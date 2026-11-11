המחזור ה-11 של היורוליג נערך הערב (רביעי) עם שני מפגשים מותחים במיוחד, כבמוקד שפאריס אירחה את פנרבחצ'ה וגברה עליה 109:111 דרמטי במיוחד שכלל הארכה וסל עם הבאזר, ובמקביל פרטיזן בלגרד השיגה בביתה 66:80 על בסקוניה.
פאריס - פנרבחצ'ה 109:111
המשחק נפתח עם שליטה צרפתית, כשהמארחת ירדה מהרבע הראשון ביתרון מבטיח של תשע נקודות, אותו הטורקים כבר הצליחו להדביק בזכות יכולת נהדרת של טיילן הורטון טאקר שסיפק 32 נקודות סה"כ. רבע אחרון מותח במיוחד עם סלים בשניות הסיום שלחו את המשחק להארכה, שם הצרפתים בהובלת ווייד בולדווין, שסיים עם 22 נק', נתנו למארחת ניצחון רביעי ברציפות, בזכות סל דרמטי של נאדיר היפי עם הבאזר. הטורקים של שאראס מאבדים גובה עם ניצחון אחד בלבד בארבעת המשחקים האחרונים.
פרטיזן בלגרד - בסקוניה 66:80
אחרי הניצחון על מכבי ת"א, הסרבים רושמים ניצחון שני ברציפות במפעל. למרות שלושה רבעים די שקולים, המארחת הפגינה דומיננטיות ובעזרת רבע אחרון מצוין גם הצליחה לסיים בהפרש גבוה. טונייה ג'קירי (17 נקודות) וקרליק ג'ונס (16) בלטו לזכות הקבוצה המנצחת, 15 של כריסדוארטה לא הספיקו לקבוצה הספרדית, שנמצאת עדיין עם ניצחון אחד בלבד במפעל האירופי.