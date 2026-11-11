המחזור ה-11 של היורוליג נערך הערב (רביעי) עם שני מפגשים מותחים במיוחד, כבמוקד שפאריס אירחה את פנרבחצ'ה וגברה עליה 109:111 דרמטי במיוחד שכלל הארכה וסל עם הבאזר, ובמקביל פרטיזן בלגרד השיגה בביתה 66:80 על בסקוניה.

המחזור ה-11 של היורוליג נערך הערב (רביעי) עם שני מפגשים מותחים במיוחד, כבמוקד שפאריס אירחה את פנרבחצ'ה וגברה עליה 109:111 דרמטי במיוחד שכלל הארכה וסל עם הבאזר, ובמקביל פרטיזן בלגרד השיגה בביתה 66:80 על בסקוניה.

המחזור ה-11 של היורוליג נערך הערב (רביעי) עם שני מפגשים מותחים במיוחד, כבמוקד שפאריס אירחה את פנרבחצ'ה וגברה עליה 109:111 דרמטי במיוחד שכלל הארכה וסל עם הבאזר, ובמקביל פרטיזן בלגרד השיגה בביתה 66:80 על בסקוניה.