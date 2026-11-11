המחזור השביעי ביורוקאפ נמשך בשעה זו, כשהפועל ירושלים פוגשת את דרטונה טורטונה בצפון איטליה. הירושלמים מוליכים את טבלת ליגת העל עם מאזן מושלם, כשהם לא הפסידו משחק גם בזירה האירופית והם רוצים להמשיך בכושר הנהדר שלהם.

המחזור השביעי ביורוקאפ נמשך בשעה זו, כשהפועל ירושלים פוגשת את דרטונה טורטונה בצפון איטליה. הירושלמים מוליכים את טבלת ליגת העל עם מאזן מושלם, כשהם לא הפסידו משחק גם בזירה האירופית והם רוצים להמשיך בכושר הנהדר שלהם.

המחזור השביעי ביורוקאפ נמשך בשעה זו, כשהפועל ירושלים פוגשת את דרטונה טורטונה בצפון איטליה. הירושלמים מוליכים את טבלת ליגת העל עם מאזן מושלם, כשהם לא הפסידו משחק גם בזירה האירופית והם רוצים להמשיך בכושר הנהדר שלהם.