גלריה דני וולף ( רויטרס )

אחרי שפתחה את מסע משחקי החוץ שלה ברגל שמאל עם שני הפסדים לאטלנטה ולדאלאס, ברוקלין (3:8) הגיעה הלילה (בין רביעי לחמישי) לניו אורלינס בידיעה שאין לה לאן לרדת, והגיבה עם הצהרת כוונות מהדהדת. ברוקלין סיפקה תצוגת תכלית בשני צדי המגרש והביסה את הפליקנס (8:4) 111:145, במשחק חד צדדי שבו הפער כבר צמח בשיאו ל-41 נקודות.

דני וולף עלה גם הפעם בחמישייה וקיבל 29 דקות, שבהן קלע 10 נקודות ב-3 מ-8 מהשדה, 1 מ-2 לשלוש ו-3 מ-4 מקו העונשין. היו לו גם 11 ריבאונדים, ארבעה אסיסטים, שתי חסימות וחטיפה.

במשחק עצמו המגמה הברורה נקבעה כבר בפתיחה, כאשר הנטס טסו ליתרון 25:39 בתום הרבע הראשון עם חמישה שחקנים שקלעו לפחות חמש נקודות כל אחד, בהובלת מייקל פורטר ג'וניור שתרם תשע. בניגוד למשחק מול ההוקס בשבת, שבו שמטו יתרון דו ספרתי, הפעם שחקני ברוקלין המשיכו לבנות את ההפרש.

הרבע השני אמנם הזכיר משחק אולסטאר נטול הגנות והסתיים ב-41:44 לברוקלין, אך במחצית השנייה הנטס הידקו את ההגנה, עצרו את ניו אורלינס על 15 נקודות בלבד ברבע השלישי וסגרו עניין.

דני וולף ( רויטרס )

הקלעים של הנטס

מבחינה אישית, פורטר ג'וניור הוביל את רשימת הקלעים של המנצחת עם 22 נקודות ושישה ריבאונדים, בעוד ג'וליוס רנדל הוסיף 17 נקודות וחמישה אסיסטים. בשורה מעודדת נוספת הגיעה מכיוונו של איגור דמין, שנעדר מששת המשחקים האחרונים בשל חבלה בעצם ברגלו, חזר לפרקט והתפוצץ עם 22 נקודות ב-23 דקות בלבד - זאת דווקא בערב שבו הגארדים נולאן טראורה (רגישות בשוק ימין) ומייקל בראון ג'וניור (מחלה) נגרעו מהסגל שעות ספורות לפני הג'אמפ בול.