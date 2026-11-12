גלריה לוקה דונצ'יץ' מאושר ( רויטרס )

לא מעט משחקים נערכו הלילה (בין רביעי לחמישי). לוקה דונצ'יץ' ו-ויקטור וומבניאמה כיכבו, ניו יורק הפסידה לקליבלנד, ניקולה יוקיץ' היה קרוב לטריפל דאבל, בוסטון עשתה קאמבק גדול, ואינדיאנה ואורלנדו ניצחו. בהמשך: יוסטון - גולדן סטייט.

מילווקי - לוס אנג'לס לייקרס 123:112

לוקה דונצ'יץ' להט עם 32 נקודות, סנדרו מאמוקלאשווילי השווה שיא עונתי מול האקסית עם 23 ואוסטין ריבס חזר ממחלה והוסיף 18, בדרך לניצחון שביעי ברציפות של מוליכת הליגה, שהעמיקה את המשבר של הבאקס להפסד שמיני ברציפות.

הלייקרס ברחו ברבע השלישי עם 23:33 בדרך ליתרון 73:94 ושמרו על השליטה עד הסיום, כשווקר קסלר (10 נקודות ו-11 ריבאונדים) וקולין סקסטון (10) סייעו למנצחת שניצלה 19 איבודי כדור של מילווקי ל-28 נקודות. מנגד, חזרתו של טיילר הירו מפציעה עם 27 נקודות ושבעה אסיסטים, ושיא עונתי של חיימה חאקז ג'וניור (25) לא הספיקו למארחת.

שיקגו - סן אנטוניו 124:119

ויקטור וומבניאמה כיכב עם 32 נקודות, תשעה ריבאונדים וחמש חסימות, והוביל את הספרס לקאמבק אדיר מפיגור 22 נקודות בדרך לניצחון עשירי ברציפות ולהשלמת מאזן 0:4 מושלם במסע החוץ, בעוד הבולס ספגו הפסד שמיני ברציפות ונותרו ללא ניצחון ביתי העונה.

ויקטור וומבניאמה חוגג ( רויטרס )

שיקגו פתחה בסערה עם 41 נקודות ברבע הראשון ו-10 שלשות מ-12 ניסיונות בדרך ליתרון 42:64 באמצע הרבע השני, אך סן אנטוניו פתחה את המחצית השנייה בריצת 3:18, השלימה מהפך ברבע הרביעי בעזרת 18 נקודות, עשרה אסיסטים וארבע חטיפות של דילן הרפר ו-17 נקודות ותשעה אסיסטים של דיארון פוקס. ג'יילן סמית' השווה שיא קריירה עם 23 נקודות וניק קלקסטון הוסיף 17 עבור המפסידה, שאיבדה ברבע השלישי את הרוקי כיילב ווילסון, שנפצע בידו לאחר שקלע 15 נקודות.

ניו יורק - קליבלנד 115:107

ג'יימס הארדן התפוצץ עם שיא עונתי של 32 נקודות - יותר מכפול מממוצעו העונה - וצלף שלשת יתרון גורלית 4:21 דקות לסיום ששברה שוויון 101:101, כדי להעניק לקאבלירס ניצחון ראשון במדיסון סקוור גארדן מאז ההדחה בגמר המזרח ולקטוע רצף של שני הפסדים.

דונובן מיצ'ל תרם 23 נקודות וג'ארט אלן רשם דאבל-דאבל של 11 נקודות ו-14 ריבאונדים כולל הטבעה מכריעה לקראת הסיום, מול 27 נקודות של ג'יילן ברונסון ו-21 נקודות, 11 ריבאונדים ושמונה אסיסטים של קארל אנתוני טאונס, שהשווה את שיא המועדון של וויליס ריד עם דאבל-דאבל 11 ברציפות מפתיחת העונה.

ממפיס - דנבר 123:118

ג'מאל מארי צלף 17 מ-30 הנקודות שלו ברבע הרביעי וחילק שמונה אסיסטים, ניקולה יוקיץ' פלירטט עם טריפל-דאבל כשסיים עם 27 נקודות, 11 ריבאונדים ושמונה אסיסטים, וקמרון ג'ונסון הוסיף 23 כולל שלשה קריטית דקה לסיום, בדרך לניצחון חמישי של הנאגטס בשבעת המשחקים האחרונים.

ניקולה יוקיץ' ( רויטרס )

דנבר הובילה לאורך כל המשחק וכבר צעדה ביתרון 18 ברבע השני, אך הגריזליס חזרו ל-115:113 לקראת הדקות האחרונות בעזרת 22 נקודות של טיי ג'רום וג'יילן וולס, לפני שג'ונסון סגר עניין והרוקי קמרון בוזר (13 נקודות ו-11 ריבאונדים) החטיא שלשת שוויון 6.9 שניות לסיום שהותירה את ממפיס עם הפסד רביעי בחמישה משחקים.

טורונטו - בוסטון 98:93

ג'ייסון טייטום דייק פעמיים מהקו 25.2 שניות לסיום וחתם קאמבק מרשים מפיגור 22 נקודות בדרך לניצחון חמישי ברציפות של הסלטיקס, ששיפרו את מאזנם ל-0:4 מול יריבות הבית האטלנטי למרות חסרונו של פול ג'ורג' החולה. טייטום סיים עם 24 נקודות (10 מ-12 מהעונשין), דריק ווייט הוסיף 19, פייטון פריצ'רד קלע 14 ונמיאס קטה תרם 11 נקודות ו-13 ריבאונדים עבור האורחת, שחזרה מפיגור 59:37 ברבע השני בריצת 0:16.

מנגד, הראפטורס השוו שיא מועדון עם עשר שלשות ברבע הראשון והובלו על ידי ג'אקובי וולטר (17 נקודות) והרוקי אלן גרייבס (שיא קריירה של 13), אך בהיעדרם של קוואי לנארד וסקוטי בארנס הפצועים, קלעו רק שש שלשות ב-25 ניסיונות בהמשך וירדו למאזן שלילי לראשונה העונה.

ג'ייסון טייטום ( IMAGO )

אינדיאנה - וושינגטון 101:114

פסקל סיאקם הוביל עם 28 נקודות (12 מ-12 מהקו), איביצה זובאץ רשם דאבל-דאבל של 20 נקודות ו-12 ריבאונדים, ואנדרו נמבהארד הוסיף 17 נקודות ועשרה אסיסטים, כשהפייסרס פתחו את הרבע הרביעי בריצת 0:14 בדרך ליתרון 77:91 וקטעו רצף של שני הפסדים.

קלי אוברה ג'וניור תרם את כל 14 הנקודות שלו במחצית הראשונה עבור אינדיאנה, שדייקה ב-47% מהשדה ועצרה את האורחת על 41% ללא טייריס הליברטון הפצוע. מנגד, 25 נקודות של קישון ג'ורג', 21 נקודות ו-13 ריבאונדים של אנתוני דייוויס ו-15 נקודות כל אחד של טריי יאנג וטרה ג'ונסון לא מנעו מהוויזארדס הפסד חמישי ברציפות.

יוטה - אורלנדו 123:108

פתיחת העונה הנוראית של הג'אז נמשכה עם הפסד עשירית ברציפות, שהוריד אותה למאזן 11:1. המג'יק חגגו ברבע השני עם 25:37, יוטה הצליחה להגיב עם 19:28 ברבע השלישי, אבל קרסה ב-12 הדקות האחרונות שבהן אורלנדו סגרה עניין עם 21:38 חד צדדי.