסתיימת עם בעיטה למסגרת של ליאם לוסקי, אבל השוער האוקראיני דניס טאלקו הדף את הכדור לקרן.

דקה 40, שער! נבחרת ישראל עלתה ל-1:2: אחרי שליטה של הנבחרת בדקות האחרונות, שכלל החטאות של נועם לוי ועילאי בן סימון, ליאם לוסקי בישל לכישרון של מכבי תל אביב את השער השני של הנבחרת.

מחצית שנייה

דקה 49: הנבחרת פתחה נהדר את המחצית השנייה, ושלוש דקות אחרי שבן סימון נעצר על ידי טלקו גם נועם כהן לא הצליח להכניע את השוער האוקראיני.

דקה 55: האוקראינים מנסים לחזור למשחק עם שתי הזדמנויות בשתי דקות. ראשית פבלו ליוסין החטיא את המסגרת ולאחר מכן, סיקוט נעצר על ידי אלטמן בשער של הנבחרת.

דקה 68: כדור קרן של נבחרת ישראל הוגבה על ידי בן סימון ומצא את ארז דידי ברחבה, אבל המחליף פספס את המסגרת.

דקה 76: הפעם כדור קרן של האוקראינים סיכן את השער של הנבחרת, כשאיליה מנשיקוב, שעלה כמחליף רק שתי דקות קודם לכן, הגיע לכדור קרן של אולכסנדר טקאצ'נקו אבל לא הצליח להכניע את אלטמן.

דקה 83: הכרטיס הצהוב הראשון במשחק, איוואן באחרי המחליף ראה מהשופט אוון את הכרטיס אחרי שביצע עבירה על איתמר חוסיד.

דקה 86, שער! נבחרת אוקראינה השוותה ל-2:2: קרן של אולכסנדר טקאצ'נקו הגיעה לבאחרי, והמחליף בישל לדיידוב את השני שלו ואת השוויון של האוקראינים.

דקה 87, שער! נבחרת אוקראינה עלתה ל-2:3: דרמה אדירה באיטליה! שוב שיתוף פעולה של באחרי וטקאצ'נקו, כשהמחליף בישל לחלוץ את המהפך האוקראיני.

הרכב נבחרת אוקראינה: דניס טאלקו, ניקיטה קליוז'ני, יגור שרסטיוק, ארטיום מוראדיאן, נזאר איבאסקיב, פבלו ליוסין (אולכסנדר צ'ורננקין, 65'), אדם הוראם (ארטיום זוברי, 74'), ויטאלי הליוט (איוואן באחרי, 46'), אולכסנדר טקאצ'נקו, פטריק סיקוט (איליה מנשיקוב, 74') ואולכסנדר דיידוב.