המחזור השביעי ביורוקאפ נמשך בשעה זו, כשהפועל ירושלים פוגשת את דרטונה טורטונה בצפון איטליה. הירושלמים מוליכים את טבלת ליגת העל עם מאזן מושלם, כשהם לא הפסידו משחק גם בזירה האירופית והם רוצים להמשיך בכושר הנהדר שלהם.
הקבוצה של סשה אוברדוביץ', אחת משתי מושלמות ביורוקאפ יחד עם נאפולי, לא טעמו את טעם ההפסד מאז תחילת חודש אוקטובר, אז הם הובסו 88:71 על ידי מכבי תל אביב בחצי גמר גביע ווינר. ביום ראשון, הם גברו 59:65 על הפועל העמק במשחק הליגה האחרון שלהם, כשבפעם האחרונה שהם שיחקו באירופה, הם השלימו ניצחון עצום 73:84 על יריבתם הגדולה על המקום הראשון בבית, אריס סלוניקי.
מנגד, האיטלקים מציגים יכולת לא יציבה העונה, כשהם הצליחו לגבור 76:87 על טרביזו במחזור הליגה האחרון, אבל הפסידו 73:71 דרמטי בהארכה לצדביטה אולימפיה לובליאנה במשחקם האחרון באירופה. בסגל שלהם ניתן למצוא את ג'סטין גורהם, ששיחק בגלבוע/גליל בעונת 2022/23.
זהו המפגש הראשון בין הקבוצות אי פעם והמשחק הראשון של ירושלים נגד קבוצה איטלקית מאז הפסידה לוונציה 83:80 במחזור האחרון של העונה הסדירה בשנה שעברה. לאיטלקים זה יהיה מפגש ראשון מול יריבה ישראלית.
רבע ראשון:
חמישיית הפועל ירושלים: קני לופטון ג'וניור, ג'יילן סמית', דושאן מיליטיץ', דייוויד רודי ואיתן בורג.
חמישיית דרטונה טורטונה: ג'יי גורהם, דומיניק אולייניצ'אק, דניאל מדוקס ג'וניור, קארים ג'אלו ואנדרו דורהאם.